A-Liga: Die Abstiegsfrage ist geklärt

Bergstraße. Am vorletzten Spieltag hat es den FC Starkenburgia Heppenheim doch erwischt. Der Meister bezog bei der TSV Auerbach II seine erste Saisonniederlage, kassierte zum ersten Mal in dieser Runde drei Treffer. Im Rennen um Platz zwei gaben sich weder der TSV Aschbach noch die FSG Bensheim eine Blöße. Als Absteiger stehen seit Sonntag der VfR Bürstadt und der ISCFürth (schlechterer direkter Vergleich gegenüber dem TV Lampertheim) fest.

TSV Auerbach II – Starkenburgia Heppenheim 3:1 (1:0). Starkenburgia-Trainer Christian Schmitt steckte die erste Saisonniederlage schnell weg: „Warum sollte ich mich ärgern? Wir sind Meister, haben eine überragende Runde gespielt und liegen in allen Statistiken vorn.“ Den Sieg der Auerbacher bezeichnete Schmitt als verdient. Die TSV-Reserve sei eine gute Mannschaft mit den Ergänzungen aus der Gruppenliga, „am Sonntag letztlich zu gut für uns“. Vom Personal her sei es kein Team, „das gegen den Abstieg spielt“. In einer guten A-Liga-Partie gab letztendlich die Chancenverwertung den Ausschlag zugunsten der Gastgeber. Tore: 1:0 Riebel (14.), 1:1 Kryeziu (58.), 2:1, 3:1 Kunert (61., 83.). – Schiedsrichter: Braun (Alemannia Maudach). – Zuschauer: 50. – Beste Spieler: : Baumgärtner, Söder, Kunert/geschlossene Leistung.