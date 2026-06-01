A-Liga: Das Comeback von Meso-Nassau

Wiesbaden. „Wenn man zurückblickt, wo wir standen, als ich hier vor zwei Jahren wieder angefangen habe, ist das schon Wahnsinn, wo wir jetzt stehen. Wir haben unser Ziel erreicht und sind sehr erleichtert“, freute sich Meso-Nassau-Spielertrainer Markus Bozan nach der Meisterschaft in der A-Liga. Mit dem 6:1 bei Sonnenbergs Zweiter überzeugte der Spitzenreiter ein letztes Mal in dieser Saison.
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„Ich denke, wir haben definitiv den besten Fußball gespielt. Der Erfolg ist völlig verdient, ich bin stolz auf jeden Spieler“, so Bozan, der auch der Spielvereinigung Sonnenberg dankte, „die ein super Gastgeber für die Meisterfeier waren“. Der Türkische SV II folgt Meso-Nassau in die Kreisoberliga und glänzte ebenfalls nochmal beim 5:1 bei Erbenheims Unterbau, der den Gang in die B-Liga antreten muss.
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