A-Liga-Spitzenreiter Genclerbirligi Bischofsheim um Serdar Erdinc (rechts) musste gegen Eintracht Rüsselsheim um Osman Celebi (links) hart für den Sieg kämpfen. Foto: André Dziemballa

A-Liga: Es bleibt ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel Sowohl Spitzenreiter Genclerbirligi Bischofsheim als auch Türk Gücü Rüsselsheim siegen vor dem letzten Spieltag am Dienstag mit 3:1

Kreis Groß-Gerau. Jetzt kommt es am Dienstag zum großen Finale in der A-Liga. Wenn auch recht spät, haben sich beide Spitzenteams am Sonntag mit jeweils 3:1 durchgesetzt. Dabei verteidigte Genclerbirligi Bischofsheim mit einem hart erkämpften Sieg über die nun als Absteiger feststehende Eintracht Rüsselsheim die Tabellenführung. Türk Gücü Rüsselsheim sitzt ihr nach dem erfolgreichen Lokalderby gegen Hillal Rüsselsheim weiter mit einem Punkt Rückstand dicht im Nacken. Durch ein 3:2 gegen die SKV Mörfelden übergab RW Walldorf III im Abstiegskampf der SKG Stockstadt den Relegationsplatz und hat damit ebenso wie der VfB Ginsheim II (4:2 gegen SF Bischofsheim) den Klassenerhalt sicher. Stockstadt kann aber am Dienstag im direkten Duell mit dem SV Klein-Gerau den Relegationsplatz an ihn weiterreichen.

„Wir haben uns sehr schwer getan“, musste Gencler-Coach Markus Zuber einräumen. Erst kurz vor der Pause gelang Veli Tanis durch ein Freistoßtor aus 25 Metern die Führung. Mit einem Konter glich die Eintracht aus. Doch traf der Spitzenreiter noch zum Sieg und kann am Dienstag (19.30 Uhr) bei Hillal Rüsselsheim die Meisterschaft perfekt machen.

Tore: 1:0 Tanis (43.), 1:1 Simbargov (66.), 2:1 Neuberger (75.), 3:1 Tanis (85.).

„Wir hätten in der ersten Halbzeit schon mit drei, vier Toren führen müssen, aber der Tormann von Hillal hat alles abgegriffen“, sah Türk-Coach Özden Celik in Gästekeeper Erdem Akdeve „den Spieler des Tages“. Durch vier Ausfälle gehandicapt, wurde seine Elf nach dem 0:1 hektisch. Doch bewahrte Emre Koc die Ruhe und traf zum 2:1. Okan Erdogan beseitigte in der Nachspielzeit alle Zweifel. Nun muss Türk bei den SF Bischofsheim liefern (Di., 19.30 Uhr). Tore: 0:1 Bensiamar (61.), 1:1, 2:1 Emre Koc (65., 77./FE), 3:1 Erdogan (90.+3). VfB Ginsheim II und RW W III bleiben in der A-Liga

Mit einem späten Hattrick schoss Fabio Polizzi den VfB zum Sieg. „Es hätte zur Halbzeit schon 3:1 für uns stehen können“, fand Trainer Marc Cezane. Eren Toraman verpasste bei einem Pfostentreffer das 2:0. Bis zur Pause übernahmen die Sportfreunde die Führung. „Aber danach haben wir nur noch auf ein Tor gespielt“, jubelte Cezane am Ende über den Klassenerhalt. Tore: 1:0 Ruder (3.), 1:1 Todic (29.), 1:2 Rahmanovic (40.), 2:2, 3:2, 4:2 Polizzi (73., 81., 88.).

Klein-Gerau lag früh durch Spielertrainer Emre Kanmaz 1:0 vorn, musste aber noch vor der Pause den Ausgleich hinnehmen. „In der zweiten Halbzeit haben wir dann zwei hundertprozentige Chancen liegen lassen“, sah Kanmaz sowohl Tim Ott als auch Maurice Pandion, der am Ende noch die Rote Karte sah, knapp scheitern. Nun reicht seinem Team in Stockstadt bereits ein Remis für den Liga-Verbleib. Tore: 1:0 Kanmaz (11.), 1:1 Pfeifer (43.). Rot: Pandion (Klein-Gerau/90.).

In der zweiten Halbzeit konnte Walldorf an die gute Anfangsphase anknüpfen und ein 1:2 drehen. „Wir haben das nach hinten raus mehr gewollt“, freute sich Trainer Andreas Eberlein. Manel Goncalves gelang aus 25 Metern ein Traumtor in den Winkel. Elias Molinari machte mit einem Abstauber den Sieg und Klassenerhalt perfekt. Tore: 0:1 Linares Barja (11.), 1:1 Vatandas (18.), 1:2 Yilmaz (36.), 2:2 Goncalves (70.), 3:2 Molinari (77.).

„Die erste Halbzeit ging an uns, aber in der zweiten war Stockstadt trotz Unterzahl besser als wir“, konnte Trainer Hamed Faten aber in der Nachspielzeit noch über den Siegtreffer jubeln – sehr bitter für die Stockstädter, die nun einen Dreier gegen Klein-Gerau brauchen. Tore: 1:0 Vodraschka (17.), 1:1 Calluso (37.), 2:1 Ünverdi (45.), 2:2 Koskun (64.), 3:2 Alikhani (90.+6). Rot: Dogs (Stockstadt/59.).

Zur Halbzeit führte der Tabellendritte schon 5:0 gegen den Absteiger. „Danach war die Luft raus“, so SG-Coach Philipp Jöst. „Respekt an die Gustavsburger. Sie sind mit elf Mann angetreten, haben aber nie aufgegeben.“ Tore: 1:0 Tuna (ET), 2:0 Traupel, 3:0 Förster, 4:0, 5:0 beide Fuchs, 6:0 Behnke, 7:0 Isse (ET).