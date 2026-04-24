A-Liga: Die SG Obere Dill steht vor dem Titelgewinn Teaser KLA DILLENBURG: +++ Sechs Spieltage vor Abschluss der Fußball-A-Liga könnte das Duell zwischen dem Tabellenzweiten TuS Driedorf und Spitzenreiter Obere Dill den Titelkampf entscheiden +++ von Redaktion · Heute, 20:43 Uhr · 0 Leser

Für Dominik Häußer (l.) und Dominic Schwarz (r.) vom VfL Fellerdilln geht es im Fernduell mit Driedorf noch um Platz zwei. Enes Güven (Mitte) und die SG Obere Dill wiederum könnten am Sonntag in Driedorf den Titelgewinn klarmachen. © Jonathan Ortmann

Dillenburg. Auf dem Sportplatz in Driedorf könnten am Sonntag die Korken knallen: Wenn die SG Obere Dill beim Tabellenzweiten punkten sollte, dann wäre ihr Rang eins nicht mehr zu nehmen. In einigen anderen Partien geht es im Kampf um den Klassenerhalt um wichtige Punkte.