A-Liga: FC Niederroßbach verteidigt aufopferungsvoll

An Torwart Pascal Schmermund vom FC Niederoßbach verzweifelten die Spieler der SG Obere Dill lange. Hier fängt der Schlussmann einen Eckball ab. 1:1 endete die Partie in der Haubergsarena. © Henrik Schneider

Dillenburg. Nur zwei Topteams fahren in der Fußball-A-Liga Dillenburg Heimdreier ein: Der VfL Fellerdilln besiegte die SSG Breitscheid mit 2:0, der TuS Driedorf ließ beim 6:0 der SG Roth/Simmersbach keine Chance. Ansonsten fuhren die Auswärtsteams eine reiche Beute ein: Der SV Herborn setzt sich bei der SG Sinn/Hörbach 5:1 durch, die SG Eschenburg II siegt beim TSV Eibach mit 3:0 und der SV Eisemroth lässt den Gastgebern des TSV Balelrsbach beim 5:1 keine Chance. Das einzige Unentschieden des Spieltags war eine Überraschung: Der FC Niederroßbach knöpfte am Samstag dem Tabellenführer SG Obere Dill ein 1:1 ab.