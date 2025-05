Der Jubel ist riesig bei der FSG Bensheim: Nach elf Jahren ist der Verein in die Kreisoberliga zurückgekehrt. Foto: Marvin Zubrod

A-Liga: Die FSG Bensheim macht das Rennen Derbysieg in Fehlheim sichert dritten Aufstieg in Folge +++ Heimserie des FC Starkenburgia hält bis zum Schluss Verlinkte Inhalte KLA Bergstraße Lampertheim VfR Bürstadt Starkenburg. TSV Auerbach II + 12 weitere

Bergstraße. Die FSG Bensheim hat das Kopf-an-Kopf-Rennen um die Vizemeisterschaft der A-Liga Bergstraße gegen den TSV Aschbach entschieden und kehrt nach elf Jahren in die Kreisoberliga zurück. Für die Bensheimer ist es der dritte Aufstieg in Folge, für Aschbach bleibt der dritte Platz und die Gewissheit, den Aufstieg nicht am Saisonende verdaddelt zu haben. Eigentlich ist es ein Witz: In der vergangenen Saison hat der ISC Fürth mit exakt einem Punkt auf der Habenseite und einem Torverhältnis von 21:221 den Klassenerhalt geschafft. In dieser Spielzeit sammelten die Odenwälder 24 mal so viele Punkte – und steigen ab.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. VfR Fehlheim II – FSG Bensheim 2:3 (1:2). Spannender hätten diese 90 Minuten nicht sein können. Zunächst sah es nicht gut aus. Bereits vor dem ersten Gegentreffer kurz vor der Pause agierte die FSG zu hektisch und spielte die Angriffe nicht sauber zu Ende. Doch eine Ansprache von Kapitän Patrick Kolleczek zeigte Wirkung: Nach Jasko Huseinovics Doppelpack waren die Blau-Weiß-Roten gelöster. Alles sah nach einem sicheren Sieg aus, doch dann war es ein umstrittener Handelfmeter, der Fehlheim auf 2:3 heranbrachte, und das Bensheimer Zittern begann. In der 87. Minute scheiterte der VfR an der Latte. Tore: 1:0 Karadoruk (41., Foulelfmeter), 1:1, 1:2 Huseinovic (43., 44.), 1:3 Ghirmany Tesfarmiam (72.), 2:3 Karadoruk (75., Handelfmeter). – Zuschauer: 120. - Beste Spieler: beide mit geschlossener Leistung.

Starkenburgia Heppenheim – SV/BSC Mörlenbach 1:0 (0:0). Die Heimserie des Meisters hielt: 15 Spiele, 14 Siege, ein Remis. Dabei hatte Mörlenbach durchaus die Chance auf das eine oder andere Tor, traf durch Robin Renzland (2.) und David Knapp (46.) Aluminium. Auch die Gastgeber brauchten in der chancenreichen Partie einige Anläufe, ehe Shkelcim Korbi seine dritte große Chance nutzte und den Siegtreffer erzielte (55.). In der Schlussphase feierte Pascal Guthier nach langwieriger Verletzung und einer Operation sein Saisondebüt; er durfte eine Minute aufs Feld – „und hat keinen Fehler gemacht“, wie Starkenburgia-Pressesprecher Dominik Heckmann feixte. Tor: 1:0 Korbi (55.). – Schiedsrichter: Yohendran (FC 07 Bensheim). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Robin Renzland, David Knapp, Bartmann.

TSV Hambach – ISC Fürth 3:0 (1:0). Abschiedsstimmung in Hambach: Kapitän Christian Franken (36), seit der Jugend ein TSVler, beendet seine Karriere, Jeremias Reisert pausiert. Und beide waren zum Ausstand am 3:0 beteiligt. Reisert wurde gefoult, Franken verwandelte den Elfer zum 3:0. „Fürth ist schon eine technisch versierte Mannschaft, ihnen fehlt aber die Durchschlagskraft“, sprach Hambachs Abteilungsleiter Reinhard Wolff von einem am Ende „vollkommen verdienten Sieg“. Tore: 1:0 Rettig (2.), 2:0 Schwab (60.), 3:0 Franken (81., Foulefmeter). – Schiedsrichter: Pektas (FC Ober-Ramstadt). – Zuschauer: 100. – Bes. Vorkommnis: Zeitstrafe für Yattara (75., ISC) wegen Foulspiels. – Beste Spieler: geschlossen gute Leistung/geschlossene Leistung.

VfR Bürstadt – TSV Auerbach II 5:2 (1:1). Die Auerbacher wollten es locker angehen lassen , und so schienen vieles auf ein Unentschieden hinauszulaufen. Doch in der zweiten Halbzeit legten die Gäst einen Zahn zu und zeigten dem Absteiger die Grenzen au. So freuten sich die VfR-Veteranen unter den Zuschauern wenigstens über Alhammods Führungstreffer: „So hoch wie der kann keiner springen.“ Tore: 1:0 Alhammod (21.), 1:1 Eidmann (35.), 1:2 Schmitt (65.), 1:3 Krauß (76.), 1:4 Luckhardt (89.), 2:4 Celikkan (90.+1.), 2:5 Schwerdt (90.+4.). - Schiedsrichter: Fox (RW Walldorf) – Zuschauer: 50. – Beste Spieler: Alhammod, Celikkan/geschlossene Leistung.

FV Hofheim – FSV Rimbach 2:5 (2:1). Es war ein munteres Scheibenschießen zum Saisonausklang, bei dem es beide Mannschaft versäumten, weitere Treffer zu erzielen. So trafen nicht nur die Rimbacher Spies und Hechler das Aluminium, sondern auch Hofheims Spielertrainer Maximilian von Dungen. „Der Druck war weg und auch die Luft etwas draußen“, unterstrich Hofheims Spielausschussmitglied Jürgen Hofmeister letztlich den Freundschaftsspielcharakter. Und dennoch zeigten sich mit Max Kaltenecker und Christian Baunach zwei Hofheimer von ihrer besten Seite, die nicht nur als Vollstrecker glänzten, sondern auch als Vorbereiter. Tore: 0:1 Kohl (7.), 1:1, 5:1 Baunach (17., 69.), 2:1 Hödl (38.), 3:1 Kaltenecker (59.), 4:1 von Dungen (63.), 5:2 Klische (83.). – Schiedsrichter: Enckler (Ludwigshafen). – Zuschauer: 40. – Beste Spieler: Baunach, Kaltenecker/geschlossene Leistung.

TSV Aschbach – SC Rodau 6:1 (4:0). Der TSV legte los wie die Feuerwehr, doch das 6:1 reichte nicht zum Aufstieg. Dennoch bedankte sich die Mannschaft des Tabellendritten nach dem Spiel mit einem Banner beim Publikum auf den Steintreppen und in der Soma-Ecke. Trainer Thomas Baucsek machte wieder mal ein gutes Spiel und machte nach 73 Minuten Platz für Tim Walz, der seit dem ersten Spieltag verletzt ausgefallen war. Nick Weihrauch krönte seine gute Saison mit seinen Toren 28 bis 30. Tore: 1:0 Sanori (7.), 2:0 Nick Weihrauch (8.), 3:0 Vetter (30.), 4:0 Nick Weihrauch (38.), 5:0 Raabe (75.), 5:1 Löw (80.), 6:1 Nick Weihrauch (90 + 1). – Schiedsrichter: Mucha (TSV Sensbachtal). – Zuschauer: 200. – Bes. Vorkommnnis: Bauer (SC) hält Elfer von Nick Weihrauch (2.). – Beste Spieler: Baucsek, Nick Weihrauch, Dylan Bräse/Maik Müller.

TG Jahn Trösel – TV Lampertheim 7:0 (4:0). Was ein Saisonfinale in Trösel: Die zweite Mannschaft steigt als Meister der D-Liga II auf, die Erste landet den höchsten Saisonsieg. Getrübt wurde der Erfolg der Reserve aber durch eine schwere Verletzung von Ekin Kocabiyik etwas getrübt. Vor dem Spiel wurden Nicolas Grna und Carlos Maul Merino (in Zukunft Sportlicher Leiter) verabschiedet. Tore: 1:0 Jöst (24.), 2:0, 3:0, 4:0 Tomczyk (30., 40., 43.), 5:0, 6:0 Jarosch (74., 75.), 7:0 Schmitt (85.). – Schiedsrichter: Mechler (SG Dielheim). – Zuschauer: 200. – Beste Spieler: Tomczyk, Schröter, Jarosch/keine.