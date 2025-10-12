 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines
Klare Sache: Der FC Ober-Ramstadt ließ sich auch von einem 0:2 nicht beirren und brachte A-Liga-Spitzenreiter Türk Gücü Darmstadt die erste Niederlage bei. (Symbolfoto) Foto: Joaquim Ferreira
A-Liga: FC Ober-Ramstadt bringt Türk erste Niederlage bei

Spitzenreiter führt mit 2:0, verliert aber noch deutlich +++ Ueberau lässt den Ersten stolpern

Darmstadt. Mit einer 2:5 (2:2)-Niederlage gegen den FC Ober-Ramstadt musste Spitzenreiter Türk Gücü Darmstadt die ersten Niederlage in der Fußball-Kreisliga A hinnehmen. Nach den Treffern von Nebio Mustafa (30.) und Aldin Kalic (32.) verpasste Darmstadt, die Führung auszubauen. Samir El Fahouhy (35./76.), Hüseyin Caglar (41.), Emre Yildirim (73.) und Yusuf Ilhan (90.) sorgten für den verdienten Sieg der Gäste.

Heute, 15:00 Uhr
SC Türk Gücü Darmstadt
SC Türk Gücü DarmstadtSC Türk Gücü
FC Ober-Ramstadt
FC Ober-RamstadtOber-Ramst.
2
5
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SKG Ober-Beerbach
SKG Ober-BeerbachOb.-Beerbach
TSG Messel
TSG MesselTSG Messel
3
1
Abpfiff

Heute, 12:30 Uhr
1. FCA 04 Darmstadt
1. FCA 04 Darmstadt1. FCA II
SC Viktoria Griesheim
SC Viktoria GriesheimGriesheim II
5
5
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Nieder-Ramstadt
TSV Nieder-RamstadtNd.-Ramstadt
SV Croatia Griesheim
SV Croatia GriesheimSV Croatia
5
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSG Wixhausen
TSG WixhausenWixhausen
FTG Pfungstadt
FTG PfungstadtFTG 1900
1
1
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SG Modau
SG ModauSG Modau II
FC Alsbach
FC AlsbachFC Alsbach II
§ Urteil

Heute, 15:30 Uhr
Grün-Weiß Darmstadt
Grün-Weiß DarmstadtGW Darmstadt
SKG Roßdorf
SKG RoßdorfSKG Roßdorf
0
8
Abpfiff

Mit dem 5:0 über Germania Ober-Roden II stürzte die SG Ueberau den Spitzenreiter. Vor allem im zweiten Abschnitt waren die Hausherren spielbestimmend. Die Treffer erzielten Jonas Herling (47., 70.), Alexandro Die Stefano (44.), Sidar Segen (68.) und Baris Can Kiraz (82.). Neuer Spitzenreiter ist der TSV Klein-Umstadt (5:0 in Klingen), punktgleich mit Ueberau.

Heute, 15:00 Uhr
FSV Spachbrücken
FSV SpachbrückenSpachbrücken
SV 1919 Münster
SV 1919 MünsterSV Münster II
2
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SG Ueberau
SG UeberauSG Ueberau
Germania Ober-Roden
Germania Ober-RodenOber-Roden II
5
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV 58 Sickenhofen
SV 58 SickenhofenSickenhofen
FC Viktoria Schaafheim
FC Viktoria SchaafheimSchaafheim
3
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Groß-Umstadt
SpVgg Groß-UmstadtSpVgg 1928
FSV Groß-Zimmern
FSV Groß-ZimmernGroß-Zimmern
4
4

Heute, 15:00 Uhr
SG Klingen
SG KlingenSG Klingen
TSV Klein-Umstadt
TSV Klein-UmstadtKl.-Umstadt
0
5
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Richen
TSV RichenTSV Richen
SV DJK Viktoria Dieburg
SV DJK Viktoria DieburgSV Dieburg
2
5
Abpfiff



