A-Liga: Der Primus ist bei der SG Brandau/Gadernheim zu Gast

Bergstraße. In der FA-LigaBergstraße gastiert Tabellenführer FSV Blau-Weiß Rimbach am Samstag (17 Uhr) bei der SG Brandau/Gadernheim. Dabei ist es nicht das erste Mal, dass die Rimbacher in der Saison auf die Spielgemeinschaft treffen. „Wir haben gegen den Gegner schon im Juli im Kreispokal gespielt. Damals haben wir zwar mit 6:3 gewonnen, gleichzeitig aber auch gesehen, welche Qualitäten der Gegner hat“, sagt Rimbachs Trainer Marcel Reibold.

Allzu ehrfürchtig bräuchten seine Rimbacher aber trotzdem nicht aufzutreten. „Wir haben zuletzt gegen Mörlenbach eine überragende erste Halbzeit gespielt“, sagt Reibold, der sich unter Umständen auch mit einem Punkt in der Fremde zufriedengeben würden: „Auch damit können wir die SG auf Distanz halten.“

Bereits angesprochener SV/BSC Mörlenbach befindet sich inzwischen im Abstiegsschlamassel und muss im Heimspiel gegen den Überraschungszweiten FSG Riedrode II auf Sven Schill (Urlaub) sowie die Verletzten Leon Renzland, Domenik Kissler und Alex Steffey verzichten. Aber nicht nur die FSG Riedrode II hat 16 Punkte, sondern auch der TSV Aschbach. „Das war ein sehr ordentliches Auswärtsspiel von uns“, blickt Aschbachs Trainer Thomas Baucsek gerne auf den 3:1-Sieg beim TSV Hambach zurück. Wenn seine Mannschaft nun zu Hause den FV Hofheim empfängt, ist es erstmalig kein Gegner aus dem Odenwald gegen den die Aschbacher Heimrecht genießen. „Aber ich hoffe, dass unsere Weste auch dieses Mal weiß bleiben wird“, so Baucsek. Die Gäste stuft er dabei als eine physisch kompakte Einheit ein, die in der Lage sei, einen guten Ball zu spielen.

Kellerduell bei der SG Hammelbach/Scharbach

Im Kellerduell Vorletzter gegen Letzter empfängt die SG Hammelbach/Scharbach den FC Ober-Abtsteinach. „Ich habe die Woche Dinge, die mir nicht so gut gefallen haben, angesprochen“, strebt SG-Trainer Oliver Zeug einen erfolgreichen Ausgang der Begegnung an, obwohl er den Ausfall von Jan Bauer befürchtet, der beim vergangenen 3:5 in Rodau gefoult worden war. „Jetzt haben wir ja eine kleine Serie geholt und wollen hoffen, dass diese nicht reißt“, will Abtsteinachs Spielausschussvorsitzender Sebastian Trenkwald in Hammelbach zumindest einen Punkt mitnehmen. Zwar kehren Jonas Jaap und Julius Hintenlang in die Mannschaft zurück, doch dafür hat sich Torhüter André Hoppe in den Urlaub abgemeldet.

Do., 16.10.2025, 19:30 Uhr TV Lampertheim Lampertheim TG Jahn Trösel TG Trösel 19:30 PUSH

Morgen, 15:00 Uhr TSV Aschbach 1896 TSV Aschbach FV Hofheim FV Hofheim 15:00 PUSH

Morgen, 13:00 Uhr VfR Fehlheim VfR Fehlheim II SC Rodau SC Rodau 13:00 PUSH





