Ein Spieler des TSV Hambach beim Einwurf - aktuell läuft es nicht in der A-Liga. – Foto: Jasmin Rechel (Archiv)

A-Liga: Es läuft einfach nicht in Hambach TSV lässt gegen Riedrode 2:0 liegen +++ FSV Rimbach auch in Hofheim mit bärenstarker Leistung Verlinkte Inhalte KLA Bergstraße Lampertheim VfR Fehlheim II

Bergstraße (ki/hs/ü). Der FSV Rimbach zeigt sich zum Saisonauftakt der A-Liga in bestechender Form. Der zweite deutliche Sieg im zweiten Spiel bedeutet Tabellenplatz eins. Ganz anders die Gemütslage beim TSV Hambach, dem auch eine 2:0-Führung nicht zu ersehnten ersten Dreier reichte.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Heute, 13:00 Uhr VfR Fehlheim VfR Fehlheim II TV Lampertheim Lampertheim 1 1 Abpfiff Die Gäste brauchten gut zehn Minuten, um ins Spiel zu finden. „Danach haben wir das Kommando übernommen und waren die überlegene Mannschaft“, lobte Lampertheims Teammanager Pablo Luis Keller. Die beste Gelegenheit hatte Phillip Menges, der einen Foulelfmeter vergab. Nach dem Führungstreffer durch Niklas Klotz baute der TVL dann aber ab. Fünf Minuten vor dem Ende traf Niklas Christmann aber noch die Latte. „Vom Spielverlauf her hätten wir die drei Punkte gerne mitgenommen“, betonte Keller. TVL-Tor: 0:1 Klotz (60.). – Schiedsrichter: Krause (Ober-Beerbach). – Zuschauer: 50. – Bes. Vorkommnis: Menges (TVL) schießt Foulelfmeter an die Latte (35.). – Beste Spieler: geschlossene Leistungen auf beiden Seiten.

Über weite Strecken der ersten Halbzeit waren die Gastgeber besser. „Bis zu unserem 2:0 hätte ich niemals gedacht, dass wir dieses Spiel verlieren“, ärgerte sich TSV-Abteilungsleiter Reinhard Wolff auch über die Leistung in der zweiten Halbzeit: „Wir haben völlig den Faden verloren. Natürlich hatte es Riedrode gut gemacht, von uns kam aber viel zu wenig. Irgendwie bin ich fassungslos, wie wir dieses Spiel hergegeben haben.“ Tore: 1:0 Schäfer (22.), 2:0 Rettig (37.), 2:1 Stier (38.), 2:2 Kress (54.), 2:3 Kress (57., Foulelfmeter), 2:4 Keil (81.). – Schiedsrichter: Weber (Aschbach). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: keine/geschlossene Leistung. Hofheims Sprecher Jürgen Hofmeister brachte die Heimniederlage auf den Punkt: „Der Sieg der Rimbacher war hochverdient.“ Die Odenwälder seien in allen Belangen überlegen gewesen. „Von uns kam viel zu wenig. Wir hatten kein Zweikampfverhalten und waren im Kopf viel zu langsam“, ärgerte sich Hofmeister. Die beste FV- Gelegenheit vergab Nico Klutkowsky, dessen Freistoß die Latte streifte (15.). Tore: 0:1 Spies (16.), 0:2 Feller (43.), 0:3 Zielonkowski (44.), 0:4 Feller (72.), 1:4 Braun (74.), 2:4 Scholl (89., Foulelfmeter). – Zuschauer: 70. – Bes. Vork.: Rot für Mitsch (FV, 90.) nach grobem Foulspiel. – Beste Spieler: Scholl/Feller, Zielonkowski.

Nach 24 Minuten lagen die Gastgeber bereits mit 3:0 in Führung. „In dieser Phase hatten wir viel Pech. Einem Lattentreffer auf unserer Seite folgte umgehend das Aschbacher 2:0“, ärgerte sich Affolterbachs Trainer Sebastian Theobald, der in der mangelnden Chancenverwertung sowie in den zweiten Bällen, die zumeist beim Gegner landeten, die Hauptprobleme sah. Und trotzdem: Selbst nach dem deutlichen Pausenrückstand gab sich der Aufsteiger keineswegs geschlagen und drückte „den Topfavoriten um den Aufstieg“ (Theobald) in deren Hälfte. „Wir haben das Spiel in der zweiten Halbzeit klar dominiert“, so der SVA-Trainer, den freute, dass seine Mannschaft auch gegen so einen Gegner mithalten kann. Gerhard Sauerwein, Abteilungsleiter des TSV, sprach indes von einem verdienten Sieg: „Aufgrund unserer starken ersten Halbzeit geht das Ergebnis in Ordnung. Die 3:0-Pausenführung haben wir im zweiten Durchgang aber verwaltet. Da war der SVA schon die bessere Mannschaft.“ – Tore: 1:0 Klage (9.), 2:0 Klage (10.), 3:0 Krämer (24.), 3:1 Konstantinov (57.). – Schiedsrichter: Bekir (Neuenheim). – Zuschauer: 350. – Bes. Vorkommis: Gelb-Rot für Mauricio (TSV, 79.) nach wiederholtem Foulspiel. – Beste Spieler: Pfeifer, Klage/Konstantinov, Sattler.

Mit dem zwischenzeitlichen 3:5 aus Auerbacher Sicht „sind wir noch mal gut zurückgekommen“, sagte TSV-Trainer Daniel Fuchs, „aber dann bekommt man das nächste Tor und irgendwann ist die Moral weg“. Zumal Brandau/Gadernheim „läuferisch und kämpferisch klar überlegen war“, wie Fuchs anerkannte. Tore: 1:0, 2:0, 3:0, 4:0, 4:1 Boniface, 5:1, 5:2 Weiss (Foulelfmeter), 5:3 Baumgärtner, 6:3, 7:3, 7:4 Riebel, 8:4. – Zuschauer: 50. – Beste Spieler: beide mit geschlossener Lesitung.

In der Schlussminute wäre der Gast fast zum Siegtreffer gekommen. Gärtner trat die Ecke, der eingewechselte Spielertrainer Jan Schörling beförderte den Ball per Kopf ins Tor. Doch der Schiti entschied auf Stürmerfoul. Tore: 1:0 Mitsch (8.), 1:1 Hoppe (45.). – Schiedsrichter: Mutlu (Vatanspor Frankenthal). – Zuschauer: 80. - Beste Spieler: Bauer/Fath, Oberle.