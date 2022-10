A-Liga: Der Erfolg lässt den VfR Bürstadt hoffen Zuversicht vor dem Spiel beim FC 07 II+++FSV Rimbach testet seine Leistungsgrenze

Zwar haben die Rimbacher, ungeschlagen Tabellendritter, allen Grund, voller Optimismus in diese Begegnung zu gehen, doch bereitet Ginader der mangelnde Spielrhythmus Kopfzerbrechen, denn es ist nun schon über zwei Wochen her, dass die Blau-Weißen letztmalig im Einsatz waren, damals den VfR Bürstadt mit 4:0 bezwangen.

Personell könnte es etwas besser aussehen. Zwar kehrt der erfahrene Jungvater Kevin Krezdorn in die Mannschaft zurück, doch steht hinter Volkan Celikkan und Flavius Guzman Blando ein Fragezeichen. Des Weiteren muss der VfR auf Roberto Palmieri, Marcel Furgol, Matthias Rebsch und Manuel Colaianni verzichten.

Zwei Spitzenmannschaften mit negativer Tordifferenz

Nach den Klatschen für den am Wochenende spielfreien FC Starkenburgia Heppenheim ist der ISC Fürth nicht mehr die einzige Spitzenmannschaft mit negativer Tordifferenz, sondern ist mit dem Traditionsverein aus der Kreisstadt in bester Gesellschaft. Am Sonntag erwartet der ISC den SC Rodau, der mit dem 2:1-Sieg über den FC Ober-Abtsteinach gezeigt hat, zu was er imstande ist. „Da müssen wir schon mit besonderer Vorsicht drangehen“, sagt Fürths Spielausschussvorsitzender Teoman Asar, der sich vor heimischer Kulisse einen Sieg erhofft. Bis auf den rotgesperrten Spielführer Kenan Kemanci ist Fürth komplett.

In jedem Fall steht Ober-Abtsteinach nach der Niederlage im Heimspiel gegen den SV/BSC Mörlenbach unter Zugzwang. „Ich habe erwartet, dass Ober-Abtsteinach vorneweg marschiert. Dass dem nicht so ist, unterstreicht die Ausgeglichenheit der Liga“, sagt Riza Aydogan, der Spielertrainer der Mörlenbacher. Am Sonntag wollen sich die Mörlenbacher nicht aufs „heiße Pflaster Ober-Abtsteinach“ begeben, um dort die weiße Fahne zu hissen.