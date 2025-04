A-Liga: Der VfL Michelstadt lässt in Rothenberg nichts anbrennen

SG Rothenberg – VfL Michelstadt 0:6 (0:5). Der VfL will in die Aufstiegsrelegation, so entschlossen trat er in Rothenberg auf. Und es begann für die Gastgeber alles andere als verheißungsvoll: Rothenbergs Top-Torjäger Steffen Heckmann traf nach 19 Minuten unglücklich ins eigene Tor. Wenig später war es Christopher Hörr (24.), der per Foulelfmeter für den VfL erhöhte. „Es entwickelte sich eine einseitige Partie. Der VfL war klar überlegen“, erklärte Felix Götz von der SGR. Jason Wins (32., 43.) und Luca Adrian (34.) blähten das Ergebnis noch vor der Pause auf. „Wir bekamen auch in der zweiten Hälfte keinen richtigen Zugriff auf die Begegnung und kamen zu keiner nennenswerten Torgelegenheit“, resümierte Rothenbergs Abteilungsleiter weiter. Fabian Hörr (83.) machte schließlich das halbe Dutzend voll. „Der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung“, schloss Götz seine Ausführungen.