A-Liga: Dauerbrenner Dauber hört beim TuS auf Medenbachs bisheriger Coach schildert in aller Offenheit die Gründe für seinen Rücktritt

Wiesbaden . „Ich hatte das Gefühl, die Mannschaft nicht mehr zu erreichen. Das war ein fortwährender Prozess. Letztlich war es in Summe die Abnutzung, die mich zu diesem Schritt geführt hat. Besser sofort, als noch rumzueiern“, spricht Frank Dauber in bemerkenswerter Offenheit über seine Beweggründe, den Part als Coach der ersten Mannschaft des Fußball-A-Ligisten TuS Medenbach (12. mit 25 Punkten) vorzeitig abzugeben. Für den 46-Jährigen alles andere als ein einfacher Schritt. Denn er ist seit seinem vierten Lebensjahr mit dem TuS verbunden. Eine gefühlte Ewigkeit als Spieler, dazu 20 Jahre als Trainer. Zunächst im Nachwuchsbereich, nun in der vierten Saison bei den Aktiven.