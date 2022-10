A-Liga: Eschs Ecke findet den Weg ins Tor Dornheim trifft im Verfolgerduell sehr spät zum 3:2 und profitiert dabei von Fehler des SV-Torhüters Dibrizio

Von Beginn an begegneten sich zwei gleichwertige Mannschaften auf Augenhöhe, die beide nicht den Anschluss an die Tabellenspitze verlieren wollten. Dabei hatte der SV 07 Rauheim zunächst mehr von der Partie, denn der Absteiger aus der Kreisoberliga wirkte etwas nervös. So erzielte Mustapha Boudouhi nach 16 Minuten das nicht unverdiente 1:0.

Für Dornheim war dies ein Weckruf, ab diesem Zeitpunkt wirkte die Mannschaft auf dem Feld im Aufbau strukturierter und bekam Übergewicht. Wenig überraschend daher, dass Dornheim mit seinen Angriffsbemühungen auch Erfolg hatte: Falco Jansen sorgte für den Ausgleich (24.), ein weiterer strammer Schuss von ihm schlug sogar zur Dornheimer Führung im Tor von Angelo Dibrizio ein (32.).

Offener Schlagabtausch

Nun wirkten die Gastgeber verunsichert und im Spielaufbau zunehmend fahrig. Wenn Raunheim mal an den gegnerischen Strafraum kam, dann war meist Mustapha Boudouhi nicht weit, denn mit seiner Spritzigkeit sorgte er immer wieder für Unruhe in der Dornheimer Hintermannschaft und verstand es, auch mal zwei, drei Gegenspieler zu binden. Doch bis auf einige Distanzschüsse blieben echte Raunheimer Chancen Mangelware und so pfiff der nicht immer souverän wirkende Unparteiische Gürbüz Kurum nach 50 Minuten zur Pause, ohne dass es längere Unterbrechungen gegeben hätte.

Nach dem Seitenwechsel waren die Raunheimer wieder die bessere Mannschaft, allerdings erneut ohne zwingende Torchancen kreieren zu können. Dornheim agierte abwartend und lauerte auf Konter. Lange Zeit fand das Spiel daher zwischen den Strafräumen statt, ehe Raunheim das Glück des Tüchtigen hatte: Nach einer Kombination zog der eingewechselte Ismail Adiguetel aus rund 17 Metern flach ab und brachte den Ball zum Ausgleich im Tor unter.

Hitzige Schlussphase

Nun wachte Dornheim aus seiner Lethargie auf und versuchte, selbst noch einmal das Spiel zu machen. Doch die guten Kopfballchancen der SG landeten allesamt über dem Tor.In der Schlussphase war Raunheim sogar näher am Heimsieg als die Gäste am Dreier. Doch dann schlug Paul Esch in der 92. Minute eine Ecke in den Torraum, Raunheims Keeper Angelo Dibrizio kam nicht richtig an den Ball und legte ihn sich quasi selbst ins Tor zum 2:3. Erneut wurde ohne ersichtlichen Grund lange nachgespielt, doch die Raunheimer Anrgiffe brachten nichts mehr ein.