A-Liga Düsseldorf: El Makadmis Dreierpack verschiebt Unterbachs Party

Für den SC Unterbach konnte es am Sonntag das ultimative, vorzeitige Saisonfinale in der Kreisliga A Düsseldorf geben. Denn der Ligaprimus konnte mit einem Sieg über den einzigen echten Verfolger Sportfreunde Gerresheim den Aufstieg und damit auch die Meisterschaft klarmachen. Bei einem Sieg wäre der SCU drei Spieltage vor dem Ende 13 Punkte enteilt, doch dazu kam es nicht. Für den möglichen zweiten Aufstiegsplatz sieht es inzwischen nicht mehr gut aus.
Im Abstiegskampf durften sich die Mannschaften ab Platz 12 nicht komplett sicher fühlen. So konnte der SV Wersten beim TuS Gerresheim durchaus noch einen Sieg vertragen, ebenso der AC Italia Hilden. Der jedoch holte am Donnerstag zunächst einmal einen Punkt aus dem nachzuholenden Derby gegen Hilden 05/06, das am 29. Spieltag abgebrochen worden war. Der ASV Tiefenbroich, der ebenfalls vier Zähler vor Rot-Weiß Lintorf rangierte, empfing am Sonntag Schwarz-Weiß 06, die Lintorfer traten schon am Donnerstag zum Spieltags-Auftakt gegen Tusa 06 an. Der TSV Urdenbach brauchte notwendig einen Sieg gegen den DSC 99 II, was für die Gäste gleichzeitig den wohl auch rechnerischen Abstieg bedeutet. Am Freitag spielte der SC West zudem gegen den KSC Tesla.
AC Italia Hilden – SP.-VG. Hilden 05/06 3:3
AC Italia Hilden: Lucas Schröder, Louis Loewenau, Ramazan Kocak, Tugay Kaan Sezek, Robin Bondorf, Jeremy Dykoff (85. Philipp Schottke), Harun Gür (90. Lorenzo Madonia), Lilian Stirbu, Jason Beiler (72. Mohamed Galil), Onur Kocak (90. Abderrahman Elmajjaoui), Jannis Remhof - Trainer: Thomas Priebke - Co-Trainer: Patrick Loewenau
SP.-VG. Hilden 05/06: Christopher Meinhold, Florian Müller, Giacomo Russo, Hendrik Pitsch, Florian Heuschkel, Taoufik Baouch, Jan Hallmann, Timo Kunzl (46. Paul Felix Hoffmeister), Anil Kerim Yazir (63. Hicham Bajut), Constantin Schnabel (79. Thomas Jarosch), Darius Wischnewski - Trainer: Robin Jasch - Spielertrainer: Hendrik Pitsch - Spielertrainer: Alessio Cucci
Schiedsrichter: David Dirks - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Ramazan Kocak (16.), 2:0 Jannis Remhof (37.), 2:1 Florian Müller (57.), 3:1 Jannis Remhof (60.), 3:2 Taoufik Baouch (67.), 3:3 Florian Müller (79.)
Rot-Weiß Lintorf – DJK Tusa 06 Düsseldorf 7:0
Rot-Weiß Lintorf: Marcel Wallrich, Sven Meyer (69. Jonas Keimer), Hardy Voigt, Patryk Schneider (77. Tim Marco Meyer), Danylo Sydorenko, Robin Schwarzbach (71. Mehmet Yildiz), Marcus Zur, Rabbie Aurang (54. Max Osper), Andreas Ellert, Luis Kunda - Trainer: Marc-Thorben Bühring
DJK Tusa 06 Düsseldorf: Sven Rasmus, Pierre Kerschowski (46. Darius-Valentino Paul), Christopher Fuchs, Yasin Rezgui (69. Maximilian Schlüß), Yuuki Hasegawa, Luke Rehn, Daniel Dix (69. Yannik Bohlmann), Noah Rugamba (46. Deniz Emre Mert Akyüz), Umut Mert Akyüz, Can-Leon Leidag (54. Robin Weyrather), Dominic Abdel-Ahad - Trainer: Dennis Wienhusen
Schiedsrichter: Theo Agorakis (Düsseldorf) - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Hardy Voigt (5.), 2:0 Danylo Sydorenko (7.), 3:0 Robin Schwarzbach (52.), 4:0 Robin Schwarzbach (64.), 5:0 Andreas Ellert (68.), 6:0 Mehmet Yildiz (71.), 7:0 Marcus Zur (76.)
Gelb-Rot: Luke Rehn (52./DJK Tusa 06 Düsseldorf/)
SC Düsseldorf-West – KSC Tesla 07 0:2
SC Düsseldorf-West: Fabian Müller, Erfan Hooshyar, Brian-Matthias Thivissen, Zeljko Ivanovic, Volodymyr Makarov, Seiya Gotanda, Preben Augustin, Karl Alex Henning Levd Nolgren, Mohamed El Quitar (83. Fabian Müller), Maximilian Neuschäfer, Ben Krümpelmann (58. Jihwan Oh) - Trainer: Anton Bobyrew
KSC Tesla 07: Benjamin Beciri, Dusan Petrovic, Pavle Dragoljic, Igor Filipovic, Clinton Akyem, Aleksandar Lukic (75. Stefan Dordevic), Stevo Sucevic, Konstantinos Parassidis (24. Ivano Knezovic), Aleksandar Savic, Miljan Stojanovic, Nikola Aleksic - Trainer: Zoran Stanisic
Schiedsrichter: Lukas Koppers - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Nikola Aleksic (10.), 0:2 Miljan Stojanovic (64.)
TuS Gerresheim – SV Wersten 04 4:4
TuS Gerresheim: Keven Darko Adu, Felix Koß, Tim Aydt, Dominik Onay, Adin Džidić, Maximilian-Theodor Tacke, Philipp Layer, Christian Kudimba (27. Sufian-Enis Vesal), Piere Zilles (70. Henrik Boßmann), Joseph Tshunza Madimba (72. Leon Fischer), Alexander Nour - Trainer: Andre Lautermann
SV Wersten 04: Jakob Bongers, Dustin Hammes, Devin Temur, Roland Oppong Mensah (74. Philipp Fey), Fred Adomako, Dylan Wackes, Patrick Trautner (91. Eray Abacioglu), Norman Schlömer, Daniel Spanke, Jan-Tiberius Vintila, Bastian Adoma (64. Emanuele Frasca) - Trainer: Olaf Faßbender
Schiedsrichter: Thorsten Graewert (Wülfrath) - Zuschauer: 79
Tore: 0:1 Maximilian-Theodor Tacke (3. Eigentor), 0:2 Patrick Trautner (22.), 0:3 Roland Oppong Mensah (27.), 0:4 Bastian Adoma (58.), 1:4 Philipp Layer (68.), 2:4 Adin Džidić (73.), 3:4 Henrik Boßmann (80.), 4:4 Philipp Layer (82.)
Türkgücü Ratingen – AC Italia Hilden 6:2
Türkgücü Ratingen: Marc Phillipp Wessner, Burak Yildiz, Flakrim Islami, Berkay Özer, Eren Sunman (77. Taha Görgülü), Melik Aydin (69. Bertan Serif), Emre Rüstü Tokat, Yildiray Yarar, Besim Dalmis, Arda Tokat, Nathanael-Victor Ndoyi (70. Tugay Can Özer) - Trainer: Ali Aytekin - Co-Trainer: Franklin Enow
AC Italia Hilden: Leon Nowak, Lorenzo Madonia (76. Phillip Geißler), Marvin Kucznierz, Ramazan Kocak, Tugay Kaan Sezek, Dino Salkanovic (58. Onur Kocak), Robin Bondorf (60. Kevin Nassen), Jeremy Dykoff (77. Mohamed Galil), Lilian Stirbu, Jason Beiler, Jannis Remhof - Trainer: Thomas Priebke - Co-Trainer: Patrick Loewenau
Schiedsrichter: Marcel Vom Bruch - Zuschauer: 63
Tore: 1:0 Arda Tokat (4.), 2:0 Eren Sunman (7.), 2:1 Jason Beiler (31.), 2:2 Jeremy Dykoff (45.+2), 3:2 Eren Sunman (57.), 4:2 Eren Sunman (65.), 5:2 Eren Sunman (73.), 6:2 Arda Tokat (85.)
Rot: Ramazan Kocak (67./AC Italia Hilden/Grund ist nicht erkennbar gewesen)
FC Bosporus Düsseldorf – SP.-VG. Hilden 05/06 0:4
FC Bosporus Düsseldorf: Luca Pierre Meyer, Berkay Ünlü, Maxwell Kwabena Nuako Bona, Osei Kwadwo Appiah, Enes-Malik Inci, Tijan Saidy Sally, Kevin Heise, Özgür Beser (66. Gürkan Gülten), Shuto Yoneyama (46. Bilal Mouhia), Eren Bilgicli, Maximielian Prince Wayne Andam (62. Enes Bilgicli) - Co-Trainer: Lukas Müller - Co-Trainer: Ozan-Emre Emiroglu - Trainer: Muhammed Özdilek
SP.-VG. Hilden 05/06: Christopher Meinhold, Florian Müller, Hendrik Pitsch, Tim Schläbitz, Gianluca Ticali (71. Giacomo Russo), Florian Heuschkel (85. Jan Laufen), Taoufik Baouch (78. Anil Kerim Yazir), Niklas Strunz, Jan Hallmann, Hicham Bajut (63. Darius Wischnewski), Steven Joshua Jefferson - Trainer: Robin Jasch - Spielertrainer: Hendrik Pitsch - Spielertrainer: Alessio Cucci
Schiedsrichter: Raffael Beier (Düsseldorf) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Taoufik Baouch (22.), 0:2 Taoufik Baouch (27.), 0:3 Taoufik Baouch (73.), 0:4 Darius Wischnewski (90.+1)
Besondere Vorkommnisse: Enes Bilgicli (FC Bosporus Düsseldorf) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Christopher Meinhold (90.).
ASV Tiefenbroich – SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf 2:0
ASV Tiefenbroich: Tim Daniel Eckert, Noah Ziegler, Leon Müller, Justus Bartminn (64. Leon Berisha), Maximilian Kränzler (72. Marc Badura), Mohamed El Quardiji, Valdrin Salihi, Oliver Wlodarkiewicz (57. Alexandros Kiprizlis), Ardian Halili, Berke Ali Turgut, Syle Bajrami (46. Berkay Düdük) - Trainer: Sera Kaya
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf: Jan Eggert, Oskar Schaefers (76. Lukas Lange), Yannik Toholt, Mouhriz Etemovski (55. Bastian Wüster), Achraf-Amine El Asassi, Hiroki Mizuno, Johannes Zwanzig, Albert Nehls (73. Suguru Matsumoto), Yutaro Ichimura, Adrian-Thiago Rosemund, Amir Cosic - Trainer: David Breitmar
Schiedsrichter: Paul Hagen - Zuschauer: 65
Tore: 1:0 Berke Ali Turgut (40.), 2:0 Berke Ali Turgut (90.)
TSV Urdenbach – DSC 99 Düsseldorf II 4:0
TSV Urdenbach: Michael Meyer, Marvin Borchers, Nils Gruben, Kevin Bauer, Moritz Benjamin Brehmer (88. Manuel De Marcos Calles), Marco Seidel, Jona Albrecht (88. Patrick Popa-Zobel), Luca Schneider (36. David Mohr), Dennis Hanuschkiewitz, Angelo Catgiu (75. Maximilian Garsztka), Alexander Gustav Dill (75. Julian Fein) - Co-Trainer: Kamil Cavallo
DSC 99 Düsseldorf II: Raphael Pütz, Ibrahim Yilmaz, Furkan Yasar, Felix Mörike, Paul Schoemaker, Samir Aouladali, Ante Katusic, Hamza Ihadian (73. Niclas Pitton), Valdrin Avdiu (61. Deniz Yasar), Oumar Bah - Trainer: Gökhan Yasar
Schiedsrichter: Bünyamin Reinhard (Ratingen) - Zuschauer: 15
Tore: 1:0 Dennis Hanuschkiewitz (25.), 2:0 Jona Albrecht (59.), 3:0 Jona Albrecht (71.), 4:0 Jona Albrecht (85.)
VfL Benrath – FC Büderich II 3:0
VfL Benrath: Jerome Göddertz, Ryosuke Inagaki, Amin Baghouse, Ali Kassar, Immanuel Kwarteng, Zakaria Arian, Wael Riani (60. Rene Schmidt), Zakari Kassar, Zakaria Bouchakai, Kutaiba Kassar (46. Ouassim El Aboussi), Alpha Kojo Baah Tandoh (81. Ali Gürcali) - Trainer: Ali Gürcali
FC Büderich II: Kerem Tüfekci, Niklas Püllen, Fabio Orlean, Maximilian Vijgeboom, Linus Püllen (36. Pablo Jülch), Matthias Bogie, Benedikt Niesen, Artur Paul, Robin Henkel, Max Krause, Simon Bulst - Trainer: Kay Schmidt
Schiedsrichter: Marcel Benedix (Düsseldorf ) - Zuschauer: 20
Tore: 1:0 Alpha Kojo Baah Tandoh (30.), 2:0 Zakari Kassar (35.), 3:0 Wael Riani (57.)
SC Unterbach – Sportfreunde Gerresheim 2:5
SC Unterbach: Laurin Beer, Mohamed Boussollami, Benedikt Dreist (77. Sasa Jovanovic), Albion Ilazi, Finn Twiste, Jannik Behrens, Ognjen Vucic (77. Colin Koberg), Dennis Nuha, Tolga Ceylan, Tamer Sürmeli (77. Uros Markovic), Michael Kijach - Trainer: Axel Bellinghausen
Sportfreunde Gerresheim: Pascal Carla, Ismael Diomande, Yassin Farhat, Idrissa Koulibaly, Christian Pira, Ayyoub Jidan (73. Elijah Dobo-Makaya), Faouzi El Makadmi, Salih Enes Çolak (90. Thomas Kroker), Soufiane Azhil, Giuliano-Leonardo Nizeti-Panebianco, Walid El Kadiri - Trainer: Issam-Eddine Haj Haddou
Schiedsrichter: René Bathon - Zuschauer: 192
Tore: 0:1 Walid El Kadiri (1.), 1:1 Ognjen Vucic (15.), 1:2 Faouzi El Makadmi (37.), 1:3 Faouzi El Makadmi (52. Handelfmeter), 1:4 Faouzi El Makadmi (67.), 1:5 Walid El Kadiri (79.), 2:5 Jannik Behrens (81.)
Rot: Finn Twiste (51./SC Unterbach/)
32. Spieltag
So., 17.05.26 12:45 Uhr FC Büderich II - SC Unterbach
So., 17.05.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - SV Wersten 04
So., 17.05.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - TSV Urdenbach
So., 17.05.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - ASV Tiefenbroich
So., 17.05.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - FC Bosporus Düsseldorf
So., 17.05.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - TuS Gerresheim
So., 17.05.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - SC Düsseldorf-West
So., 17.05.26 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - VfL Benrath
So., 17.05.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - Rot-Weiß Lintorf
33. Spieltag
Fr., 29.05.26 19:30 Uhr SC Düsseldorf-West - FC Büderich II
So., 31.05.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - AC Italia Hilden
So., 31.05.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - TuS Gerresheim
So., 31.05.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Wersten 04 - Sportfreunde Gerresheim
So., 31.05.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 31.05.26 15:30 Uhr VfL Benrath - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Unterbach - DSC 99 Düsseldorf II
So., 31.05.26 17:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - Türkgücü Ratingen
34. Spieltag
So., 07.06.26 12:45 Uhr FC Büderich II - SV Wersten 04
So., 07.06.26 15:00 Uhr Sportfreunde Gerresheim - KSC Tesla 07
So., 07.06.26 15:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - SC Düsseldorf-West
So., 07.06.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - SC Unterbach
So., 07.06.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - VfL Benrath
So., 07.06.26 15:00 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - TSV Urdenbach
So., 07.06.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - ASV Tiefenbroich
So., 07.06.26 15:00 Uhr Türkgücü Ratingen - Rot-Weiß Lintorf
So., 07.06.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - FC Bosporus Düsseldorf
