A-Liga: Erleichterung bei Schwarz-Weiß

Schwarz-Weiß Wiesbaden feierte einen Befreiungsschlag gegen Frauenstein II. – Foto: Diana Litvin (Archiv)

Wiesbaden. Schwarz-Weiß Wiesbaden wollte nach einem starken vergangenen Spieljahr eigentlich im A-Liga-Spitzenfeld ein Wörtchen mitreden. Das gelang bis zum Winter keineswegs. Die Mannschaft von Spielertrainer Florian Schuchardt steckt im unteren Drittel fest. Nach einer bitteren Niederlage gegen den SC Polonia zum Re-Start, gelang nun gegen die Zweite des SV Frauenstein ein 2:1-Befreiungsschlag.

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„Wir sind mit Überzeugung ins Spiel gestartet und haben Frauenstein gleich unter Druck gesetzt“, konnte Schuchardt nach 15 Minuten gleich über eine 2:0-Führung jubeln. Basiru Gassama und Daniel Keber brachten die Rheinhöhen-Kicker verdient in Führung. „Zur Pause hätte es schon 4:0 stehen können. Das war sehr überzeugend von uns, wir hatten einige Chancen“, lobte der Spielertrainer. Doch es bleib bei den zwei Treffern, weshalb Robin Nebel mit seinem Anschluss nochmal Spannung in die Sache brachte.