A-Liga: Ein Elfer, sechs Tore, viermal Alu

Bergstraße. Nach drei Unentschieden in Folge feierte die TG Jahn Trösel im Wochentagsspiel gegen den SC Rodau den ersten Sieg in der noch jungen A-Liga-Saison. Eine Nullnummer gab es im Spiel der SG Hammelbach/Scharbach ge-gen den SV/BSC Mörlenbach.

Trösels Trainer Uwe Engert war zufrieden: „Das haben die Jungs gut gemacht. Sie haben den Ball laufen lassen, einfach schön gespielt.“ Auch Rodaus Trainer Ludwig Brenner, dessen Mannschaft dafür bekannt ist, nicht so schnell aufzugeben, sah die Höhe der Niederlage als gerecht an: „Wir haben nach dem 4:1-Halbzeitstand versucht, die Niederlage einigermaßen im Rahmen zu halten. Das ist uns dann auch gelungen.“ Trösel traf noch viermal Aluminium, zudem scheiterte Robert Jarosch mit einem Foulelfmeter an SC-Torwart Harald Bauer. Tore: 1:0 Bölts (8.), 2:0 Tomczyk (10.), 2:1 Mitsch (26.), 3:1 Schmitt (30.), 4:1 Bölts (39.), 5:1 Schmitt (58.). – Schiedsrichter: Mathusczyk (SV Unter-Flockenbach). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: Schmitt, Hassel/Maik Müller, Bauer.

Seine Elf lieferte zwar „eine sehr gute Partie“ ab, sagte SG-Trainer Oliver Zeug. Dass es trotzdem nur zu einem Remis reichte, hatte mit der mangelnden Chancenverwertung zu tun. Dazu kam, dass sich der Gegner gut aufgestellt präsentierte und wenig zuließ. Steffen Impe hätte seine tolle Leistung gleich zwei Mal krönen können, traf einmal nur den Pfosten. Auf der anderen Seite vergab aber kurz vor Schluss der freigespielte Renzland eine hochkarätige Möglichkeit. „Das wäre grausam gewesen“, wenn das Spiel dadurch noch verloren gegangen wäre, so Zeug. Dessen Gegenüber Thorsten Bartmann wertete das Remis als gerechtes Ergebnis. Schiedsrichter: Ben Miled (Hirschhorn). – Zuschauer: 150. – Beste Spieler: Steffen Impe, Jan Impe, Eisenhauer/Robin Renzland, Leon Renzland.





