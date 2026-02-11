A-Liga: Espanol stellt die Weichen für die Zukunft

Wiesbaden. Sportlich ist der C.D. Espanol längst in der A-Liga angekommen. Mit 29 Punkten aus 18 Spielen hat der Aufsteiger, der zwischenzeitlich sogar von der Tabellenspitze grüßte, so gar nichts mit dem Tabellenkeller zu tun. In der Winterpause ist der A-Ligist nun auch neben dem Platz die nächsten Schritte gegangen.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
„Wir hatten in der Pause eine erfolgreiche Mitgliederversammlung, bei der wir natürlich auch Bilanz des Aufstiegsjahres gezogen haben. Wir haben unsere Mitgliederzahl im vergangenen Jahr nahezu verdoppelt, was wahrscheinlich unser größter Erfolg ist. Finanziell sind wir ebenso gut aufgestellt und konnten unser Vereinskonto trotz steigender Kosten weiter aufbauen. Unser Vorstand bleibt im Wesentlichen zusammen und wurde punktuell noch mit Expertise verstärkt“, freut sich Carsten Zillmann, der als Vorsitzender bestätigt wurde.
Stabile Situation trotz weniger Sponsoren
Die stabile finanzielle Situation des Vereins trotz nur weniger Sponsoren erklärt Zillmann: „Bei uns wird nach wie vor kein Spieler bezahlt, wir haben hier also im Gegensatz zu anderen Vereinen in unserer Liga keine Ausgaben. Nur die Schiedsrichter bekommen etwas von uns und die Trainer bekommen ihre Lehrgänge bezahlt. Spieler kommen also nach wie vor nur zu Espanol, weil sie sich wohlfühlen. Das macht uns stolz.“ Das klappt so gut, dass Espanol in der vergangenen Saison sogar eine Zweite Mannschaft in der D-Liga melden musste. „Diese Zweite Mannschaft war ein Ziel bei meinem Amtsantritt. Wir nehmen ja nach wie vor jeden Spieler, der mitkicken möchte. Irgendwann reicht einem Training dann natürlich nicht mehr und man möchte spielen. Das war in einer Mannschaft nicht mehr unterzukriegen“, berichtet Zillmann, der gemeinsam mit Christopher Darrington selbst die Reserve trainiert, zur neuen Saison aber eine externe Lösung organisieren möchte.
Zwei Zugänge, ein Abgang
Für die Rückrunde in der A-Liga verstärkt man sich außerdem mit Lino Ludwig, der aus dem Freiburger Raum nach Wiesbaden kommt. „Lino ist ein super Fußballer, der uns definitiv weiterhelfen wird“, meint Zillmann. Jakob Kaul (vereinslos) wechselt ebenfalls zum A-Ligisten, während sich Youssef Amine Seqqai dem Platznachbarn Amöneburg anschließt. Trotz Platz fünf mahnt der Vorsitzende: „Man musste zur Winterpause einige fast bremsen, nicht unzufrieden zu sein. Ich kann das verstehen, wenn man bedenkt, dass wir zwischenzeitlich an der Spitze waren und gegen Top-Teams der Liga gepunktet haben. Trotzdem dürfen wir nicht vergessen, wo wir herkommen. Meine Zielsetzung ist ganz einfach: Uns gibt es jetzt seit 40 Jahren. Wenn es uns in 10 Jahren noch gibt, haben wir alles richtig gemacht. Gibt es keinen Spielbetrieb, gibt es uns nicht mehr. Das müssen wir uns immer vor Augen halten und daher bescheiden bleiben. Uns fehlt der Jugendbereich, der nachkommt, deswegen kommt es einmal mehr auf uns an.“ Aus dieser Realität formt man beim A-Ligisten aber gleich ein weiteres Ziel: „Wir wissen, dass das eine große Herausforderung wird, aber als Fernziel wäre es ein Traum, auch im Jugendbereich etwas auf die Beine zu stellen. Wir sehen uns dafür im Vorstand gut aufgestellt. Läuft es sportlich so weiter, werden wir das in den nächsten Jahren angehen.“