A-Liga: Fellers Knaller in den Winkel rettet Rimbach

Bergstrraße. Der FSV Rimbach bleibt auch nach dem sechsten Spieltag das Maß aller Dinge in der A-Liga. Das 2:1 gegen Riedrode war bereits der sechste Sieg. Enttäuschung hingegen beim TSV Hambach, der trotz einer 2:0-Führung gegen Mörlenbach verlor. Heftig erwischte es den FC Ober-Abtsteinach vor 600 Zuschauern und dem heimischen Bierfest im Derby gegen Trösel.

SG-Trainer Oliver Zeug war bemüht, seine Spieler wieder aufzubauen. „Das war bitter. Wir waren zwar nicht schlechter, aber nicht zwingend genug“, so der Übungsleiter, der zumindest einen Punkt als möglich erachtete. Auf der Gegenseite sah Abteilungsleiter Gerhard Sauerwein ein „sehr zerfahrenes Spiel“ mit nur wenigen Torraumszenen „Wir sind zwar viel gelaufen, sind aber nicht in die Zweikämpfe gekommen.“ Tore: 1:0 Mauricio (31.), 1:1 Steffen Impe (86.), 2:1 Mauricio (90.+4). – Schiedsrichter: Karanovic (Neuenheim). – Zuschauer: 300. – Beste Spieler: Mauricio /Fiederlein.

Es war ein Derby, dass zwar viele Zweikämpfe, aber nur wenig Torraumszenen bot. „Beide Mannschaften mussten in den ersten 20 Minuten schon zwei Mal wechseln. Das hat den Spielfluss und auch den Matchplan genommen“, betonte Hofheims Sprecher Jürgen Hofmeister. Luk Mehner und Christian Baunach vom FV mussten sogar ins Krankenhaus gebracht werden. „Am Ende wäre eine Punkteteilung sicherlich okay gewesen“, bilanzierte Hofmeister. Tore: 1:0 Hödl (27.), 1:1 Haas (52.), 1:2 Klotz (78.). – Schiedsrichter: Pakos (Darmstadt). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: Kolba, Mientus/Wittemann.

Hambachs Abteilungsleiter Reinhard Wolff war angefressen. „Das muss ich auch erst mal verarbeiten. Vier Gegentore innerhalb von 30 Minuten sind einfach zu viel“, ärgerte sich Wolff, der die Defensivleistung als „katastrophal“ erachtete. Dabei sah es vor der Pause noch gut aus für die Gastgeber, die 2:0 vorne lagen und dazu nach einer Stunde zwei Mal Aluminium trafen. Doch der Anschlusstreffer der Mörlenbacher nach 62 Minuten veränderte das Spiel. „In der Folgezeit war bei uns Land unter. Klar, der SV/BSC hat das kämpferisch gut gemacht. Trotzdem dürfen wir uns solche defensiven Aussetzer nicht erlauben“, sprach Wolf von einer „ganz bitteren Niederlage“ sprach. Tore: 1:0 Nicolas Fetsch (22.), 2:0 Gehrig (36.), 2:1 Lukas Goderbauer (62.), 2:2 Simon Goderbauer (70.), 2:3 Lukas Goderbauer (77.), 3:3 Ragaller (78.), 3:4 Fries (85.). – Schiedsrichter: Schneider (Dornheim). – Zuschauer: 100. – Bes. Vork.: Gelb-Rot für Hepp (SV/BSC, 90.) nach Foulspiel. – Beste Spieler: geschlossene Leistungen auf beiden Seiten.

Der Tabellenführer gewinnt zurzeit Spiele, die er nicht zwingend gewinnen muss. „Das war am Ende schon sehr glücklich. Aber so ist es nun mal. Stehst Du vorne, gewinnst Du solche Partien, stehst Du hinten, verlierst Du vielleicht sogar“, bilanzierte FSV-Sprecher Roland Rettig. Rettig sah viele Fehler im Spiel seiner Mannschaft. Mit der letzten Aktion sicherte Patrick Feller mit einem 25-Meter-Knaller unter die Latte den sechsten Sieg im sechsten Spiel. Tore: 1:0 Feller (40.), 1:1 Pitlovic (86.), 2:1 Feller (90.+7). – Schiedsrichter: Rübel (Nieder-Kainsbach). – Zuschauer: 100. – Bes. Vork.: Duric (FSV) scheitert per Foulelfmeter an Torhüter Heiser. – Beste Spieler: Kouvaras, Hechler/Heiser, Pitlovic.

Das hatte sich der FCO anders vorgestellt. Bierfest, 600 Zuschauer, Derby, das die Gastgeber aber völlig in den Sand setzten. „Von der ersten Minute an lief es nicht gut. Das Spiel war schon früh entschieden“, ärgerte sich FC-Sprecher Michael Döringer. „Es war die gesamte Leistung, die enttäuschte. Die TG Jahn hat dieses Spiel auch in der Höhe verdient gewonnen“, betonte Döringer. Tore: 0:1 Azizi (3.), 0:2 Jarosch (10.), 0:3 Tomczyk (32.), 0:4 Jarosch (37.), :5 Azizi (55.), 0:6 Jarosch (72.), 1:6 McCool (78.), 1:7 Maurice Engert (81., Foulelfmeter). – Schiedsrichter: Bechtold (Beerfelden). – Zuschauer: 600. – Beste Spieler: keine/Azizi, Tomczyk, Jarosch.

Die Rodauer überholten den Aufsteiger aus dem Überwald im engen Tabellenmittelfeld, hatten dabei Glück, dass die spielbestimmenden Gäste viele gute Torchancen ausließen und vor der Schlussphase nur mit 2:1 vorne lagen. „Dann ging aber ein Ruck durch meine Mannschaft“, lobte SC-Trainer Ludwig Brenner die Moral seine Elf, die mit ihrem schnellen Umschaltspiel durch zwei späte Kontertore doch noch mit 3:2 die Oberhand behielten. Tore: 1:0 Löw (13.), 1:1 Gül (25.), 1:2 Sattler (77.), 2:2 Mitsch (84.), 3:2 Röhr (90.). – Schiedsrichter: Bajan (Rhein-Pfalz). – Zuschauer: 50.





