A-Liga: Das große Finale steht bevor

Odenwaldkreis. Die A-Liga bekommt ihr Endspiel um die Aufstiegsrelegation. Überraschenderweise verpasste es der SV Hummetroth II am Samstag, bei der SG Rothenberg den Sack zuzumachen. Die Hessenliga-Reserve ließ beim 3:3 zwei Zähler liegen. Verfolger VfL Michelstadt folgt mit zwei Zählern Rückstand, kann aber am letzten Spieltag im direkten Aufeinandertreffen durch einen Sieg in Hummetroth noch die Aufstiegsrunde realisieren. Positiver Nebeneffekt: Sämtliche Diskussionen, die nach der Vorverlegung der Partie in Rothenberg aufgekommen waren, wurden im Keim erstickt, beide Kontrahenten haben Platz zwei nun selbst in der Hand.
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Der KSV machte zu wenig aus seinen Möglichkeiten. Es war ein hitzig geführtes Spiel. "Wir können uns nicht beschweren, wenn Reichelsheim zum Ausgleich kommt", sagte Uli Wagner (TSV), doch David Schäfer im TSV-Tor erwischte einen Sahnetag.
Ahmet Delicali (14.) markierte für die Oberzent-Elf den alles entscheidenden Treffer. „Der Sieg der Sensbachtaler geht in Ordnung, weil sie das bessere Chancenverhältnis besaßen“, sagte Jens Krätschmer vom Gastgeber. "Unser Torhüter Elias Kuhn musste mehrfach in Eins-gegen-eins-Situationen eingreifen. Und vorne waren wir einfach zu harmlos, auch unter der Berücksichtigung, dass Janis Albohr (89.) die Latte traf und Oliver Schwarz einen direkten Freistoß in der Nachspielzeit knapp neben das Tor setzte."
Marlon Werrmann (30.), Alex Egler(40.), Stefan Walter (65.) sowie Patrick Löffler (80.) trafen für die aktiveren Finkenbacher. Dennis Löb (75.) markierte Vielbrunns Tor. „Die Gäste kamen nur zu ganz wenig Chancen. „Durch die hohen Temperaturen stieg die Belastung für beide Teams – Sommerfußball eben“, so Patrick Löffler (FC).
In der 38. Minute besaß Rothenbergs Steffen Heckmann die Riesenchance zur Führung, doch die Kugel donnerte gegen den Querbalken. Nach dem Seitenwechsel war der Gast die Mannschaft, die mehr Spielanteile besaß und durch Omaid Tashin (60.) vorlegte. Steffen Heckmann (80.) egalisierte, bevor Wassilios Temirtzidis (82.) erneut Hummetroth nach vorne brachte. In der Schlussphase jagte ein Höhepunkt den anderen: SGR-Spielertrainer Josip Balukcic (89.) sorgte für das 2:2. Waios Floros (90., Foulelfmeter) brachte den Gast erneut in Front. Als das Spiel schon gelaufen schien, war es wiederum Balukcic (90.+6), der einen Freistoß zum 3:3-Endstand in die Maschen beförderte.
Starke Vorstellung der Gammelsbacher, die gut in die Begegnung reinkamen, weil sie von Beginn an konsequent pressten und so das Kainsbacher Spiel entscheidend störten. Das 0:1 und 0:2 durch Timo Zeiler (10.) und Kevin Büchsler (18.) fiel „viel zu schnell“, beklagte Fabian Daum (SG). Hoffnung keimte bei den Gersprenztalen auf, als Luca Nardella (43.) kurz vor der Pause verkürzte. Vielleicht wäre noch etwas für die SG drin gewesen, wenn Nardellas Schuss (50.) nicht an die Latte gegangen wäre. Hinten raus war der Gast stärker und erzielte durch Moritz Ondruch (58.) den 1:3-Endstand.
Als Simon Geissler (16.) früh für die Gäste traf, schien alles nach Plan zu laufen. Doch die gut organisierte Breuberger Abwehr ließ sich nicht herausziehen und lieferte einen engagierten Kampf. Der Doppelschlag von Yunus Kilic (58., 75., Foulelfmeter) war der Lohn für unentwegte Breuberger, die sich mehrere Chancen herausspielten und nicht ganz unverdient dieses Spiel für sich entschieden.
Gerhard Achatzi vom Gast sah lange Zeit ein ausgeglichenes Spiel. Dennis Uhrig (26.) vergab gegen FSV-Schlussmann Belmin Jahic einen Foulelfmeter. Noch vor der Pause ging der Gast durch Joshua Zumkeller (38.) in Führung gingen. Unmittelbar vor der Halbzeit glich Adil El Kadri Agrimi (45.+3) aus. Nach dem Seitenwechsel verlagerte sich das Spiel ganz in die Erbacher Spielhälfte, wo auch die Tore fielen: Luca Wirth (49.), Dennis Uhrig (56.), Robin Hallstein (63.) und wiederum Zumkeller (65.) sorgten für einen klaren Sandbacher Erfolg.