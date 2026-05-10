 2026-05-06T12:44:31.715Z

Spielbericht

A-Liga Düsseldorf: El Makadmis Dreierpack verschiebt Unterbachs Party

Nicht nur den Auftakt zum 31. Spieltag gab es am Donnerstag in der Kreisliga A Düsseldorf, sondern auch den zweiten Anlauf des am 29. Spieltag abgebrochenen Hildener Derbys. Die Meisterfeier musste der SC Unterbach am Sonntag verschieben.

von Sascha Köppen · Heute, 19:33 Uhr
Die Sportfreunde Gerresheim sind noch nicht aus dem Meisterrennen. – Foto: Michael Heinz Kelleners

Für den SC Unterbach konnte es am Sonntag das ultimative, vorzeitige Saisonfinale in der Kreisliga A Düsseldorf geben. Denn der Ligaprimus konnte mit einem Sieg über den einzigen echten Verfolger Sportfreunde Gerresheim den Aufstieg und damit auch die Meisterschaft klarmachen. Bei einem Sieg wäre der SCU drei Spieltage vor dem Ende 13 Punkte enteilt, doch dazu kam es nicht. Für den möglichen zweiten Aufstiegsplatz sieht es inzwischen nicht mehr gut aus.

Im Abstiegskampf durften sich die Mannschaften ab Platz 12 nicht komplett sicher fühlen. So konnte der SV Wersten beim TuS Gerresheim durchaus noch einen Sieg vertragen, ebenso der AC Italia Hilden. Der jedoch holte am Donnerstag zunächst einmal einen Punkt aus dem nachzuholenden Derby gegen Hilden 05/06, das am 29. Spieltag abgebrochen worden war. Der ASV Tiefenbroich, der ebenfalls vier Zähler vor Rot-Weiß Lintorf rangierte, empfing am Sonntag Schwarz-Weiß 06, die Lintorfer traten schon am Donnerstag zum Spieltags-Auftakt gegen Tusa 06 an. Der TSV Urdenbach brauchte notwendig einen Sieg gegen den DSC 99 II, was für die Gäste gleichzeitig den wohl auch rechnerischen Abstieg bedeutet. Am Freitag spielte der SC West zudem gegen den KSC Tesla.

________________

Zum Nachholspiel des 29. Spieltags am Donnerstag traten an:

Kein Sieger im Hildener Derby zwischen AC Italia und 05/06

Do., 07.05.2026, 20:00 Uhr
AC Italia Hilden
SP.-VG. Hilden 05/06
3
3
Abpfiff
Im Derby zwischen Italia Hilden und der SP.-VG. Hilden 05/06 gab es beim 3:3 keinen Sieger, und das ist aus zwei Grunden für Italia durchaus ärgerlich. Einerseits wäre ein Sieg ein ganz großer Schritt im Abstiegskampf gewesen, zum anderen führten die Derby-Gastgeber zur Pause 2:0 durch Ramazan Kocak und Jannis Remhof und bis zur 66. Minute dann mit 3:1 dank Remhofs zweitem Streich, gaben die Partie aber dennoch aus der Hand. Florian Müller (2) und Taoufik Baouch sorgten letztlich für die Punkteteilung.

AC Italia Hilden – SP.-VG. Hilden 05/06 3:3
AC Italia Hilden: Lucas Schröder, Louis Loewenau, Ramazan Kocak, Tugay Kaan Sezek, Robin Bondorf, Jeremy Dykoff (85. Philipp Schottke), Harun Gür (90. Lorenzo Madonia), Lilian Stirbu, Jason Beiler (72. Mohamed Galil), Onur Kocak (90. Abderrahman Elmajjaoui), Jannis Remhof - Trainer: Thomas Priebke - Co-Trainer: Patrick Loewenau
SP.-VG. Hilden 05/06: Christopher Meinhold, Florian Müller, Giacomo Russo, Hendrik Pitsch, Florian Heuschkel, Taoufik Baouch, Jan Hallmann, Timo Kunzl (46. Paul Felix Hoffmeister), Anil Kerim Yazir (63. Hicham Bajut), Constantin Schnabel (79. Thomas Jarosch), Darius Wischnewski - Trainer: Robin Jasch - Spielertrainer: Hendrik Pitsch - Spielertrainer: Alessio Cucci
Schiedsrichter: David Dirks - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Ramazan Kocak (16.), 2:0 Jannis Remhof (37.), 2:1 Florian Müller (57.), 3:1 Jannis Remhof (60.), 3:2 Taoufik Baouch (67.), 3:3 Florian Müller (79.)

So läuft der 31. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

Bereits am Donnerstag traten an:

Rot-Weiß Lintorf mit Kantersieg gegen DJK Tusa 06

Do., 07.05.2026, 20:00 Uhr
Rot-Weiß Lintorf
DJK Tusa 06 Düsseldorf
7
0
Den viertletzten Platz scheint Rot-Weiß Lintorf dank einer kleinen Serie beeindruckender Siege bereits ziemlich sicher zu haben, mit einem 7:0 gegen Tusa, das die Rettung in der Tasche hat, dürfte aber kaum jemand gerechnet haben. Robin Schwarzbach war dabei in einer illusteren Reihe von Torschützen der einzige Lintorfer, der doppelt den Kasten traf. Als Luke Rehn auf Seiten der Gäste in der 52. Minute die Ampelkarte sah, war das Spiel schon auf einem guten Weg, den Kantersieg hat die Überzahl aber natürlich begünstigt.

Rot-Weiß Lintorf – DJK Tusa 06 Düsseldorf 7:0
Rot-Weiß Lintorf: Marcel Wallrich, Sven Meyer (69. Jonas Keimer), Hardy Voigt, Patryk Schneider (77. Tim Marco Meyer), Danylo Sydorenko, Robin Schwarzbach (71. Mehmet Yildiz), Marcus Zur, Rabbie Aurang (54. Max Osper), Andreas Ellert, Luis Kunda - Trainer: Marc-Thorben Bühring
DJK Tusa 06 Düsseldorf: Sven Rasmus, Pierre Kerschowski (46. Darius-Valentino Paul), Christopher Fuchs, Yasin Rezgui (69. Maximilian Schlüß), Yuuki Hasegawa, Luke Rehn, Daniel Dix (69. Yannik Bohlmann), Noah Rugamba (46. Deniz Emre Mert Akyüz), Umut Mert Akyüz, Can-Leon Leidag (54. Robin Weyrather), Dominic Abdel-Ahad - Trainer: Dennis Wienhusen
Schiedsrichter: Theo Agorakis (Düsseldorf) - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Hardy Voigt (5.), 2:0 Danylo Sydorenko (7.), 3:0 Robin Schwarzbach (52.), 4:0 Robin Schwarzbach (64.), 5:0 Andreas Ellert (68.), 6:0 Mehmet Yildiz (71.), 7:0 Marcus Zur (76.)
Gelb-Rot: Luke Rehn (52./DJK Tusa 06 Düsseldorf/)

Am Freitag spielten:

SC West unterliegt KSC Tesla nur mit 0:2

Fr., 08.05.2026, 19:30 Uhr
SC Düsseldorf-West
KSC Tesla 07
0
2
Abpfiff
Der mit 14 Spielern auf dem Spielberichtsbogen angetretene, bereits abgestiegene SC West unterlag nach einigen deutlichen Niederlagen dem KSC Tesla, der seinerseits nur 13 Mann am Start hatte, knapp mit 0:2. Nach zehn Minuten sorgte dabei Nikola Aleksic mit seinem 14. Saisontreffer für die Führung, die Miljan Stojanovic nach gut einer Stunde zum Endstand ausbaute. Tesla hat damit nun 45 Punkte auf dem Konto und kann die 50 Zähler mit zwei weiteren Siegen noch knacken, der SC West bleibt am Tabellenende bei drei Punkten, kämpft aber tapfer weiter - das verdient große Anerkennung.

SC Düsseldorf-West – KSC Tesla 07 0:2
SC Düsseldorf-West: Fabian Müller, Erfan Hooshyar, Brian-Matthias Thivissen, Zeljko Ivanovic, Volodymyr Makarov, Seiya Gotanda, Preben Augustin, Karl Alex Henning Levd Nolgren, Mohamed El Quitar (83. Fabian Müller), Maximilian Neuschäfer, Ben Krümpelmann (58. Jihwan Oh) - Trainer: Anton Bobyrew
KSC Tesla 07: Benjamin Beciri, Dusan Petrovic, Pavle Dragoljic, Igor Filipovic, Clinton Akyem, Aleksandar Lukic (75. Stefan Dordevic), Stevo Sucevic, Konstantinos Parassidis (24. Ivano Knezovic), Aleksandar Savic, Miljan Stojanovic, Nikola Aleksic - Trainer: Zoran Stanisic
Schiedsrichter: Lukas Koppers - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Nikola Aleksic (10.), 0:2 Miljan Stojanovic (64.)

Die Partien am Sonntag:

SV Wersten nach 4:0 noch 4:4 beim TuS Gerresheim

Heute, 15:00 Uhr
TuS Gerresheim
SV Wersten 04
4
4
Abpfiff
Der SV Wersten kam zu einem 4:4 beim TuS Gerresheim, das rechnerisch weiter die Abstiegsgefahr im Raum stehen lässt, doch es wirkt nicht so, als würden den Westenern am Ende noch etwas passieren. Neben einem Eigentor waren Patrick Trautner, Roland Oppong und Bastian Adoma erfolgreich, für den TuS trafen Philipp Layer (2), Adin Dzidic und Henrik Boßmann. Bitter allerdings, dass die Werstener tatsächlich einen 4:0-Vorsprung noch aus der Hand gegeben haben. Das könnte in den Köpfen ein wenig hängenbleiben.

TuS Gerresheim – SV Wersten 04 4:4
TuS Gerresheim: Keven Darko Adu, Felix Koß, Tim Aydt, Dominik Onay, Adin Džidić, Maximilian-Theodor Tacke, Philipp Layer, Christian Kudimba (27. Sufian-Enis Vesal), Piere Zilles (70. Henrik Boßmann), Joseph Tshunza Madimba (72. Leon Fischer), Alexander Nour - Trainer: Andre Lautermann
SV Wersten 04: Jakob Bongers, Dustin Hammes, Devin Temur, Roland Oppong Mensah (74. Philipp Fey), Fred Adomako, Dylan Wackes, Patrick Trautner (91. Eray Abacioglu), Norman Schlömer, Daniel Spanke, Jan-Tiberius Vintila, Bastian Adoma (64. Emanuele Frasca) - Trainer: Olaf Faßbender
Schiedsrichter: Thorsten Graewert (Wülfrath) - Zuschauer: 79
Tore: 0:1 Maximilian-Theodor Tacke (3. Eigentor), 0:2 Patrick Trautner (22.), 0:3 Roland Oppong Mensah (27.), 0:4 Bastian Adoma (58.), 1:4 Philipp Layer (68.), 2:4 Adin Džidić (73.), 3:4 Henrik Boßmann (80.), 4:4 Philipp Layer (82.)

Türkgücü Ratingen siegt klar gegen Italia Hilden

Heute, 15:30 Uhr
Türkgücü Ratingen
AC Italia Hilden
6
2
Abpfiff
Mit zwei Spielen innerhalb von drei Tagen hätte sich Italia Hilden gerne aus dem Abstiegssumpf gespielt, nach dem 2:6 bei Türkgücü Ratingen bleibt jedoch insgesamt nur ein Punkt, es bleiben nur zwei Zähler Vorsprung auf Platz 15. Eren Sunmann gelang beim klaren Sieg der Ratinger ein Viererpack.

Türkgücü Ratingen – AC Italia Hilden 6:2
Türkgücü Ratingen: Marc Phillipp Wessner, Burak Yildiz, Flakrim Islami, Berkay Özer, Eren Sunman (77. Taha Görgülü), Melik Aydin (69. Bertan Serif), Emre Rüstü Tokat, Yildiray Yarar, Besim Dalmis, Arda Tokat, Nathanael-Victor Ndoyi (70. Tugay Can Özer) - Trainer: Ali Aytekin - Co-Trainer: Franklin Enow
AC Italia Hilden: Leon Nowak, Lorenzo Madonia (76. Phillip Geißler), Marvin Kucznierz, Ramazan Kocak, Tugay Kaan Sezek, Dino Salkanovic (58. Onur Kocak), Robin Bondorf (60. Kevin Nassen), Jeremy Dykoff (77. Mohamed Galil), Lilian Stirbu, Jason Beiler, Jannis Remhof - Trainer: Thomas Priebke - Co-Trainer: Patrick Loewenau
Schiedsrichter: Marcel Vom Bruch - Zuschauer: 63
Tore: 1:0 Arda Tokat (4.), 2:0 Eren Sunman (7.), 2:1 Jason Beiler (31.), 2:2 Jeremy Dykoff (45.+2), 3:2 Eren Sunman (57.), 4:2 Eren Sunman (65.), 5:2 Eren Sunman (73.), 6:2 Arda Tokat (85.)
Rot: Ramazan Kocak (67./AC Italia Hilden/Grund ist nicht erkennbar gewesen)

FC Bosporus - SP.-VG. Hilden 05/06

Heute, 15:00 Uhr
FC Bosporus Düsseldorf
SP.-VG. Hilden 05/06
0
4
Abpfiff

FC Bosporus Düsseldorf – SP.-VG. Hilden 05/06 0:4
FC Bosporus Düsseldorf: Luca Pierre Meyer, Berkay Ünlü, Maxwell Kwabena Nuako Bona, Osei Kwadwo Appiah, Enes-Malik Inci, Tijan Saidy Sally, Kevin Heise, Özgür Beser (66. Gürkan Gülten), Shuto Yoneyama (46. Bilal Mouhia), Eren Bilgicli, Maximielian Prince Wayne Andam (62. Enes Bilgicli) - Co-Trainer: Lukas Müller - Co-Trainer: Ozan-Emre Emiroglu - Trainer: Muhammed Özdilek
SP.-VG. Hilden 05/06: Christopher Meinhold, Florian Müller, Hendrik Pitsch, Tim Schläbitz, Gianluca Ticali (71. Giacomo Russo), Florian Heuschkel (85. Jan Laufen), Taoufik Baouch (78. Anil Kerim Yazir), Niklas Strunz, Jan Hallmann, Hicham Bajut (63. Darius Wischnewski), Steven Joshua Jefferson - Trainer: Robin Jasch - Spielertrainer: Hendrik Pitsch - Spielertrainer: Alessio Cucci
Schiedsrichter: Raffael Beier (Düsseldorf) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Taoufik Baouch (22.), 0:2 Taoufik Baouch (27.), 0:3 Taoufik Baouch (73.), 0:4 Darius Wischnewski (90.+1)
Besondere Vorkommnisse: Enes Bilgicli (FC Bosporus Düsseldorf) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Christopher Meinhold (90.).

ASV Tiefenbroich mit wichtigem 2:0 gegen Schwarz-Weiß 06

Heute, 15:15 Uhr
ASV Tiefenbroich
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
2
0
Abpfiff
Der ASV Tiefenbroich hat dank des 2:0-Erfolges gegen Schwarz-Weiß 06 den Vorsprung auf den 15. Tabellenplatz bei vier Zählern zementiert und damit weiter absolut selbst in der Hand, die Klasse zu halten. Ali Berke Turgut war mit seinen beiden Treffern in der 38. und 90. Minute der Schlüsselspieler zu diesem wichtigen Sieg.

ASV Tiefenbroich – SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf 2:0
ASV Tiefenbroich: Tim Daniel Eckert, Noah Ziegler, Leon Müller, Justus Bartminn (64. Leon Berisha), Maximilian Kränzler (72. Marc Badura), Mohamed El Quardiji, Valdrin Salihi, Oliver Wlodarkiewicz (57. Alexandros Kiprizlis), Ardian Halili, Berke Ali Turgut, Syle Bajrami (46. Berkay Düdük) - Trainer: Sera Kaya
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf: Jan Eggert, Oskar Schaefers (76. Lukas Lange), Yannik Toholt, Mouhriz Etemovski (55. Bastian Wüster), Achraf-Amine El Asassi, Hiroki Mizuno, Johannes Zwanzig, Albert Nehls (73. Suguru Matsumoto), Yutaro Ichimura, Adrian-Thiago Rosemund, Amir Cosic - Trainer: David Breitmar
Schiedsrichter: Paul Hagen - Zuschauer: 65
Tore: 1:0 Berke Ali Turgut (40.), 2:0 Berke Ali Turgut (90.)

TSV Urdenbach - DSC 99 II

Heute, 15:00 Uhr
TSV Urdenbach
DSC 99 Düsseldorf
4
0
Abpfiff
Der TSV Urdenbach hat auch die Aufgabe DSC 99 II beim 4:0 souverän gelöst, die Gäste sind damit auch rechnerisch abgestiegen. Das Problem ist allerdings, dass die Konkurrenz auch so punktet, dass weiter sechs Zähler auf den 14. Tabellenplatz fehlen. Ein Dreierpack gelang dabei Jona Albrecht, für den Führungstreffer sorgte in der 25. Minute Dennis Hanuschkiewitz.

TSV Urdenbach – DSC 99 Düsseldorf II 4:0
TSV Urdenbach: Michael Meyer, Marvin Borchers, Nils Gruben, Kevin Bauer, Moritz Benjamin Brehmer (88. Manuel De Marcos Calles), Marco Seidel, Jona Albrecht (88. Patrick Popa-Zobel), Luca Schneider (36. David Mohr), Dennis Hanuschkiewitz, Angelo Catgiu (75. Maximilian Garsztka), Alexander Gustav Dill (75. Julian Fein) - Co-Trainer: Kamil Cavallo
DSC 99 Düsseldorf II: Raphael Pütz, Ibrahim Yilmaz, Furkan Yasar, Felix Mörike, Paul Schoemaker, Samir Aouladali, Ante Katusic, Hamza Ihadian (73. Niclas Pitton), Valdrin Avdiu (61. Deniz Yasar), Oumar Bah - Trainer: Gökhan Yasar
Schiedsrichter: Bünyamin Reinhard (Ratingen) - Zuschauer: 15
Tore: 1:0 Dennis Hanuschkiewitz (25.), 2:0 Jona Albrecht (59.), 3:0 Jona Albrecht (71.), 4:0 Jona Albrecht (85.)

VfL Benrath - FC Büderich II

Heute, 15:30 Uhr
VfL Benrath
FC Büderich
3
0
Abpfiff

VfL Benrath – FC Büderich II 3:0
VfL Benrath: Jerome Göddertz, Ryosuke Inagaki, Amin Baghouse, Ali Kassar, Immanuel Kwarteng, Zakaria Arian, Wael Riani (60. Rene Schmidt), Zakari Kassar, Zakaria Bouchakai, Kutaiba Kassar (46. Ouassim El Aboussi), Alpha Kojo Baah Tandoh (81. Ali Gürcali) - Trainer: Ali Gürcali
FC Büderich II: Kerem Tüfekci, Niklas Püllen, Fabio Orlean, Maximilian Vijgeboom, Linus Püllen (36. Pablo Jülch), Matthias Bogie, Benedikt Niesen, Artur Paul, Robin Henkel, Max Krause, Simon Bulst - Trainer: Kay Schmidt
Schiedsrichter: Marcel Benedix (Düsseldorf ) - Zuschauer: 20
Tore: 1:0 Alpha Kojo Baah Tandoh (30.), 2:0 Zakari Kassar (35.), 3:0 Wael Riani (57.)

Sportfreunde Gerresheim verschieben Unterbachs Meisterfeier

Heute, 16:30 Uhr
SC Unterbach
Sportfreunde Gerresheim
2
5
Abpfiff
Sicherlich war die eine oder andere Vorbereitung für die Meister- und Aufstiegsfeier beim SC Unterbach bereits getroffen, doch das Feiern müssen die Schützlinge von Trainer Axel Bellinghausen weiterhin verschieben. Die Sportfreunde Gerresheim siegten mit 5:2 und wahren damit bei sieben Zählern Rückstand und noch drei Spielen ihre Titelchance. Schon in der ersten Minute brachte Walid El Kadiri die Gerresheimer in Führung, das glich Ognjen Vucic noch schnell aus. Doch noch vor der Pause traf Faouzi El Makadmi zum 2:1 für die Gäste, legte in der 53. und 67. Minute zum Dreierpack nach. Da hatten die Gastgeber bereits eine Rote Karte gesehen. El Kadiri war dann zum 5:1 wieder an der Reihe, ehe Jannik Behrens zum Abschluss noch auf 2:5 verkürzte.

SC Unterbach – Sportfreunde Gerresheim 2:5
SC Unterbach: Laurin Beer, Mohamed Boussollami, Benedikt Dreist (77. Sasa Jovanovic), Albion Ilazi, Finn Twiste, Jannik Behrens, Ognjen Vucic (77. Colin Koberg), Dennis Nuha, Tolga Ceylan, Tamer Sürmeli (77. Uros Markovic), Michael Kijach - Trainer: Axel Bellinghausen
Sportfreunde Gerresheim: Pascal Carla, Ismael Diomande, Yassin Farhat, Idrissa Koulibaly, Christian Pira, Ayyoub Jidan (73. Elijah Dobo-Makaya), Faouzi El Makadmi, Salih Enes Çolak (90. Thomas Kroker), Soufiane Azhil, Giuliano-Leonardo Nizeti-Panebianco, Walid El Kadiri - Trainer: Issam-Eddine Haj Haddou
Schiedsrichter: René Bathon - Zuschauer: 192
Tore: 0:1 Walid El Kadiri (1.), 1:1 Ognjen Vucic (15.), 1:2 Faouzi El Makadmi (37.), 1:3 Faouzi El Makadmi (52. Handelfmeter), 1:4 Faouzi El Makadmi (67.), 1:5 Walid El Kadiri (79.), 2:5 Jannik Behrens (81.)
Rot: Finn Twiste (51./SC Unterbach/)

Das sind die nächsten Spieltage

32. Spieltag
So., 17.05.26 12:45 Uhr FC Büderich II - SC Unterbach
So., 17.05.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - SV Wersten 04
So., 17.05.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - TSV Urdenbach
So., 17.05.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - ASV Tiefenbroich
So., 17.05.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - FC Bosporus Düsseldorf
So., 17.05.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - TuS Gerresheim
So., 17.05.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - SC Düsseldorf-West
So., 17.05.26 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - VfL Benrath
So., 17.05.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - Rot-Weiß Lintorf

33. Spieltag
Fr., 29.05.26 19:30 Uhr SC Düsseldorf-West - FC Büderich II
So., 31.05.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - AC Italia Hilden
So., 31.05.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - TuS Gerresheim
So., 31.05.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Wersten 04 - Sportfreunde Gerresheim
So., 31.05.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 31.05.26 15:30 Uhr VfL Benrath - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Unterbach - DSC 99 Düsseldorf II
So., 31.05.26 17:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - Türkgücü Ratingen

34. Spieltag
So., 07.06.26 12:45 Uhr FC Büderich II - SV Wersten 04
So., 07.06.26 15:00 Uhr Sportfreunde Gerresheim - KSC Tesla 07
So., 07.06.26 15:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - SC Düsseldorf-West
So., 07.06.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - SC Unterbach
So., 07.06.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - VfL Benrath
So., 07.06.26 15:00 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - TSV Urdenbach
So., 07.06.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - ASV Tiefenbroich
So., 07.06.26 15:00 Uhr Türkgücü Ratingen - Rot-Weiß Lintorf
So., 07.06.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - FC Bosporus Düsseldorf

_______________

