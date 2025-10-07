 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Espanol um seinen Kapitän Harry Freeman (rechts) schlug Schierstein 13 und ist neuer Tabellenführer. – Foto: Willi Roth

A-Liga: Español als Neuling Primus

Spitzenreiter nach Erfolg bei Schierstein 13 +++ Lob für Schiersteiner Atmosphäre

Kreisliga A Wiesbaden
Klarenthal
SV Niedernhs II
Bierstadt II
Frauenstein II

Wiesbaden. Aufsteiger Espanol schwebt in der A-Liga Wiesbaden weiterhin auf Wolke sieben und holte auch mit 2:0 bei Schierstein 13 drei Punkte. Das Team von Aufstiegstrainer Florian Treder steht damit nach neun Spielen an der Tabellenspitze.

Espanol-Lob für Atmosphäre beim SV Schierstein 13

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SV Schierstein 13
SV Schierstein 13Schierst. 13
C.D. Español Wiesbaden
C.D. Español WiesbadenC.D. Español
0
2

„Unser Start freut uns natürlich sehr. Wir hatten schon einige sehr starke Gegner, das macht es für uns umso beachtlicher. Wir zeigen dabei vor allem auch überzeugende Auftritte. Der Sieg gegen Schierstein geht aus meiner Sicht auch in Ordnung. Wir hatten zwar mit einem aberkannten Tor und einem verschossenen Elfmeter etwas Glück, aber unterm Strich trotzdem mehr vom Spiel“, bilanzierte Treder. Yassine El Yousfi und Beniamin Onise erzielten die beiden Tore. „Das Spiel war super-fair. Es hat richtig Spaß gemacht in Schierstein. Sie haben ein tolles Umfeld mit vielen engagierten Leuten, die sich mit Herz um den Verein kümmern. Das war schon imposant“, lobte Treder. Die 13er kommen damit weiterhin noch nicht wirklich in Fahrt, haben in einer erneut engen A-Liga aber weiter alle Chancen, oben mitzumischen.

So., 05.10.2025, 12:30 Uhr
SV Frauenstein
SV FrauensteinFrauenstein II
1. SC Klarenthal
1. SC KlarenthalKlarenthal
4
2

Das Spitzenspiel entschied der SV Frauenstein II gegen den SC Klarenthal für sich. 4:2 lautete der Endstand nach Toren von Nathanael Ampong, Doguhan Salik, Josef Stefano und Philipp Maurer für Frauenstein sowie Orkan Toksun und Serhat Salik für Klarenthal.

Weiter spielten:

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SC Meso-Nassau Wiesbaden
SC Meso-Nassau WiesbadenMeso-Nassau
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb II
3
1
Abpfiff

Morgen, 20:00 Uhr
SC Polonia Wiesbaden 2018
SC Polonia Wiesbaden 2018SC Polonia
FC Bierstadt
FC BierstadtBierstadt II
20:00

So., 05.10.2025, 12:30 Uhr
SV Erbenheim
SV ErbenheimErbenheim II
FC Albania Wiesbaden
FC Albania WiesbadenAlbania
5
2
Abpfiff

Do., 02.10.2025, 20:00 Uhr
FC Freudenberg
FC FreudenbergFreudenberg
DJK Schwarz-Weiss Wiesbaden
DJK Schwarz-Weiss WiesbadenSW Wiesbaden
5
4
Abpfiff

So., 05.10.2025, 12:45 Uhr
1. FC Naurod
1. FC NaurodNaurod II
SV Niedernhausen
SV NiedernhausenSV Niedernhs II
1
2

So., 05.10.2025, 12:30 Uhr
SpVgg Sonnenberg
SpVgg SonnenbergSonnenberg II
FSV Hellas Schierstein
FSV Hellas SchiersteinHellas Schi.
1
2
Abpfiff

Alexander KnittelAutor