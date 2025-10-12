A-Liga: FC Ober-Ramstadt bringt Türk erste Niederlage bei

Darmstadt. Mit einer 2:5 (2:2)-Niederlage gegen den FC Ober-Ramstadt musste Spitzenreiter Türk Gücü Darmstadt die ersten Niederlage in der Fußball-Kreisliga A hinnehmen. Nach den Treffern von Nebio Mustafa (30.) und Aldin Kalic (32.) verpasste Darmstadt, die Führung auszubauen. Samir El Fahouhy (35./76.), Hüseyin Caglar (41.), Emre Yildirim (73.) und Yusuf Ilhan (90.) sorgten für den verdienten Sieg der Gäste.
Mit dem 5:0 über Germania Ober-Roden II stürzte die SG Ueberau den Spitzenreiter. Vor allem im zweiten Abschnitt waren die Hausherren spielbestimmend. Die Treffer erzielten Jonas Herling (47., 70.), Alexandro Die Stefano (44.), Sidar Segen (68.) und Baris Can Kiraz (82.). Neuer Spitzenreiter ist der TSV Klein-Umstadt (5:0 in Klingen), punktgleich mit Ueberau.