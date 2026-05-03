A-Liga: Die SG Sandbach ist Meister Mit einem 2:0 gegen den TSV Höchst II steigt die SG Sandbach in die Kreisoberliga auf +++ Dahinter liefern sich SV Hummetroth II und VfL Michelstadt einen Kampf um Platz zwei von Thomas Nikella · Heute, 19:56 Uhr · 0 Leser

Zurück in der Kreisoberliga: die SG Sandbach feiert die A-Liga-Meisterschaft. Foto: Joaquim Ferreira

Odenwaldkreis. Die SG Sandbach machte gegen den TSV Höchst II erwartungsgemäß die Meisterschaft in der Kreisliga A klar. Dahinter tobte der Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz: Einmal mehr behielt der SV Hummetroth II gegen Reichelsheim die Nerven und die Oberhand, rangiert vier Zähler vor Verfolger VfL Michelstadt, der ebenfalls souverän in Gammelbach nachlegen durfte.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:00 Uhr KSV Reichelsheim Reichelsheim SV Hummetroth Hummetroth II 0 3 Abpfiff Hummetroth zeigte eine enorme Bereitschaft, will den Weg in die Kreisoberliga unbedingt noch über die Aufstiegsrunde realisieren. Die Kaltschnäuzigkeit im Abschluss der Gäste war schon bemerkenswert: Zwei Tore von von Co-Spielertrainer Waios Floros (12., 49.) und der Treffer von Paul Heinrich (28.) entschieden für den SVH II.

"Wir haben zu defensiv angefangen, steigerten uns dann aber und spielten durch Nils Schneider eine glasklare Chance heraus, die aber am Pfosten landete", kommentierte Thomas Gruber vom SVG. Da führte Michelstadt durch die Tore von Christopher Hörr (11.) und Fabian Hörr (23.) schon mit 2:0. Auch nach dem Seitenwechsel ein ähnlicher Verlauf: das Spiel war ausgeglichen und Marvin Schneider zimmerte für die Freiensteiner das Spielgerät an den Querbalken. Der VfL war da schon genauer und packte durch Christopher Hörr (82.) das alles entscheidende 3:0 drauf.

Es war ein einseitiges Spiel auf das Tor der Gäste. Vor allem war es eine zähe Begegnung. Die Höchster spielten auf Torsicherung, nach dem sie bereits in der fünften Minute durch Mehmet Yildirim schon den ersten Gegentreffer hinnehmen mussten. "Ja, die haben sich richtig hinten reingestellt und versuchten mit „Nadelstichen“ zum Erfolg zu kommen", übermittelte Sandbachs Sprecher Gerhard Achatzi. Aber der neue Meister behielt die Ruhe und spielte konsequent nach vorne. Auf den zweiten Treffer mussten sich die Anhänger des Kreisoberliga-Aufsteigers lange gedulden: Erst in der 77. Minute war Altin Gasi zur Stelle, der den Sieg perfekt machte. Ampelkarte: Roman Heinich (68./ TSV II).

Jacek Karmowski vom TSV berichtete vom einem kampfbetonten Oberzentderby: "Wir haben druckvoll begonnen, aber nach 20 Minuten kam der Gast immer besser ins Spiel." Auch zu Beginn präsentierte sich der TSV vehement, presste stark, so dass sogar eine 3:1-Führung heraussprang.

Patrick Löffler (FC) berichtete von einem ausgeglichenen Kräftemessen: "Wir haben in der 30. Minute die Chance von Marlon Werrmann zur Führung genutzt." Nach der Pause war es Patrick Löffler selbst, der zwei hochkarätige Chancen besaß, sie aber nicht zur vorzeitigen Entscheidung nutzte.

Der Doppelpack von Niklas Lechner (33., 65., jeweils durch Foulelfmeter) entschied die Partie am Wiesenweg. "Seckmauern trat kämpferisch überzeugend auf, verdiente sich den Sieg", so Marcel Winkler (FV). Über 90 Minuten war der Gast bissiger, kämpfte um jeden Ball.