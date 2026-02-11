A-Liga: Espanol stellt die Weichen für die Zukunft Aufsteiger spielt eine stabile Runde und hat auch neben dem Platz positive Neuigkeiten zu vermelden +++ Stabile Finanzen und Traum von Jugendarbeit von Alexander Knittel · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Bei Espanol Wiesbaden läuft es sportlich nach dem Aufstieg gut weiter und auch neben dem Platz sieht sich der Club gut aufgestellt. – Foto: RSCP Photo - Archiv

Wiesbaden. Sportlich ist der C.D. Espanol längst in der A-Liga angekommen. Mit 29 Punkten aus 18 Spielen hat der Aufsteiger, der zwischenzeitlich sogar von der Tabellenspitze grüßte, so gar nichts mit dem Tabellenkeller zu tun. In der Winterpause ist der A-Ligist nun auch neben dem Platz die nächsten Schritte gegangen.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. „Wir hatten in der Pause eine erfolgreiche Mitgliederversammlung, bei der wir natürlich auch Bilanz des Aufstiegsjahres gezogen haben. Wir haben unsere Mitgliederzahl im vergangenen Jahr nahezu verdoppelt, was wahrscheinlich unser größter Erfolg ist. Finanziell sind wir ebenso gut aufgestellt und konnten unser Vereinskonto trotz steigender Kosten weiter aufbauen. Unser Vorstand bleibt im Wesentlichen zusammen und wurde punktuell noch mit Expertise verstärkt“, freut sich Carsten Zillmann, der als Vorsitzender bestätigt wurde.

Stabile Situation trotz weniger Sponsoren Die stabile finanzielle Situation des Vereins trotz nur weniger Sponsoren erklärt Zillmann: „Bei uns wird nach wie vor kein Spieler bezahlt, wir haben hier also im Gegensatz zu anderen Vereinen in unserer Liga keine Ausgaben. Nur die Schiedsrichter bekommen etwas von uns und die Trainer bekommen ihre Lehrgänge bezahlt. Spieler kommen also nach wie vor nur zu Espanol, weil sie sich wohlfühlen. Das macht uns stolz.“ Das klappt so gut, dass Espanol in der vergangenen Saison sogar eine Zweite Mannschaft in der D-Liga melden musste. „Diese Zweite Mannschaft war ein Ziel bei meinem Amtsantritt. Wir nehmen ja nach wie vor jeden Spieler, der mitkicken möchte. Irgendwann reicht einem Training dann natürlich nicht mehr und man möchte spielen. Das war in einer Mannschaft nicht mehr unterzukriegen“, berichtet Zillmann, der gemeinsam mit Christopher Darrington selbst die Reserve trainiert, zur neuen Saison aber eine externe Lösung organisieren möchte.