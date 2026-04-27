A-Liga: Eddersheim III zieht gleich, acht Wallauer sichern einen Punkt Topspiel: Eddersheim III schlägt SG Kelkheim spät mit 5:3 +++ Trotz dreifachem Platzverweis schafft Schlusslicht TV Wallau ein 3:3 gegen den FC Germania Schwanheim von Ruben Solms · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Doppelschlag wirft den FC Eddersheim III nicht aus der Bahn: Im Aufstiegsrennen setzt sich der FC mit 5:3 gegen die SG Kelkheim durch. – Foto: Patrick Schuch (Archiv)

Main-Taunus-Kreis. Im Titelrennen der A-Liga ist bereits alles entschieden. Umso spannender verläuft der Kampf um Platz zwei. Im Topspiel der Liga setzte sich der FC Eddersheim III mit 5:3 gegen den Zweiten SG Kelkheim durch und zog damit nach Punkten gleich. Für den TV Wallau verschärft sich hingegen trotz eines spektakulären Punktgewinns in Unterzahl gegen den FC Germania Schwanheim die Lage. Denn nach dem 2:1-Sieg des FV Neuenhain im Abendspiel gegen die SG Oberliederbach II steht fest: Platz 15 ist für den TVW in dieser Saison nicht mehr zu erreichen. Sollte es zwei direkte Absteiger geben, würde der TV Wallau absteigen.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Wende kurz vor Schluss: FC Eddersheim III siegt 5:3 Niklas Maier, Trainer des FC Eddersheim III, sagte zur Partie gegen die SG Kelkheim: "Wir sind sehr schlecht ins Spiel gestartet". Bereits kurz nach Anpfiff erzielte Marlon Hilz (3.) das Tor zur 1:0-Gästeführung, gefolgt vom 2:0 durch Genc Hoxha (19.). In der Folge konnte das Team jedoch den Schalter umlegen: Aus Sicht des FC trafen noch vor dem Pausenpfiff Ouassim Zanahi zum 1:2 (28.), Tim Baatz zum 2:2 (32.) und Sascha Cschornack zum 3:2 (38.). Dem Flow des FC setzte nach Wiederanpfiff zunächst Semir Hadzibulic (60.) mit seinem Treffer zum 3:3-Ausgleich ein Ende, bevor die Heimmannschaft nach einer Notbremse zusätzlich in Unterzahl agieren musste. Dennoch gelangte der FC durch Ouassim Zanahi (88.) erneut in Führung. "Im Anschluss hat Kelkheim alles nach vorne geschmissen", berichtete Maier. So konnte Sascha Cschornack (90+3) schließlich den Treffer zum 5:3-Endstand erzielen.

"Wir haben es uns ohne großartige Unterstützung von zweiter und erster Mannschaft über die Saison hinweg verdient, dass wir jetzt mit Kelkheim punktgleich sind", sagte der Trainer. Daher sei es selbstverständlich, dass die Mannschaft in den verbliebenen Partien den Sprung auf Platz zwei schaffen wolle. Zu erwarten sei ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen um den Aufstieg, in dem der Sieg im Rücken zum Vorteil werden könnte. Dennoch plane das Team aktuell nicht für die Kreisoberliga. Sollte dem FC der Aufstieg in die KOL gelingen, werde der Verein an seinem jetzigen Kader festhalten. So gebe es für die kommende Saison bereits Zusagen aller Spieler. Zugleich wolle die Mannschaft sich punktuell verstärken. "Egal, in welcher Liga wir kommende Saison spielen, können wir noch einen Schritt gehen", sagte Maier abschließend.