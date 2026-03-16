A-Liga: Eddersheim III lässt Verfolger FC Lorsbach keine Chance

Main-Taunus-Kreis. In der Kreisliga A stand das Topspiel zwischen dem 1. FC Lorsbach und dem FC Eddersheim III an, doch es fiel deutlich klarer aus, als es die Tabelle vermuten ließ. Mit einem überraschenden 7:1-Erfolg gingen die Gäste vom FC Eddersheim III vom Platz und bleiben damit dem Zweiten SG Kelkheim auf den Fersen. Beim FC Eddersheim ist zudem eine Personalfrage geklärt: Das Trainerteam der dritten Mannschaft wird die zweite Mannschaft nicht übernehmen. Wer künftig die zweite Mannschaft trainiert, hat der Verein bislang noch nicht öffentlich gemacht.
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Tayfun Noeding, Co-Trainer des FC Eddersheim III, sagte: "Der FC Lorsbach hatte zwar zu Beginn mehr Spielanteile, aber wir konnten dem Gegner unser Spiel aufzwingen". Früh brachte Kerem Yildirim (11.) das Gästeteam vom FC Eddersheim III in Führung. Es folgte der Doppelschlag zum 2:0 durch Luis Vera Lopez (19.) und zum 3:0-Zwischenstand durch Sascha Cschornack (20.). Den schnellen Anschlusstreffer zum 1:3 aus Sicht des 1. FC Lorsbach erzielte Marcel Gold (23.) per Strafstoß. Ein Aufbäumen konnte der FC Eddersheim jedoch durch den Treffer von Constantin Christ (36.) zum 4:1-Pausenstand unterbinden. Doch auch nach Wiederanpfiff ließ das Gästeteam nicht locker und kam zu folgenden weiteren Treffern: 5:1 durch Constantin Christ (48.), 6:1 durch Sascha Cschornack (62.) und der 7:1-Endstand durch Sascha Cschornack (65.). "Wir sind heute in einen Flow gekommen und unser Hunger nach Toren war auch nach der Halbzeit nicht zu stillen", sagte Noeding.
"Der FC Lorsbach ist einer unserer direkten Verfolger, mit einem so deutlichen Sieg konnten wir natürlich nicht rechnen", sagte Noeding. Ein Sieg dieser Art trage zur bereits guten Stimmung innerhalb des Teams bei. "Wir bleiben aber bodenständig und es ist nicht der richtige Zeitpunkt, um den Aufstieg als Ziel zu formulieren", erläuterte der Co-Trainer. Im ersten Jahr A-Liga wolle der Verein nicht durch das Ausrufen dieses Anspruchs Druck auf die dritte Mannschaft ausüben. "Wir haben aktuell die Nähe zum Relegationsplatz aufgebaut und werden solange wie möglich oben mitspielen". Niemand sei abgeneigt, den Aufstieg als Erfolg mitzunehmen; dies sei jedoch keine Voraussetzung, um am Ende von einer gelungenen Saison sprechen zu können.
Eine Mannschaft, die den Aufstieg als Ziel formuliere, dürfe sich keine Pflichtsiege entgehen lassen. Zwar biete der junge Kader viel Potenzial, und die Spieler hätten im Training deutliche Fortschritte gezeigt, doch im Hinblick auf die nötige Kaltschnäuzigkeit brauche die Entwicklung noch Zeit.
Niklas Zörb-Stach, Trainer des FC Eddersheim III, sagte: "Wir bleiben als Trainerteam in der bisherigen Konstellation zusammen und haben auch für die kommende Saison bei der dritten Mannschaft zugesagt". Gegenüber der Mannschaft sei dies bereits im Dezember kommuniziert worden. Ligaunabhängig wolle das Trainerteam gerne weiter an der Entwicklung der Spieler mitarbeiten und sei gespannt, wohin der Weg gehe.
Noeding sagte: "Wir haben bewusst die dritte Mannschaft gewählt und wollten daran nichts verändern." Die Trainer seien zufrieden mit dem, was mit ihrer Mannschaft sportlich erreicht werden könne. "Wir leben von der Stimmung und vom Spaß, und da stecken wir gerne Zeit rein", erläuterte Noeding. Der Verein habe beide Trainer bei der Suche nach einem neuen Trainer für die Zweite in keine ungewollte Rolle gedrängt.