A-Liga: Die Spannung steigt im Abstiegskampf Die TSV Auerbach hat die Rote Laterne an den TSV Hambach weitergereicht von Redaktion · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Die Spieler des TSV Hambach haben nun die Rote Laterne. – Foto: Jasmin Rechel (Archiv)

Bergstraße (atth/kim/kar). Der TSV Aschbach hat sich in der A-Liga Platz zwei und damit die Qualifikation zu den Aufstiegsspielen in die Kreisoberliga gesichert. Am anderen Ende der Tabelle ist der TSV Hambach auf den letzten Platz zurückgefallen, wurde von der TSV Auerbach II überholt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:15 Uhr SV Affolterbach Affolterbach SV/BSC Mörlenbach Mörlenbach 5 1 Abpfiff Nino Sattlers Warnschuss aus 23 Metern ging in der 23. Minute nur an die Latte des Gästetores. Danach machte sich eine gewisse Affolterbacher Kerwemüdigkeit breit, die die Gäste zur Führung durch Michael Walter nutzen. „Mit dem Doppelschlag durch Jakob Steffan kurz vor der Halbzeit haben wir das Heft aber wieder in die Hand genommen. Die Mörlenbacher zeigten nun kaum noch eine Gegenwehr“, sah Affolterbachs Timo Sattler nach dem Wechsel nur noch eine Mannschaft spielen und das war die heimische Sportvereinigung. Tore: 0:1 Walter (29.), 1:1, 2:1 Steffan (44., 45. + 1), 3:1, 4:1 Eldin Pudic (51., 72.), 5:1 Sattler (62.). – Schiedsrichter: Klotz (Eberbach). – Zuschauer: 230. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/keine

„Die Begegnung war zwar kein fußballerischer Leckerbissen, lebte aber von ihrer Spannung“, befand Hofheims Spielausschussmitglied Jürgen Hofmeister. Dabei bescheinigte er den Hambachern, dass sie in der ersten Halbzeit sehr gut standen, ihre Bemühungen nach dem Wechsel aber nachließen. „Das war sicherlich zu wenig, um die Begegnung noch für sich zu entscheiden“, so Hofmeister. Aber den Hambachern gelang es immerhin, die drohende Niederlage abzuwenden und ein Unentschieden zu holen. „Jonas Schäfers 2:2 in der Nachspielzeit, war ein klassischer Abstauber“, beobachtete Hofmeister. Tore: 0:1 Thielen (33.), 1:1 Botländer (50.), 2.1 Maksymczyk (86.), 2:2 Jonas Schäfer (90. + 4). – Schiedsrichter: Subramaniam (Bensheim). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: Baunach/Ferch, Thielen.

„Das war nicht in unserem Interesse“, bedauerte Lampertheims Sprecher Pablo Keller, dass der Abstiegskampf nun spannender denn je ist. Nach dem 2:2 wähnten sich die Lampertheimer zwar zurück im Spiel, mussten aber neidlos anerkennen, dass die Auerbacher kämpferisch einfach besser waren und meist immer da waren, wo der Ball gerade hinfiel. „Alles in allem eine schwache Lampertheimer Leistung“, so Keller. Tore: 0:1 Ghawas (2.), 0:2 Ahwireng (15.), 1:2, 2:2 Kutschera (25., 32.), 2:3 Gashi (37.), 2:4 Ahwireng (52.). – Schiedsrichter: Langhammer (Rüsselsheim). – Zuschauer: 60. – Bes. Vorkommnisse: Gelb-Rot für Ritter (TSV, 90.), wiederholtes Foulspiel; Rot für Marc-Christopher Schader (TVL, 90.+4), grobes Foulspiel.

Es war ein Spiel auf Augenhöhe zwischen zwei ebenbürtigen Kontrahenten, so sah es Ober-Abtsteinachs Sprecher Michael Döringer. Vor gut 300 Zuschauern ging das Lob von Aschbachs Sprecherin Gabi Vetter an die eigene Mannschaft, „die nicht aufgegeben und sich zurückgekämpft hat“. Nachdem Maximilan Gärtner eine weitere Großchance für den FCO vergeben hatte, machte dann Dylan Bräse aus Sicht der Aschbacher alles klar. Nach einer Einzelleistung traf er in der 71. Minute zum 1:2. Döringer: „Heute hat die effektivere Mannschaft gewonnen.“ Tore: 1:0 Georgiev (32.), 1:1 Maiko Oberle (68.), 1:2 Dylan Bräse (71.).

Die letzte Chance auf Platz zwei hat die TG Jahn verpasst. „Und das zu Recht und völlig verdient“, kommentierte Trainer Uwe Engert. An diesem Tag lief kaum etwas zusammen. Selbst den Platzverweis von Lukas Buchner (SG) wegen wiederholten Foulspiels (71.) vermochte die TG Jahn nicht nutzen. Engert: „Auch das war symptomatisch für den heutigen Tag. Wir haben es auch mit einem Mann Überzahl nicht hingekriegt.“ Tore: 1:0 Lukas Bessler (19.), 1:1 Reinig (45.), 1:2 Menzel (50.).

Letztendlich standesgemäß siegte der bereits feststehende Meister, aber nicht meisterlich, wie Sprecher Roland Rettig befand. Die Gäste, die unter der Woche Mörlenbach noch mit 6:0 weggeputzt hatten, machten dem FSV das Leben schwer. Die Wende packte Rimbach noch vor dem Halbzeitpfiff. Nach Wiederanpfiff musste der FSV noch ein paar bange Minuten überstehen. Torwart Stephano Kouvaras fischte einen Kopfball aus dem Winkel. Dann machten Hechler und Philipp Klische alles klar. Rimbachs Trainer Marcel Reibold im letzten Spiel vor heimischem Publikum in allen Ehren verabschiedet. Tore: 0:1 Vrba (13.), 1:1 Darius Zielonkowski (20.), 2:1 Neumann (41.), 3:1 Hechler (75.), 4:1 Klische (90. + 1).