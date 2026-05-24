A-Liga: Das große Finale steht bevor Der Kampf um die Aufstiegsrelegation spitzt sich zu: Der VfL Michelstadt hat am letzten Spieltag die Chance, mit einem Sieg über SV Hummetroth II die Aufstiegsrunde zu erreichen von Thomas Nikella · Heute, 16:57 Uhr · 0 Leser

Ob die Reserve des SV Hummetroth (von rechts, Waios Floros und Zameer Noor) der SG Sandbach über die Relegation in die Kreisoberliga folgen kann, ist auch vor dem letzten Spieltag noch nicht klar. Archivfoto: Herbert Krämer

Odenwaldkreis. Die A-Liga bekommt ihr Endspiel um die Aufstiegsrelegation. Überraschenderweise verpasste es der SV Hummetroth II am Samstag, bei der SG Rothenberg den Sack zuzumachen. Die Hessenliga-Reserve ließ beim 3:3 zwei Zähler liegen. Verfolger VfL Michelstadt folgt mit zwei Zählern Rückstand, kann aber am letzten Spieltag im direkten Aufeinandertreffen durch einen Sieg in Hummetroth noch die Aufstiegsrunde realisieren. Positiver Nebeneffekt: Sämtliche Diskussionen, die nach der Vorverlegung der Partie in Rothenberg aufgekommen waren, wurden im Keim erstickt, beide Kontrahenten haben Platz zwei nun selbst in der Hand.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Gestern, 13:00 Uhr TSV Seckmauern Seckmauern II KSV Reichelsheim Reichelsheim 6 4 Abpfiff Der KSV machte zu wenig aus seinen Möglichkeiten. Es war ein hitzig geführtes Spiel. "Wir können uns nicht beschweren, wenn Reichelsheim zum Ausgleich kommt", sagte Uli Wagner (TSV), doch David Schäfer im TSV-Tor erwischte einen Sahnetag.

Ahmet Delicali (14.) markierte für die Oberzent-Elf den alles entscheidenden Treffer. „Der Sieg der Sensbachtaler geht in Ordnung, weil sie das bessere Chancenverhältnis besaßen“, sagte Jens Krätschmer vom Gastgeber. "Unser Torhüter Elias Kuhn musste mehrfach in Eins-gegen-eins-Situationen eingreifen. Und vorne waren wir einfach zu harmlos, auch unter der Berücksichtigung, dass Janis Albohr (89.) die Latte traf und Oliver Schwarz einen direkten Freistoß in der Nachspielzeit knapp neben das Tor setzte." Sommerfußball mit fünf Toren beim FC Finkenbachtal

Marlon Werrmann (30.), Alex Egler(40.), Stefan Walter (65.) sowie Patrick Löffler (80.) trafen für die aktiveren Finkenbacher. Dennis Löb (75.) markierte Vielbrunns Tor. „Die Gäste kamen nur zu ganz wenig Chancen. „Durch die hohen Temperaturen stieg die Belastung für beide Teams – Sommerfußball eben“, so Patrick Löffler (FC).

In der 38. Minute besaß Rothenbergs Steffen Heckmann die Riesenchance zur Führung, doch die Kugel donnerte gegen den Querbalken. Nach dem Seitenwechsel war der Gast die Mannschaft, die mehr Spielanteile besaß und durch Omaid Tashin (60.) vorlegte. Steffen Heckmann (80.) egalisierte, bevor Wassilios Temirtzidis (82.) erneut Hummetroth nach vorne brachte. In der Schlussphase jagte ein Höhepunkt den anderen: SGR-Spielertrainer Josip Balukcic (89.) sorgte für das 2:2. Waios Floros (90., Foulelfmeter) brachte den Gast erneut in Front. Als das Spiel schon gelaufen schien, war es wiederum Balukcic (90.+6), der einen Freistoß zum 3:3-Endstand in die Maschen beförderte.

Starke Vorstellung der Gammelsbacher, die gut in die Begegnung reinkamen, weil sie von Beginn an konsequent pressten und so das Kainsbacher Spiel entscheidend störten. Das 0:1 und 0:2 durch Timo Zeiler (10.) und Kevin Büchsler (18.) fiel „viel zu schnell“, beklagte Fabian Daum (SG). Hoffnung keimte bei den Gersprenztalen auf, als Luca Nardella (43.) kurz vor der Pause verkürzte. Vielleicht wäre noch etwas für die SG drin gewesen, wenn Nardellas Schuss (50.) nicht an die Latte gegangen wäre. Hinten raus war der Gast stärker und erzielte durch Moritz Ondruch (58.) den 1:3-Endstand. Meister SG Sandbach gibt sich keine Blöße

Als Simon Geissler (16.) früh für die Gäste traf, schien alles nach Plan zu laufen. Doch die gut organisierte Breuberger Abwehr ließ sich nicht herausziehen und lieferte einen engagierten Kampf. Der Doppelschlag von Yunus Kilic (58., 75., Foulelfmeter) war der Lohn für unentwegte Breuberger, die sich mehrere Chancen herausspielten und nicht ganz unverdient dieses Spiel für sich entschieden.