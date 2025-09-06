Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Das Bergstäßer A-Liga-Derby zwischen dem TSV Auerbach II und dem VfR Fehlheim II wurde verlegt. – Foto: Timo Babic/fupa
A-Liga: Derby zwischen Fehlheim II und Auerbach II verlegt
Fehlheimer von Personalsorgen geplagt +++ Die beiden Reserven-Teams treffen erst am 18.09. aufeinander
Bergstraße. Das für den Winzerfest-Samstag terminierte Derby in der A-Liga zwischen dem VfR Fehlheim II und der TSV Auerbach II ist auf den 18. September verlegt worden. Die Fehlheimer sind von großen Personalsorgen geplagt und haben aus diesem Grund beim Lokalrivalen angefragt, ob eine Verlegung möglich wäre. Die Auerbacher haben diesem Antrag zugestimmt, es wurde jedoch das Heimrecht getauscht, so dass die Partie im Weiherhausstadion ausgetragen wird.