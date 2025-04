A-Liga: Das Team der Stunde fordert die Doppelpacker

Die KSG Vielbrunn und die SG Nieder-Kainsbach sind über Ostern in der Kreisliga A Odenwald im Einsatz- – Foto: Fabian Daum - Archiv

ODENWALDKREIS. Auch über Ostern rollt in der Kreisliga A Odenwald der Ball: Zwei Nachholspiele stehen auf dem Spielplan. Am Donnerstagabend trifft der TSV Sensbachtal auf die SG Nieder-Kainsbach (Anstoß 19.30) und am Ostermontag erwartet die KSG Vielbrunn den TSV Sensbachtal (15 Uhr).

Zuerst kommt es am Sensbachtaler Buckelweg am Donnerstagabend zum Duell der Tabellennachbarn. Der TSV Sensbachtal erwartet die SG Nieder-Kainsbach. Von den fünf Spielen nach der Winterpause gewann der TSV gerade mal zwei Partien und rutschte daraufhin aus der Spitzengruppe. Am vergangenen Sonntag sorgte die Elf von Spielertrainer Till Hofmann dann aber wieder für Aufsehen, als man im Derby den TV Hetzbach souverän mit 4:0 schlug. Die Gersprenztaler müssen sich auf eine intensive Partie einstellen, in der die SG nur bestehen kann, wenn sie die Zweikämpfe von Beginn an entschlossen annimmt.

