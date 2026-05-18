A-Liga: Effizientes Viktoria Sindlingen überrollt FV Neuenhain

Trotz Ausfällen im Sturm: Der 1. FC Viktoria Sindlingen schlägt den FV 08 Neuenhain mit 10:4. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Main-Taunus-Kreis. Nachdem die Torausbeute des 1. FC Viktoria Sindlingen zuletzt eher überschaubar ausgefallen war, präsentierte sich die Mannschaft am vergangenen Sonntag in Torlaune: Gegen den abstiegsbedrohten FV 08 Neuenhain sicherte sich der 1. FC einen deutlichen 10:4-Heimsieg und blickt bereits optimistisch auf die kommende Saison. Im Tabellenkeller steht unterdessen nicht nur fest, dass sich der FC Sulzbach zum Saisonende freiwillig aus der A-Liga zurückzieht. Auch aufgrund der Ergebnisse der Konkurrenz ist bereits klar, dass der FV 08 Neuenhain die Saison als Drittletzter beenden wird. Obwohl der FV aktuell auch mit diesem Rang gerettet wäre, falls die SG Nassau Diedenbergen die Gruppenliga hält , bereitet sich das Team nun auf die Relegation vor.

Sebastian Schütze, Trainer des FV 08 Neuenhain, sagte: "Es war eine absolut verdiente Niederlage, in der der 1. FC Viktoria Sindlingen mit der ersten guten Aktion in Führung gegangen ist." So mussten die Gäste früh das 1:0 durch Salvatore Piritore (8.) hinnehmen, konnten wenige Minuten später jedoch durch Roman Klebanov den 1:1-Ausgleichstreffer erzielen. Was folgte, war eine Sindlinger Torflut, erneut angeführt von Salvatore Piritore (14.), der zum 2:1 traf, bevor Mohamed Bouchen auf 3:1 (17.), Anouar El Fornizi auf 4:1 (29.) und Lukas Hanschmann auf 5:1 (32.) erhöhten. Zwar verkürzte Lukas Hille für den FV noch auf 2:5 (37.), doch kurz vor der Pause sorgte Salvatore Piritore mit seinem dritten Treffer für den 6:2-Halbzeitstand (45.). "Aktuell machen wir einfach zu viele krasse Fehler, die direkt zu Gegentoren führen", ordnete Schütze ein.

Kai Schmidt, Trainer des 1. FC Viktoria Sindlingen, sagte: "Wir haben das Spiel in der Offensive breit gemacht und sind mit Steckpässen gefährlich geworden". Nach der Pause trafen: 7:2 Anouar El Fornizi (62.), 8:2 Devante Burnett (68.), 9:2 Fatih Ileri (75.) und 10:2 Devante Burnett (76.). Für den FV Neuenhain waren in der Schlussphase erfolgreich: 3:10 Hicham El Assouti (87.) und 4:10 Noah Kremer (89.). "In den letzten Spielen waren wir nicht effizient genug, das hat heute sehr gut funktioniert", erläuterte Schmidt.

Bilanz gezogen: Sindlinger planen für die neue Saison

"Ich bin eher enttäuscht, denn wir hatten uns in dieser Saison etwas mehr erhofft", sagte Schmidt. Als Knackpunkt könne das letzte Spiel vor der Winterpause gelten, in dem der 1. FC nicht nur den Sprung auf Platz zwei verpasste, sondern auch Torjäger Alessandro Attardo verletzungsbedingt verlor. In der kommenden Saison nehme die Mannschaft gemeinsam mit Carsten Schmitt, in dieser Saison Trainer des FC Sulzbach, das obere Tabellendrittel ins Visier. Schmitt werde sich dem Team neben Serkan Gül in der Funktion des Co-Trainers anschließen und damit an die Stelle von Bechir Maddouri rücken. "Es ist sehr schön für mich zu wissen, dass ich Jungs habe, die sich gegenseitig unterstützen, auch wenn ich nicht da bin", sagte Schmidt. Aus dem bestehenden Kader lägen für die kommende Saison wiederum die Zusagen aller Spieler vor, mit Ausnahme von Fatih Ileri und Tim Rothgerber, die dem Verein nicht erhalten blieben.

Neuenhain richtet den Blick auf die Relegation

"Wir sind reflektiert und wissen, was wir aktuell nicht gut machen", sagte Schütze, Trainer des FV 08 Neuenhain. Gleichzeitig seien trotz der deutlichen Niederlage Fortschritte innerhalb der Mannschaft erkennbar. Das Team werde sich auf die möglichen Gegner der Relegation vorbereiten, an den bisherigen Trainingsinhalten jedoch festhalten. Zudem hoffe die Mannschaft auf die Rückkehr erfahrener Spieler vor den entscheidenden Partien. Ausschlaggebend werde es sein, durch weniger eigene Fehler das Spielglück wieder auf die eigene Seite zu ziehen. "Unser langfristiges Ziel ist es dann, Neuenhain zu stabilisieren, um in der kommenden A-Liga-Saison ein anderes Gesicht zu zeigen", fasste der Trainer zusammen.

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