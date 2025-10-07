A-Liga: Español als Neuling Primus

„Unser Start freut uns natürlich sehr. Wir hatten schon einige sehr starke Gegner, das macht es für uns umso beachtlicher. Wir zeigen dabei vor allem auch überzeugende Auftritte. Der Sieg gegen Schierstein geht aus meiner Sicht auch in Ordnung. Wir hatten zwar mit einem aberkannten Tor und einem verschossenen Elfmeter etwas Glück, aber unterm Strich trotzdem mehr vom Spiel“, bilanzierte Treder. Yassine El Yousfi und Beniamin Onise erzielten die beiden Tore. „Das Spiel war super-fair. Es hat richtig Spaß gemacht in Schierstein. Sie haben ein tolles Umfeld mit vielen engagierten Leuten, die sich mit Herz um den Verein kümmern. Das war schon imposant“, lobte Treder. Die 13er kommen damit weiterhin noch nicht wirklich in Fahrt, haben in einer erneut engen A-Liga aber weiter alle Chancen, oben mitzumischen.