A-Liga: FCO behält weiße Weste

Darmstadt. Mit einem knappen 2:1 (1:0)-Erfolg über den Vorletzten GW Darmstadt bleibt der FC Ober-Ramstadt in der Kreisliga A Darmstadt weiterhin ungeschlagen Zweiter hinter Tabellenführer Türk Gücü Darmstadt (4:0 in Messel). Der Verfolger hatte aber wesentlich mehr Probleme, als erwartet. Nach der Führung durch Emre Yildirim (33./Foulelfmeter) wurde der zweite Treffer verpasst. Nach dem Seitenwechsel wurde Darmstadt besser und glich durch Abdulkadir Agaytay (59.) aus. In der Folge steigerte sich Ober-Ramstadt und siegte durch den zweiten Treffer durch Yildirim.