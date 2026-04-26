A-Liga Dillenburg: SG Obere Dill ist Meister

Nach dem 3:2-Sieg in Driedorf feiert die SG Obere Dill die A-Liga-Meisterschaft und den Durchmarsch in die Kreisoberliga West. © Jonathan Ortmann

Dillenburg. Die SG Obere Dill ist am Ziel ihrer Träume und schafft fünf Spieltage vor Ende der Saison der Fußball-A‑Liga Dillenburg den Durchmarsch binnen zwei Jahren aus der B-Liga in die Kreisoberliga West. Beim Tabellenzweiten TuS Driedorf feierte die Mannschaft von Spielertrainer Marvin Hartmann einen 3:2-Erfolg. Der VfL Fellerdilln (7:0 gegen Eibach) profitierte von der Niederlage der Westerwälder und eroberte wieder den Aufstiegsrelegationsplatz. Kurzen Prozess machte der SV Eisemroth beim 7:1 gegen den SV Herborn. 4:2-Derbysieger ist die SG Dietzhölztal gegen die SG Roth/Simmersbach. Außerdem gewann die SG Eschenburg II beim FC Niederroßbach mit 5:1, und der TSV Ballersbach behielt daheim gegen den FC Merkenbach mit 3:1 die Oberhand. Mit 0:3 unterlag derweil die SG Aartal gegen die SSG Breitscheid, und mit 2:5 musste die SG Sinn/Hörbach gegen Frohnhausen II die Segel streichen.