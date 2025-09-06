A-Liga: Derby zwischen Fehlheim II und Auerbach II verlegt

Bergstraße. Das für den Winzerfest-Samstag terminierte Derby in der A-Liga zwischen dem VfR Fehlheim II und der TSV Auerbach II ist auf den 18. September verlegt worden. Die Fehlheimer sind von großen Personalsorgen geplagt und haben aus diesem Grund beim Lokalrivalen angefragt, ob eine Verlegung möglich wäre. Die Auerbacher haben diesem Antrag zugestimmt, es wurde jedoch das Heimrecht getauscht, so dass die Partie im Weiherhausstadion ausgetragen wird.