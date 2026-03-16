A-Liga: Eddersheim III lässt Verfolger FC Lorsbach keine Chance Topspiel: FC Eddersheim III schlägt 1. FC Lorsbach 7:1 +++ Eddersheim III setzt auf Kontinuität: Trainerteam bleibt +++ Abstiegskampf: FV 08 Neuenhain, SV Ruppertshain und FC Germania Schwanheim siegen von Ruben Solms · Heute, 11:35 Uhr · 0 Leser

Kein Kopf-an-Kopf-Duell: FC Eddersheim III triumphiert mit 7:1 beim 1. FC Lorsbach. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Main-Taunus-Kreis. In der Kreisliga A stand das Topspiel zwischen dem 1. FC Lorsbach und dem FC Eddersheim III an, doch es fiel deutlich klarer aus, als es die Tabelle vermuten ließ. Mit einem überraschenden 7:1-Erfolg gingen die Gäste vom FC Eddersheim III vom Platz und bleiben damit dem Zweiten SG Kelkheim auf den Fersen. Beim FC Eddersheim ist zudem eine Personalfrage geklärt: Das Trainerteam der dritten Mannschaft wird die zweite Mannschaft nicht übernehmen. Wer künftig die zweite Mannschaft trainiert, hat der Verein bislang noch nicht öffentlich gemacht.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. FC Eddersheim III überrollt den 1. FC Lorsbach Tayfun Noeding, Co-Trainer des FC Eddersheim III, sagte: "Der FC Lorsbach hatte zwar zu Beginn mehr Spielanteile, aber wir konnten dem Gegner unser Spiel aufzwingen". Früh brachte Kerem Yildirim (11.) das Gästeteam vom FC Eddersheim III in Führung. Es folgte der Doppelschlag zum 2:0 durch Luis Vera Lopez (19.) und zum 3:0-Zwischenstand durch Sascha Cschornack (20.). Den schnellen Anschlusstreffer zum 1:3 aus Sicht des 1. FC Lorsbach erzielte Marcel Gold (23.) per Strafstoß. Ein Aufbäumen konnte der FC Eddersheim jedoch durch den Treffer von Constantin Christ (36.) zum 4:1-Pausenstand unterbinden. Doch auch nach Wiederanpfiff ließ das Gästeteam nicht locker und kam zu folgenden weiteren Treffern: 5:1 durch Constantin Christ (48.), 6:1 durch Sascha Cschornack (62.) und der 7:1-Endstand durch Sascha Cschornack (65.). "Wir sind heute in einen Flow gekommen und unser Hunger nach Toren war auch nach der Halbzeit nicht zu stillen", sagte Noeding.