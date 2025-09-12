A-Liga: FC Alsbach zieht zweite Mannschaft zurück

Alsbach. Wie schon in der vergangenen Saison der SV Weiterstadt, zieht zur Mitte der Vorrunde der aktuellen Saison der FC Alsbach seine zweite Mannschaft aus dem Spielbetrieb der Kreisliga A Darmstadt zurück. Genauer gesagt handelt es sich um einen Ausschluss nach der Spielordnung des Hessischen Fußball-Verbandes.

Denn Alsbach II hat am Donnerstag sein Meisterschaftsspiel gegen den FC Ober-Ramstadt kampflos abgegeben. Es war die dritte Absage, nachdem man zuvor bereits gegen die SKG Ober-Beerbach und die SKG Roßdorf nicht angetreten war. Nach der dritten Absage wird die Mannschaft aus dem Spielbetrieb genommen und endgültig an das Ende der Tabelle gesetzt, an dem man ohnehin bereits steht. Alle künftigen Spiele werden nun mit 3:0 Toren und drei Punkten für den jeweiligen Gegner gewertet. Alsbach II steht damit als vorzeitiger Absteiger aus der Kreisliga A fest.