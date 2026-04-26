A-Liga Düsseldorf live: Kellerduell in Lintorf, Unterbach vor dem Ziel

Rot-Weiß Lintorf sollte sich im Tabellenkeller am Sonntag keine Niederlage erlauben. – Foto: Michael Heinz Kelleners

Am 29. Spieltag sind in der Düsseldorfer Kreisliga A alle neun Partien für den Sonntag angesetzt, und sollte es am Saisonende zwei Aufsteiger geben, so könnte die erste Entscheidung im Aufstiegskampf am Sonntag schon fallen. Denn Spitzenreiter SC Unterbach hat seit vorigem Wochenende 17 Zähler Vorsprung auf den Dritten Türkgücü Ratingen. Sollten es nach dem Sonntag noch mehr als 15 sein, ist den Unterbachern Platz zwei schon einmal sicher. Die wollen mit Trainer Axel Bellinghausen aber den Titel, und sicher so schnell wie möglich. Am Sonntag kommt der SV Wersten.

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Die Sportfreunde Gerresheim haben als Zweiter inzwischen auch sieben Zähler Vorsprung auf Türkgücü, würden das sicher gerne mit einem Sieg beim TSV Urdenbach festigen, während es die Ratinger als Dritter mit Tusa 06 zu tun haben. Der VfL Benrath als Vierter liegt inzwischen auch nur noch zwei Punkte hinter Türkgücü, müsste für Platz zwei aber schon ein Husarenstück hinlegen. Im Keller ist der SC West inzwischen auch rechnerisch abgestiegen, der Rest der Teams hofft noch. Ganz nötig hätte der DSC II jeden Punkt, und der trifft zudem noch auf den Tabellennachbarn Rot-Weiß Lintorf, der noch fünf Zähler Vorsprung hat, bei einer Niederlage dem DSC aber gefährlich nahe kommen würde.

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So läuft der 29. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

Das sind die nächsten Spieltage



30. Spieltag

Do., 30.04.26 20:00 Uhr SV Wersten 04 - SC Düsseldorf-West

So., 03.05.26 12:45 Uhr FC Büderich II - TSV Urdenbach

So., 03.05.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - SC Unterbach

So., 03.05.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - TuS Gerresheim

So., 03.05.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - Rot-Weiß Lintorf

So., 03.05.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - FC Bosporus Düsseldorf

So., 03.05.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - VfL Benrath

So., 03.05.26 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - ASV Tiefenbroich

So., 03.05.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - Türkgücü Ratingen



31. Spieltag

Fr., 08.05.26 19:30 Uhr SC Düsseldorf-West - KSC Tesla 07

So., 10.05.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - DJK Tusa 06 Düsseldorf

So., 10.05.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - SV Wersten 04

So., 10.05.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - SP.-VG. Hilden 05/06

So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - DSC 99 Düsseldorf II

So., 10.05.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf

So., 10.05.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - AC Italia Hilden

So., 10.05.26 15:30 Uhr VfL Benrath - FC Büderich II

So., 10.05.26 15:30 Uhr SC Unterbach - Sportfreunde Gerresheim

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