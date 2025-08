A-Liga: Erbacher Comeback am Südzipfel

Odenwaldkreis . Wieder angekommen: Die FSV Erbach hat den Wiederaufstieg in die Kreisliga A realisiert. Der Sportpark sieht wieder niveauvolleren Kreisliga-Fußball künftig und eine ganze Reihe von stark veranlagten Fußballern, die aber zunächst einmal zum Liga-Auftakt reisen müssen: Die Dienstreise führt sie am Sonntag zum SV Gammelsbach, der gerade vor Wochenfrist im Pokal A-Liga-Aufstiegskandidat VfL Michelstadt 2:1 schlug. Somit ist der SV Gammelsbach zum Rundenauftakt der erwartbare schwere Gegner für die Kreisstädter.

Mit Bathuhan Kuzu (Steinbach), Marco Will (Eberbach), Hamza und Baran Batu (beide Vielbrunn/Würzberg) sowie Maik Wedler (Lützel-Wiebelsbach) hat sich die FSV mit fünf Kader-Ergänzungen weiter verstärkt. In der Vorbereitung blieben die Erbacher etwas blass: 0:5 gegen Rimhorn/Neustadt, 1:2 gegen TSV Aschbach II und ein klares 0:6 gegen die neue SG Bad König/Zell lassen aufhorchen.

Gammelsbachs Mannschaft hat sich in den letzten zwei Spielzeiten weiterentwickelt: „Noch waren wir nicht immer in der Lage, die Schwächen des Gegners konsequent genug auszunutzen“, so Gammelsbachs Trainer Kevin Ihrig. Positiv aber sei der Teamgeist und der Zusammenhalt. „Ich setze darauf, dass wir in der Offensive den nächsten Entwicklungsschritt gehen“, so der Coach, dessen Mannschaft sich gegen die Kreisstädter durchsetzen will.