A-Liga: Das erste Mal für Rimbach und Ober-Abtsteinach

Die Spieler des FCO auf Punktejagd. – Foto: EDM_Photos18 (Archiv)

Bergstraße (ki/kim/ü). Rumpfprogramm in der Fußball-A-Liga: Nur vier Spiele gab es am Wochenende, nachdem die Partien VfR Fehlheim II – TSV Hambach und SV Affolterbach – FSG Riedrode II jeweils wegen Personalmangel bei den Gastmannschaften verlegt worden sind. Nach acht Siegen in Folge hat der FSV Rimbach erstmals verloren, während der FC Ober-Abtsteinach seinen ersten Dreier holte.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:00 Uhr TV Lampertheim Lampertheim FSV Blau-Weiß Rimbach FSV Rimbach 3 0 Abpfiff „Als der Schiedsrichter die Nachspielzeit von fünf Minuten anzeigte, habe ich zu ihm gesagt, dass er doch abpfeifen könne, da wir eh kein Tor mehr schießen werden“, berichtete Rimbachs Sprecher Roland Rettig schmunzelnd. Seine Mannschaft habe deutlich mehr Ballbesitz gehabt, der TV aber agierte clever, verteidigte gut und konterte. Rettig: „Vielleicht war es gut für uns zu sehen, dass wir ein Spiel verlieren können, zumal die Niederlage absolut verdient war.“ Tore: 1:0 Franck (6.), 2:0 Wittemann (35.), 3:0 Haas (60.). – Schiedsrichter: Siefert (Gammelsbach). – Zuschauer: 110. – Beste Spieler: Christmann, Haas, Kutschera/Spies, Feller.

Vor allem in der ersten Halbzeit agierten die Gäste überlegen. „In dieser Phase waren sie am Drücker und hätten durchaus höher in Führung liegen können“, so Mörlenbachs Sprecher Helmut Baumgärtner, der mit Wiederanpfiff aber anders auftretende Gastgeber sah. Vor allem die eingewechselten Pascal Mathias und Nikola Sapina brachten Schwung. „Wir hatten bestimmt sechs klare Torchancen. Der FCO war im zweiten Durchgang effektiv“, beobachtete Baumgärtner, der die personellen Probleme des SV/BSC hervorhob: „Eigentlich wollten wir dieses Spiel absagen. Die Gäste konnten dem aber nicht entsprechen, was ich aus deren Perspektive auch durchaus verstehen kann.“ Tore: 0:1 Seltenreich (8., Eigentor), 0:2 Fath (53.), 0:3 Gärtner (63.), 0:4 Krapp (68.), 1:4 Stephan (75.). – Schiedsrichter: Braun (Mückenloch). – Zuschauer: 105. – Beste Spieler: Pflüger, Renzland, Mathias, Walter/Gärtner, Fath, Jaap.

Der SG gelang der erhoffte Befreiungsschlag nach zuletzt zwei Niederlagen „Es war kein einfaches Spiel. Bei uns hat man den Druck gespürt“, war SG-Trainer Roman Grünewald erleichtert. Tore: 0:1 Quentin (23.), 1:1 Menzel (58.), 2:1 Piergallini (71.), 3:1 Reinig (77.), 4:1 Böhm (88.). – Zuschauer: 120. – Bes. Vork.: Gelb-Rot für Beyer (66., Rodau). – Beste Spieler: Reinig/Maik Müller.