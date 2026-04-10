A-Liga: Fellerdilln und Driedorf sind schwer in Form

Phil Bander (r.) vom VfL Fellerdilln behauptet sich im Spitzenspiel gegen Janis Kring von der SG Obere Dill. Am Sonntag heißt der Gegner SSG Breitscheid. © Jonathan Ortmann

Dillenburg. Am 23. Spieltag der A-Liga Dillenburg stehen richtungsweisende Begegnungen auf dem Programm. Im Kampf um Platz zwei setzt sich das Fernduell zwischen dem VfL Fellerdilln und dem TuS Driedorf fort. Andere wiederum hoffen im Kampf um den Klassenerhalt auf jeden Zähler. Bei der SG Dietzhölztal stehen zwei Debütanten in den Startlöchern.