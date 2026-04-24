Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
Du wirst automatisch weitergeleitet...
A-Liga: Die SG Obere Dill steht vor dem Titelgewinn
Teaser KLA DILLENBURG: +++ Sechs Spieltage vor Abschluss der Fußball-A-Liga könnte das Duell zwischen dem Tabellenzweiten TuS Driedorf und Spitzenreiter Obere Dill den Titelkampf entscheiden +++
Dillenburg. Auf dem Sportplatz in Driedorf könnten am Sonntag die Korken knallen: Wenn die SG Obere Dill beim Tabellenzweiten punkten sollte, dann wäre ihr Rang eins nicht mehr zu nehmen. In einigen anderen Partien geht es im Kampf um den Klassenerhalt um wichtige Punkte.