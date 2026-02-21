Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
A-Liga: Fabian Schütz wird Trainer der SG Roth/Simmersbach
Teaser KLA DILLENBURG: +++ A-Ligist SG Roth/Simmersbach hat die Nachfolge für den am Saisonende scheidenden Trainer Michael Schmoranzer geregelt. Es wird ein Mann aus den eigenen Reihen +++
Eschenburg. Fußball-A-Ligist SG Roth/Simmersbach hat die Nachfolge für den am Saisonende scheidenden Trainer Michael Schmoranzer geregelt. Spieler Fabian Schütz wird zum 1. Juli in die Trainerrolle schlüpfen. Unterstützt werden wird der neue Coach von den Spielausschussmitgliedern Niklas Klingelhöfer und Ibrahim Önlü.