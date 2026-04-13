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Ligabericht
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A-Liga: FC Niederroßbach verteidigt aufopferungsvoll
Teaser KLA DILLENBURG: +++ Torwart Pascal Schmermund und seine Abwehr lassen den Primus der Fußball-A-Liga fast verzweifeln. Fellerdilln und Driedorf lösen ihre Heimaufgaben, drei Auswärtsteams jubeln +++
Dillenburg. Nur zwei Topteams fahren in der Fußball-A-Liga Dillenburg Heimdreier ein: Der VfL Fellerdilln besiegte die SSG Breitscheid mit 2:0, der TuS Driedorf ließ beim 6:0 der SG Roth/Simmersbach keine Chance. Ansonsten fuhren die Auswärtsteams eine reiche Beute ein: Der SV Herborn setzt sich bei der SG Sinn/Hörbach 5:1 durch, die SG Eschenburg II siegt beim TSV Eibach mit 3:0 und der SV Eisemroth lässt den Gastgebern des TSV Balelrsbach beim 5:1 keine Chance. Das einzige Unentschieden des Spieltags war eine Überraschung: Der FC Niederroßbach knöpfte am Samstag dem Tabellenführer SG Obere Dill ein 1:1 ab.