 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

A-Liga: Erleichterung bei Schwarz-Weiß

2:1-Befreiungsschlag gegen Frauensteiner Unterbau +++ Sonnenberg II nach 5:4 weiter top

von Alexander Knittel · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
Schwarz-Weiß Wiesbaden feierte einen Befreiungsschlag gegen Frauenstein II.
Schwarz-Weiß Wiesbaden feierte einen Befreiungsschlag gegen Frauenstein II. – Foto: Diana Litvin (Archiv)

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Frauenstein II

Wiesbaden. Schwarz-Weiß Wiesbaden wollte nach einem starken vergangenen Spieljahr eigentlich im A-Liga-Spitzenfeld ein Wörtchen mitreden. Das gelang bis zum Winter keineswegs. Die Mannschaft von Spielertrainer Florian Schuchardt steckt im unteren Drittel fest. Nach einer bitteren Niederlage gegen den SC Polonia zum Re-Start, gelang nun gegen die Zweite des SV Frauenstein ein 2:1-Befreiungsschlag.

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„Wir sind mit Überzeugung ins Spiel gestartet und haben Frauenstein gleich unter Druck gesetzt“, konnte Schuchardt nach 15 Minuten gleich über eine 2:0-Führung jubeln. Basiru Gassama und Daniel Keber brachten die Rheinhöhen-Kicker verdient in Führung. „Zur Pause hätte es schon 4:0 stehen können. Das war sehr überzeugend von uns, wir hatten einige Chancen“, lobte der Spielertrainer. Doch es bleib bei den zwei Treffern, weshalb Robin Nebel mit seinem Anschluss nochmal Spannung in die Sache brachte.

Gestern, 13:15 Uhr
DJK Schwarz-Weiss Wiesbaden
DJK Schwarz-Weiss WiesbadenSW Wiesbaden
SV Frauenstein
SV FrauensteinFrauenstein II
2
1
Abpfiff

„Wir haben uns dann aufs Kontern konzentriert und es letztlich gut verteidigt. Es war eine sehr körperliche zweite Halbzeit. Jetzt geht es darum, dort unten schnellstmöglich rauszukommen“, heißt das Schwarz-Weiße Minimalziel „Klassenerhalt“. Die Spvgg. Sonnenberg II feierte gegen den SV Erbenheim II ein enges 5:4 und bleibt an der Spitze. Schierstein 13 konnte nach dem Trainerwechsel auch beim 4:1 gegen den FC Bierstadt II wieder überzeugen.

Alle Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 15:00 Uhr
SV Schierstein 13
SV Schierstein 13Schierst. 13
FC Bierstadt
FC BierstadtBierstadt II
4
1
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SC Meso-Nassau Wiesbaden
SC Meso-Nassau WiesbadenMeso-Nassau
FC Albania Wiesbaden
FC Albania WiesbadenAlbania
5
0
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SpVgg Sonnenberg
SpVgg SonnenbergSonnenberg II
SV Erbenheim
SV ErbenheimErbenheim II
5
4
Abpfiff

Gestern, 12:45 Uhr
1. FC Naurod
1. FC NaurodNaurod II
FC Freudenberg
FC FreudenbergFreudenberg
2
5
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb II
FSV Hellas Schierstein
FSV Hellas SchiersteinHellas Schi.
2
1
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
1. SC Klarenthal
1. SC KlarenthalKlarenthal
SV Niedernhausen
SV NiedernhausenSV Niedernhs II
3
4
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SC Polonia Wiesbaden 2018
SC Polonia Wiesbaden 2018SC Polonia
C.D. Español Wiesbaden
C.D. Español WiesbadenC.D. Español
2
0
Abpfiff