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Ligavorschau
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A-Liga: Fellerdilln und Driedorf sind schwer in Form
Teaser KLA DILLENBURG: +++ In der Fußball-A-Liga Dillenburg setzte sich im Kampf um Platz zwei das Fernduell zwischen dem VfL Fellerdilln und dem TuS Driedorf fort. Ein anderes Team begrüßt neue Spieler +++
Dillenburg. Am 23. Spieltag der A-Liga Dillenburg stehen richtungsweisende Begegnungen auf dem Programm. Im Kampf um Platz zwei setzt sich das Fernduell zwischen dem VfL Fellerdilln und dem TuS Driedorf fort. Andere wiederum hoffen im Kampf um den Klassenerhalt auf jeden Zähler. Bei der SG Dietzhölztal stehen zwei Debütanten in den Startlöchern.