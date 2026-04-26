 2026-04-23T13:43:33.969Z

Spielbericht

A-Liga Düsseldorf live: Kellerduell in Lintorf, Unterbach vor dem Ziel

Nach dem 29. Spieltag könnte dem SC Unterbach zumindest Platz zwei schon einmal sicher sein. Der DSC II muss am Sonntag in LIntorf gewinnen, will er noch in der Klasse verbleiben.

von Sascha Köppen · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser
Rot-Weiß Lintorf sollte sich im Tabellenkeller am Sonntag keine Niederlage erlauben.
Rot-Weiß Lintorf sollte sich im Tabellenkeller am Sonntag keine Niederlage erlauben. – Foto: Michael Heinz Kelleners

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KL A Düsseldorf
SC West
Urdenbach
TuS Gerresh.
Wersten 04

Am 29. Spieltag sind in der Düsseldorfer Kreisliga A alle neun Partien für den Sonntag angesetzt, und sollte es am Saisonende zwei Aufsteiger geben, so könnte die erste Entscheidung im Aufstiegskampf am Sonntag schon fallen. Denn Spitzenreiter SC Unterbach hat seit vorigem Wochenende 17 Zähler Vorsprung auf den Dritten Türkgücü Ratingen. Sollten es nach dem Sonntag noch mehr als 15 sein, ist den Unterbachern Platz zwei schon einmal sicher. Die wollen mit Trainer Axel Bellinghausen aber den Titel, und sicher so schnell wie möglich. Am Sonntag kommt der SV Wersten.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Düsseldorf

>>> Hier geht es zur Auf- und Abstiegsregelung des Kreises Düsseldorf

Die Sportfreunde Gerresheim haben als Zweiter inzwischen auch sieben Zähler Vorsprung auf Türkgücü, würden das sicher gerne mit einem Sieg beim TSV Urdenbach festigen, während es die Ratinger als Dritter mit Tusa 06 zu tun haben. Der VfL Benrath als Vierter liegt inzwischen auch nur noch zwei Punkte hinter Türkgücü, müsste für Platz zwei aber schon ein Husarenstück hinlegen. Im Keller ist der SC West inzwischen auch rechnerisch abgestiegen, der Rest der Teams hofft noch. Ganz nötig hätte der DSC II jeden Punkt, und der trifft zudem noch auf den Tabellennachbarn Rot-Weiß Lintorf, der noch fünf Zähler Vorsprung hat, bei einer Niederlage dem DSC aber gefährlich nahe kommen würde.

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So läuft der 29. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

VfL Benrath - KSC Tesla

Heute, 15:30 Uhr
VfL Benrath
VfL BenrathVfL Benrath
KSC Tesla 07
KSC Tesla 07KSC Tesla 07
15:30live

SC Unterbach - SV Wersten

Heute, 15:30 Uhr
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach
SV Wersten 04
SV Wersten 04Wersten 04
15:30

TuS Gerresheim - SC West

Heute, 15:00 Uhr
TuS Gerresheim
TuS GerresheimTuS Gerresh.
SC Düsseldorf-West
SC Düsseldorf-WestSC West
15:00

Italia Hilden - SP.-VG. Hilden 05/06

Heute, 15:00 Uhr
AC Italia Hilden
AC Italia HildenItaliaHilden
SP.-VG. Hilden 05/06
SP.-VG. Hilden 05/06Hilden 05/06
15:00live

Türkgücü Ratingen - Tusa 06

Heute, 15:30 Uhr
Türkgücü Ratingen
Türkgücü RatingenTürkgücü
DJK Tusa 06 Düsseldorf
DJK Tusa 06 DüsseldorfTusa 06
15:30

FC Bosporus - Schwarz-Weiß 06

Heute, 15:00 Uhr
FC Bosporus Düsseldorf
FC Bosporus DüsseldorfFC Bosporus
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
SC Schwarz-Weiß 06 DüsseldorfSchwarz-Weiß
15:00

Rot-Weiß Lintorf - DSC 99 II

Heute, 13:00 Uhr
Rot-Weiß Lintorf
Rot-Weiß LintorfRW Lintorf
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99 II
13:00

ASV Tiefenbroich - FC Büderich II

Heute, 15:15 Uhr
ASV Tiefenbroich
ASV TiefenbroichTiefenbroich
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich II
15:15

TSV Urdenbach - Sportfreunde Gerresheim

Heute, 15:00 Uhr
TSV Urdenbach
TSV UrdenbachUrdenbach
Sportfreunde Gerresheim
Sportfreunde GerresheimSF Gerreshei
15:00

Das sind die nächsten Spieltage


30. Spieltag
Do., 30.04.26 20:00 Uhr SV Wersten 04 - SC Düsseldorf-West
So., 03.05.26 12:45 Uhr FC Büderich II - TSV Urdenbach
So., 03.05.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - SC Unterbach
So., 03.05.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - TuS Gerresheim
So., 03.05.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - Rot-Weiß Lintorf
So., 03.05.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - FC Bosporus Düsseldorf
So., 03.05.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - VfL Benrath
So., 03.05.26 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - ASV Tiefenbroich
So., 03.05.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - Türkgücü Ratingen

31. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr SC Düsseldorf-West - KSC Tesla 07
So., 10.05.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 10.05.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - SV Wersten 04
So., 10.05.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - DSC 99 Düsseldorf II
So., 10.05.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 10.05.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - AC Italia Hilden
So., 10.05.26 15:30 Uhr VfL Benrath - FC Büderich II
So., 10.05.26 15:30 Uhr SC Unterbach - Sportfreunde Gerresheim

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Düsseldorf

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