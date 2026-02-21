 2026-02-20T12:29:42.904Z

A-Liga: Fabian Schütz wird Trainer der SG Roth/Simmersbach

Teaser KLA DILLENBURG: +++ A-Ligist SG Roth/Simmersbach hat die Nachfolge für den am Saisonende scheidenden Trainer Michael Schmoranzer geregelt. Es wird ein Mann aus den eigenen Reihen +++

Sebastian Herr (l.), Vorsitzender des FC Roth, begrüßt Fabian Schütz als künftigen Trainer der SG Roth/Simmersbach. © Sebastian Herr/FC Roth
Sebastian Herr (l.), Vorsitzender des FC Roth, begrüßt Fabian Schütz als künftigen Trainer der SG Roth/Simmersbach. © Sebastian Herr/FC Roth

Eschenburg. Fußball-A-Ligist SG Roth/Simmersbach hat die Nachfolge für den am Saisonende scheidenden Trainer Michael Schmoranzer geregelt. Spieler Fabian Schütz wird zum 1. Juli in die Trainerrolle schlüpfen. Unterstützt werden wird der neue Coach von den Spielausschussmitgliedern Niklas Klingelhöfer und Ibrahim Önlü.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.