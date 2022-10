A-Liga: Feine Einzelleistung entscheidet Sensbachtal siegt knapp beim SV Beerfelden +++ Reichelsheim schießt Türk Beerfelden ab

SG Rothenberg – KSG Rai-Breitenbach 3:1 (1:0). Die SGR kombinierte von Beginn an mutig und sicher, traf früh durch Elias Ben Hamed (11.). Auf weitere Tore mussten die Fußballfreunde in Rothenberg aber lange warten: Nach 65 Minuten war erneut Ben Hamed, der auf 2:0 stellte. Max Gössner (72.) nutzte einen direkten Freistoß zum Anschlusstreffer. Schließlich war es Gabriel Blutbacher (88.) der einen Eckball direkt zum 3:1 verwandelte. „Nach der Pause ließen wir etwas nach, aber es gelang uns doch, den Sack zuzumachen“, so Dominik Seip von der SGR.

KSG Vielbrunn – SG Bad König/Zell 5:2 (3:0). „Das war unsere bislang beste Vorstellung in dieser Saison“, schickte Martin Reinartz seinen Ausführungen voraus. Hochmotiviert sei man dieses Derby angegangen und durch die Tore von Osman Abravci (19.), Marlon Keil (24., Freistoß) und Hamza Batu (40.) auch verdient zur Pause in Führung gegangen. Kämpferisch habe jeder KSG-Akteur alles rausgehauen und auch spielerisch stimmte es. Bad König kam erst in der zweiten Hälfte etwas besser rein, kassierte zuvor einen weiteren Treffer von Roman Schiedlowski (47.). Wladimir Jakovenko (51.) korrigierte auf 4:1, doch Batu (74.) machte mit dem 5:1 alles Gästehoffnungen zunichte. Schließlich war es Marko Reppe (83.), der auf 2:5 stellte.

KSV Reichelsheim – Türk Beerfelden 7:1 (5:0). Norbert Leist (KSV) war voll zufrieden mit der Vorstellung des KSV, die dem Gegner von Beginn an den Spaß am Spielen nahm und kaum zur Entfaltung kommen ließ. Umso spielfreudiger zeigte sich der KSV in Ballbesitz: Edwin Untereiner (24., 37., 38., 40.) und Nils Arras (32.) schossen die Reichelsheimer schon zur Halbzeit mit 5:0 nach vorne. Beerfelden ohne Ausnahmeangreifer Umut Kizilyar wirkte überfordert. Auch in Durchgang zwei traf der KSV durch Nils Arras (71., 81.). Ex-KSV-Spieler Ömer Ari (79.) markierte den einzigen Gästetreffer.

TV Hetzbach – FSV Erbach 4:1 (1:1). Im Spiel eins nach der Klatsche von Günterfürst präsentierte sich Hetzbach wieder recht überzeugend: Nach Toren von Kevin Schuhmann (30.) und Burak Kocahal (37.) stand es zur Pause gerechterweise 1:1. Beide Teams waren noch wenig zwingend. Dann aber nahm Hetzbachs Spiel Fahrt auf: Jan Schwinn (48., 70.) und Jörg Schwinn (73.) schossen den deutlicher TVH-Sieg heraus. Erbachs Keeper Paul Kult verhinderte mehrfach eine deutliche Niederlage der Kreisstädter.

SV Beerfelden – TSV Sensbachtal 0:1 (0:0). Es war das erwartet kampfbetonte Oberzentderby, in dem Noah Ulrich (50.) durch eine feine Einzelleistung das alles entscheidende Tor für den Aufsteiger erzielte. Der SVB hatte Pech, den Ilija Rupcic (49.) traf lediglich den Querbalken. „Der Gästesieg geht in Ordnung, weil sie es mehr wollten“, so Robin Hemberger, von einer ansonsten eher zerfahrenen Begegnung.