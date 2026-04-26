A-Liga Düsseldorf live: Kellerduell in Lintorf, Unterbach vor dem Ziel

Am 29. Spieltag sind in der Düsseldorfer Kreisliga A alle neun Partien für den Sonntag angesetzt, und sollte es am Saisonende zwei Aufsteiger geben, so könnte die erste Entscheidung im Aufstiegskampf am Sonntag schon fallen. Denn Spitzenreiter SC Unterbach hat seit vorigem Wochenende 17 Zähler Vorsprung auf den Dritten Türkgücü Ratingen. Sollten es nach dem Sonntag noch mehr als 15 sein, ist den Unterbachern Platz zwei schon einmal sicher. Die wollen mit Trainer Axel Bellinghausen aber den Titel, und sicher so schnell wie möglich. Am Sonntag kommt der SV Wersten.
Die Sportfreunde Gerresheim haben als Zweiter inzwischen auch sieben Zähler Vorsprung auf Türkgücü, würden das sicher gerne mit einem Sieg beim TSV Urdenbach festigen, während es die Ratinger als Dritter mit Tusa 06 zu tun haben. Der VfL Benrath als Vierter liegt inzwischen auch nur noch zwei Punkte hinter Türkgücü, müsste für Platz zwei aber schon ein Husarenstück hinlegen. Im Keller ist der SC West inzwischen auch rechnerisch abgestiegen, der Rest der Teams hofft noch. Ganz nötig hätte der DSC II jeden Punkt, und der trifft zudem noch auf den Tabellennachbarn Rot-Weiß Lintorf, der noch fünf Zähler Vorsprung hat, bei einer Niederlage dem DSC aber gefährlich nahe kommen würde.
30. Spieltag
Do., 30.04.26 20:00 Uhr SV Wersten 04 - SC Düsseldorf-West
So., 03.05.26 12:45 Uhr FC Büderich II - TSV Urdenbach
So., 03.05.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - SC Unterbach
So., 03.05.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - TuS Gerresheim
So., 03.05.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - Rot-Weiß Lintorf
So., 03.05.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - FC Bosporus Düsseldorf
So., 03.05.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - VfL Benrath
So., 03.05.26 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - ASV Tiefenbroich
So., 03.05.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - Türkgücü Ratingen
31. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr SC Düsseldorf-West - KSC Tesla 07
So., 10.05.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 10.05.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - SV Wersten 04
So., 10.05.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - DSC 99 Düsseldorf II
So., 10.05.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 10.05.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - AC Italia Hilden
So., 10.05.26 15:30 Uhr VfL Benrath - FC Büderich II
So., 10.05.26 15:30 Uhr SC Unterbach - Sportfreunde Gerresheim
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