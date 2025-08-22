Eine klare Angelegenheit war das Rüsselsheimer A-Liga-Derby. Der FC Türk Gücü Rüsselsheim (links Yassin Bouazzati) überrollte den FC Hillal (rechts Marouan Ayada) mit 7:0. Foto: Andre Dziemballa

A-Liga: Ein klares und ein packendes Stadt-Derby FC Türk Gücü Rüsselsheim fertigt Stadtrivale FC Hillal mit 7:0 ab +++ Späte Entscheidung in Bischofsheim

Kreis Groß-Gerau. Klare Sache im Lokalderby: Türk Gücü Rüsselsheim fegte Hillal Rüsselsheim am Donnerstag mit 7:0 vom Platz und führt weiter ungeschlagen die A-Liga an. Da Dornheim und Nauheim unentschieden spielten, haben sie nun zwei Zähler Rückstand auf Türk. Mörfelden und Hellas Rüsselsheim zogen derweil punktgleich mit ihnen. Das Bischofsheimer Derby entschied die SV 07 durch zwei späte Tore von Ihsan Celiker noch 5:4 für sich. Die SG Trebur-Astheim fing sich dagegen die nächste Niederlage ein.

Do., 21.08.2025, 19:00 Uhr FC Türk Gücü Rüsselsheim FC Türk Gücü FC Hillal Rüsselsheim FC Hillal 7 0 Abpfiff Türk-Coach Özden Celik sah beim Wiedersehen mit seinem Ex-Verein eine „sehr gute erste Halbzeit" seiner Elf. „Wir haben den Ball laufen lassen, gut gepresst und beim Gegner kaum Chancen zugelassen. Nach der Pause haben wir dann einen Gang zurückgeschaltet." Tore: 1:0 Erdinc (25.), 2:0, 3:0 Trbojevic (37., 40.), 4:0 Baytemür (43.), 5:0 Jhorman Rodriguez (67.), 6:0 Baytemür (72.), 7:0 Micon Rodriguez (88.). Rot: Malik Benali (Hillal/63).

Mit 2:0 und 3:1 lagen die Gernsheimer schon vorn, mussten jedoch in der Nachspielzeit den Ausgleich durch Ayoub Mahmoud hinnehmen. „Aber ich kann meiner Mannschaft nichts vorwerfen. Dornheim war ein sehr starker Gegner. Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit wenig zugelassen.“ Auch wenn noch das 3:3 fiel, ist die Concordia weiter ungeschlagen und hat dieses Jahr fast noch kein Rundenspiel verloren. Tore: 1:0, 2:0 Sattler (30., 35.), 2:1 Schuster (54.), 3:1 Eckhardt (57.), 3:2 Astheimer (58.), 3:3 Mahmoud (90.+4).

„Wir sind gut reingekommen und haben gleich mit einem Weitschuss von Max Diefenbach aus 40 Metern das 1:0 gemacht“, freute sich SKG-Coach Amin Armend Mustafa über die frühe Führung. Allerdings geriet seine Elf durch drei Nauheimer Tore von Nico Pfeifer mit 1:3 in Rückstand, ehe ihr nach dem Platzverweis für Pfeifer noch der Ausgleich gelang. „Ich bin sehr zufrieden. Die Jungs haben sich toll gesteigert in den letzten beiden Spielen“, so Mustafa. Tore: 1:0 Diefenbach (20.), 1:1, 1:2, 1:3 Pfeifer (38., 50., 60.), 2:3 Breul (72./HE), 3:3 Wolf (83.). Gelb-Rot: Pfeifer (SV/65.). Rot: Deanovic (SV/90.).

„Wir hatten wieder unzählige Chancen und hätten zur Halbzeit 4:1 führen können, waren aber desolat im Abschluss. Es ist einfach der Wurm drin“, konnte SG-Coach Philipp Jöst nur den Kopf schütteln. Gegen die tief stehenden Gäste kassierte sein Team in der 73. Minute einen Strafstoß zum 0:1, geriet dann in Unterzahl und fing sich in der Nachspielzeit noch das 0:2 ein. Der Anschlusstreffer kam dann zu spät. Tore: 0:1 Loderer (73./FE), 0:2 Rausch (90.+3/FE), 1:2 Traupel (90.+5/FE). Gelb-Rot: Dörr (SG/73.). Rot: Bojand (Hellas/90.+5).

„Wir haben in den ersten 20 Minuten wieder ein Feuerwerk abgebrannt, hatten da schon zwei dicke Chancen durch Luca Altoe, machen aber erst kurz vor der Halbzeit das 1:0. Danach sind wir wieder sehr gut rausgekommen und erhöhen schnell auf 3:0“, hatte SKV-Coach Saha Maau nie Zweifel am Sieg. Allerdings vergab seine Mannschaft dann „vier hundertprozentige Chancen“, darunter zwei Pfostenschüsse. Tore: 1:0 Sahin (41.), 2:0 Baroudi (52.), 3:0 Sahin (57.), 4:0 Malinowski (70.).

Mit 3:0 lagen die Sportfreunde nach 26 Minuten vorn und gingen nach dem Ausgleich der Gastgeber in der 84. Minute durch Dzenis Modric wieder in Führung. Doch in der Nachspielzeit führte Ihsan Celiker die SV 07 noch zum Sieg. „Das Spiel war im Grunde nach dem 0:3 entschieden. Wir sind mit dem aggressiven Pressing der schnellen Spitzen des Gegners nicht klar gekommen. Aber die Jungs haben bis zur letzten Sekunde alles reingeworfen“, freute sich Trainer Florian Bernard über das Happy End. Tore: 0:1 Kurtboz (2.), 0:2 Modric (7.), 0:3 Rugle (26.), 1:2 Reih (39.), 2:3, 3:3 Smakolli (56., 67.), 3:4 Modric (84.), 4:4, 5:4 Celiker (90.+2, 90.+9).