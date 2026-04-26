A-Liga: Duell um die Relegation geht weiter Tabellenführer SG Sandbach gibt sich keine Blöße und steht kurz vor der Meisterschaft +++ Das Duell um Platz zwei bleibt offen +++ Verfolger SV Hummetroth II siegt auswärts von Thomas Nikella · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

Zameer Noor und der SV Hummetroth II, hier gegen Sandbachs Kinan Hofmann (hinten), sind weiter in der Pole Position um Relegationsplatz zwei. Foto: Herbert Krämer

ODENWALDKREIS. Der Kampf um den Platz für die Aufstiegsrelegation in der A-Liga Odenwald geht in die nächste Runde: Der SV Hummetroth II siegte souverän beim TSV Senbachtal und bleibt damit vier Punkte vor dem VfL Michelstadt, der wiederum seine Hausaufgaben erledigte und Mümling-Grumbach gleich sechs Tore einschenkte. Spitzenreiter SG Sandbach fehlt zur Meisterschaft nur noch ein Sieg.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 13:00 Uhr TSV Höchst TSV Höchst II FC Finkenbachtal Finkenbach 0 4 Abpfiff Erneut gelang es dem abstiegsgefährdeten FC, mit einem kontrollierten Risiko und guter Restverteidigung den Weg zu einem wertvollen Auswärtssieg zu finden. „Wir haben gar nicht so schlecht gespielt, wie es das Ergebnis vielleicht vermuten lässt, hatten gerade in der ersten Hälfte mehr den Ball und die Spielkontrolle“, übermittelte Jens Krätschmer vom TSV. Die Durchschlagskraft sprach dennoch für Finkenbach: Marlon Werrmann (9.), Rouven Laumann (22.) und Benedikt Hering (37.) schossen den FC zur klaren Halbzeitführung. Entscheidend war letztlich, dass es den Höchstern in der zweiten Hälfte nicht gelang, Druck aufzubauen. Stattdessen erhöhte Stefan Walther (73.) für den Gast. „Die Gäste machten einfach mehr aus ihren Möglichkeiten“, so Krätschmer abschließend.

SG Sandbach dreht nach der Halbzeit auf

Den schnellen Rückstand von Co-Spielertrainer Dennis Uhrig (18.) egalisierte Benjamin Wüst (32.) noch vor dem Seitenwechsel. „Ja, wir haben gut angefangen und engagiert dagegengehalten. Aber der Gast hatte schon da die besseren Chancen“, befand Uli Wagner (TSV). Das Spiel bekam Schlagseite, als Ramazan Colayir (52.) die SGS früh nach der Pause mit 2:1 in Führung brachte. „Wir haben lange gut mitgehalten, aber am verdienten Sandbacher Sieg war nicht zu rütteln.“ Eduard Mocanu (66.), Luca Wirth (72., direkter Freistoß) und Mehmet Yildirim (90.) sattelten für starke Sandbacher nochmals drauf.

„Wir waren heute personell nicht gut aufgestellt“, schickte Fabian Daum (SG) voraus. Die Gäste dominierten den Ballbesitz, während sich die Kainsbacher auf Konter auslegten. In der 35. Minute nutzte Dominik Neff einen Foulelfmeter nicht zum möglichen 1:1. Auch Erbachs Burgio (48.) versemmelte einen Elfmeter, ehe seine Mitspieler den Sieg klarmachten. „Erbach war aktiver und spielstärker“, ordnete Daum ein. Für Erbach schossen Burgio (23.), Uslu (66.) und El Agrimi (71.) die Tore zum überraschend klaren Gästesieg.

„Wir sind gleich konzentriert gestartet, holten uns die Spielkontrolle und belohnten uns auch mit drei Toren“, sagte Holger Sievers (VfL). Dass die Grumbacher nicht im Vorbeigehen geschlagen werden konnten, zeigte der Doppelschlag, der zum 2:4-Anschluss zum Seitenwechsel führte. „In der zweiten Hälfte machte es der Gast defensiv besser und wollte mit Nadelstichen zum Abschluss kommen. Nur gut, dass unsere Mannschaft noch zweimal nachlegte und die Spielkontrolle behielt.“ Torfolge: 1:0 Luca Adrian (11.), 2:0 Maximilian Rieker (19.), 3:0 Nisha Wagner (36.), 3:1 Patrick Besler (36.), 4:1 Jason Wins (41.), 4:2 Leon Belt (42.), 5:2 Christopher Hörr (47.), 6:2 Nisha Wagner (84.). Breuberg mit überraschendem Punktgewinn in Vielbrunn

„Geschlagen hat uns heute die individuelle Klasse des Gegners“, sagte Karlheinz Neuer (TSV). „Vielleicht wäre es anders gelaufen, wenn wir unsere anfänglich guten Chancen genutzt hätten.“ In der neunten Minute kam Noah Ulrich zentral frei zum Schuss, doch der Ball landete ebensowenig im Gästetor, wie zwei, drei weitere Chancen. „Nach dem dritten Gegentreffer verloren wir den Zugriff auf das Spiel.“ Morten Gräf (4.), Omaid Tashin (15., 50.) und Waios Floros (77., Foulelfmeter) trafen für den SVH II, Luis Häfner (80.) für den TSV.