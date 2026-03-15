A-Liga: Das Tor zum Titel steht weit offen für FSV Spitzenreiter FSV Rimbach gewinnt, Verfolger Aschbach rutscht aus +++ Kein Sieger im Duell der Kellerkinder von Erik Eichhorn · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Einen Schritt zu spät kommt Konrad Däbritz (TSV Hambach) gegen Tobias Hofmann und Torhüter Eric Kamprath. Das Duell in der Fußball-A-Liga Bergstraße endete 2:2. Foto: Dagmar Jährling

Bergstraße. So langsam können die Rimbacher wohl die Sektflaschen kaltstellen. Mit dem 3:0-Heimsieg über Auerbach und der gleichzeitigen Heimniederlage von Verfolger Aschbach (2:3 gegen Brandau/Gadernheim) untermauerte der Tabellenführer der Fußball-A-Liga seine Spitzenposition. Im Kampf um den Klassenerhalt musste sich der TSV Hambach gegen den direkten Konkurrenten TV Lampertheim mit einer Punkteteilung begnügen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:00 Uhr FSV Blau-Weiß Rimbach FSV Rimbach TSV Rot-Weiss Auerbach TSV Auerbach II 3 0 Abpfiff Der Tabellenführer verdiente sich den 15. Sieg im 19. Spiel durch eine konsequente Chancenverwertung. „Auerbach hat sich bemüht und war auch optisch überlegen. Wir haben aber unsere Gelegenheiten konsequent genutzt“, betonte Rimbachs Sprecher Roland Rettig, der kurz vor der Pause eine große Chance für seine Mannschaft sah, die aber Amir Duric vergab. Spätestens mit dem 3:0 durch Jonas Olejniczek war die Partie dann aber gelaufen. „Danach haben wir uns zurückgezogen und auf Konter gelauert“, war Rettig zufrieden. Tore: 1:0 Zielonkowski (15.), 2:0 Plücker (41.), 3:0 Olejniczek (64.). – Schiedsrichter: Tappert (Würzberg). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: Kohl, Plücker/Nüdling, Ghawas.

Hambachs Abteilungsleiter Reinhard Wolff war enttäuscht. „Unsere Chancenverwertung war das Problem. Wir hatten genügend Gelegenheiten, dieses Spiel für uns zu entscheiden“, erklärte Wolff, der zugleich seinen Trainer Marco John zitierte: „Wir haben uns heute für unseren Einsatz und auch für die Leistung nicht belohnt.“ Ganz anders die Gäste. „Sie haben aus ihren wenigen Chancen das Beste herausgeholt“, so Wolff, der kurz vor dem Abpfiff den Jubel schon auf den Lippen hatte, doch ein Kopfball aus dem Gewühl heraus landete an der Latte. So lautete Wolffs Fazit: „Das effizientere Team hat heute einen Punkt geholt. Wir müssen am Ende mit dem Punkt leben.“ Tore: 0:1 Kutschera (10., Foulelfmeter), 1:1 Däbritz (52.), 2:1 Nicolas Fetsch (55., Foulelfmeter), 2:2 Kutschera (75.). – Schiedsrichter: Rudi (Bobstadt). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: geschlossene Leistungen auf beiden Seiten.

Ludwig Brenner, Trainer des SC, und Uwe Engert, Übungsleiter der TG Jahn, waren sich einig: „Aufgrund der Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit geht der Tröseler Sieg in Ordnung.“ Während sich Brenner ärgerte, dass seiner Elf im zweiten Durchgang keine Entlastung mehr gelang, freute sich Engert, dass sein Team den Pausenrückstand noch drehen konnte. „Nach dem 1:1 haben wir ein bisschen den Faden verloren. Rodau ging noch vor der Pause verdient in Führung“, beobachtete Engert, der mit Beginn der zweiten Hälfte wechselte und so mehr Druck ins Spiel brachte. Tore: 0:1 Schmitt (12.), 1:1, 1:2 Kloster (20., 28.), 2:2 Tomczyk (83.), 2:3 Sommer (90.). – Schiedsrichter: Wolf (Seeheim-Jugenheim). – Zuschauer: 60. – Bes. Vork.: Gelb-Rot für Ginader (TG Jahn, 80.) wegen Ballwegschlagens. – Beste Spieler: Kloster/geschlossene Leistung.

Die Gastgeber gewannen verdient, weil sie die besseren Chancen hatten. „Wir hätten schon in der ersten Halbzeit drei Tore machen müssen“, so FCO-Sprecher Michael Döringer. Nach der Pause bewies seine Mannschaft Moral und drehte das Spiel in der Schlussminute. Tore: 1:0 Jaap (12.), 1:1 Pitlovic (14.), 1:2 Wiegand (42.), 1:3 Bamberg (45.), 2:3 Beckenbach (54.), 3:3 Hintenlang (59.), 4:3 Georgiev (90.). – Schiedsrichter: Schmidt (Reinheim). – Zuschauer: 150. – Beste Spieler: geschlossene Leistungen auf beiden Seiten.

Ersatzgeschwächte Aschbacher verloren am Ende nicht unverdient. „Letztlich war die SG an diesem Tag die bessere Mannschaft, die auch in spielerischer Hinsicht aktiver war“, beobachtete TSV-Sprecherin Gabi Vetter. Zu sehr machte sich bei den Aschbachern das Fehlen von Florian Wagner und Lennox Bräse bemerkbar. Tore: 1:0 Oberle (6.), 1:2 Himken (15.), 1:2 Böhm (21.), 2:2 Klage (56., Foulelfmeter), 2:3 Knaup (66., Foulelfmeter). – Schiedsrichter: Kilic (Wiesenbach). – Zuschauer: 50. – Beste Spieler: Pfeifer, Minuth/ Reiß, Knaup, Himken.

Hofheims Trainer Maximilian von Dungen war begeistert: „Das war eine richtig starke Leistung von uns. Wir haben all das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten.“ Vor allem das Anlaufverhalten gefiel dem Übungsleiter, der viele hohe Ballgewinne seiner Mannschaft sah. Und dann waren noch die Standards: „Wir hatten das unter der Woche trainiert. Heute haben wir nach drei Eckbällen drei Tore erzielt.“ Tore: 1:0 Baunach (4.), 1:1 Marcel Eckert (20.), 2:1 Vogel (28.), 2:2 Sattler (32.), 3:2 Klutkowsky (45.+1), 4:2 Baunach (61.), 5:2 Klutkowsky (65.), 6:2 Scholl (90.). – Schiedsrichter: Demirag (Weinsheim). – Zuschauer: 120. – Beste Spieler: geschlossene Leistungen beider Seiten.