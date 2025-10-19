 2025-10-15T11:43:40.576Z

Knappe Sache: Der FC Ober-Ramstadt mühte sich in der Fußball-Kreisliga A zu einem 2:1-Sieg gegen GW Darmstadt. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa

A-Liga: FCO behält weiße Weste

Ober-Ramstadt setzt sich nur knapp gegen GW Darmstadt durch +++ Messel verliert deutlich zu Hause

Darmstadt. Mit einem knappen 2:1 (1:0)-Erfolg über den Vorletzten GW Darmstadt bleibt der FC Ober-Ramstadt in der Kreisliga A Darmstadt weiterhin ungeschlagen Zweiter hinter Tabellenführer Türk Gücü Darmstadt (4:0 in Messel). Der Verfolger hatte aber wesentlich mehr Probleme, als erwartet. Nach der Führung durch Emre Yildirim (33./Foulelfmeter) wurde der zweite Treffer verpasst. Nach dem Seitenwechsel wurde Darmstadt besser und glich durch Abdulkadir Agaytay (59.) aus. In der Folge steigerte sich Ober-Ramstadt und siegte durch den zweiten Treffer durch Yildirim.

Spieltext SV Croatia - 1. FCA II

Spieltext Griesheim II - Ob.-Beerbach

Heute, 15:30 Uhr
FC Ober-Ramstadt
FC Ober-RamstadtOber-Ramst.
Grün-Weiß Darmstadt
Grün-Weiß DarmstadtGW Darmstadt
2
1
Abpfiff

Die weiteren Partien im Überblick:

Heute, 15:00 Uhr
SV Croatia Griesheim
SV Croatia GriesheimSV Croatia
1. FCA 04 Darmstadt
1. FCA 04 Darmstadt1. FCA II
4
2
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SC Viktoria Griesheim
SC Viktoria GriesheimGriesheim II
SKG Ober-Beerbach
SKG Ober-BeerbachOb.-Beerbach
4
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSG Messel
TSG MesselTSG Messel
SC Türk Gücü Darmstadt
SC Türk Gücü DarmstadtSC Türk Gücü
0
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SKG Roßdorf
SKG RoßdorfSKG Roßdorf
SV Traisa
SV TraisaSV Traisa II
5
2
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
FC Alsbach
FC AlsbachFC Alsbach II
TSG Wixhausen
TSG WixhausenWixhausen
§ Urteil

Heute, 15:00 Uhr
FTG Pfungstadt
FTG PfungstadtFTG 1900
TSV Nieder-Ramstadt
TSV Nieder-RamstadtNd.-Ramstadt
2
0
Abpfiff



