Knappe Sache: Der FC Ober-Ramstadt mühte sich in der Fußball-Kreisliga A zu einem 2:1-Sieg gegen GW Darmstadt. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa
A-Liga: FCO behält weiße Weste
Ober-Ramstadt setzt sich nur knapp gegen GW Darmstadt durch +++ Messel verliert deutlich zu Hause
Darmstadt. Mit einem knappen 2:1 (1:0)-Erfolg über den Vorletzten GW Darmstadt bleibt der FC Ober-Ramstadt in der Kreisliga A Darmstadt weiterhin ungeschlagen Zweiter hinter Tabellenführer Türk Gücü Darmstadt (4:0 in Messel). Der Verfolger hatte aber wesentlich mehr Probleme, als erwartet. Nach der Führung durch Emre Yildirim (33./Foulelfmeter) wurde der zweite Treffer verpasst. Nach dem Seitenwechsel wurde Darmstadt besser und glich durch Abdulkadir Agaytay (59.) aus. In der Folge steigerte sich Ober-Ramstadt und siegte durch den zweiten Treffer durch Yildirim.
