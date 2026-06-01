 2026-06-01T10:27:43.393Z

Ligabericht

A-Liga: Das Comeback von Meso-Nassau

SC kürt sich zum Meister in der A-Liga +++ Auch Türkischer SV II schafft den Aufstieg

von Alexander Knittel · Heute, 21:31 Uhr · 0 Leser
Jubel ohne Ende: Die Mannschaft des SC Meso-Nassau hat unter Trainer Markus Bozan ihr großes Ziel erreicht und die Kreisoberliga-Rückkehr perfekt gemacht. Foto: Frank Heinen
Jubel ohne Ende: Die Mannschaft des SC Meso-Nassau hat unter Trainer Markus Bozan ihr großes Ziel erreicht und die Kreisoberliga-Rückkehr perfekt gemacht. Foto: Frank Heinen

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Wiesbaden
Klarenthal
SV Niedernhs II
Bierstadt II
Frauenstein II

Wiesbaden. „Wenn man zurückblickt, wo wir standen, als ich hier vor zwei Jahren wieder angefangen habe, ist das schon Wahnsinn, wo wir jetzt stehen. Wir haben unser Ziel erreicht und sind sehr erleichtert“, freute sich Meso-Nassau-Spielertrainer Markus Bozan nach der Meisterschaft in der A-Liga. Mit dem 6:1 bei Sonnenbergs Zweiter überzeugte der Spitzenreiter ein letztes Mal in dieser Saison.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Gestern, 12:30 Uhr
SpVgg Sonnenberg
SpVgg SonnenbergSonnenberg II
SC Meso-Nassau Wiesbaden
SC Meso-Nassau WiesbadenMeso-Nassau
1
6

„Ich denke, wir haben definitiv den besten Fußball gespielt. Der Erfolg ist völlig verdient, ich bin stolz auf jeden Spieler“, so Bozan, der auch der Spielvereinigung Sonnenberg dankte, „die ein super Gastgeber für die Meisterfeier waren“. Der Türkische SV II folgt Meso-Nassau in die Kreisoberliga und glänzte ebenfalls nochmal beim 5:1 bei Erbenheims Unterbau, der den Gang in die B-Liga antreten muss.

Gestern, 12:30 Uhr
SV Erbenheim
SV ErbenheimErbenheim II
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb II
1
5
Abpfiff

Die weiteren Partien im Überblick:

Gestern, 15:00 Uhr
FC Albania Wiesbaden
FC Albania WiesbadenAlbania
FSV Hellas Schierstein
FSV Hellas SchiersteinHellas Schi.
8
1
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
DJK Schwarz-Weiss Wiesbaden
DJK Schwarz-Weiss WiesbadenSW Wiesbaden
SV Niedernhausen
SV NiedernhausenSV Niedernhs II
3
0
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
FC Bierstadt
FC BierstadtBierstadt II
C.D. Español Wiesbaden
C.D. Español WiesbadenC.D. Español
5
1
Abpfiff

Gestern, 12:45 Uhr
1. FC Naurod
1. FC NaurodNaurod II
SV Frauenstein
SV FrauensteinFrauenstein II
3
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Schierstein 13
SV Schierstein 13Schierst. 13
SC Polonia Wiesbaden 2018
SC Polonia Wiesbaden 2018SC Polonia
2
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
FC Freudenberg
FC FreudenbergFreudenberg
1. SC Klarenthal
1. SC KlarenthalKlarenthal
6
3
Abpfiff