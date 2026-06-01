A-Liga: Das Comeback von Meso-Nassau SC kürt sich zum Meister in der A-Liga +++ Auch Türkischer SV II schafft den Aufstieg von Alexander Knittel · Heute, 21:31 Uhr · 0 Leser

Jubel ohne Ende: Die Mannschaft des SC Meso-Nassau hat unter Trainer Markus Bozan ihr großes Ziel erreicht und die Kreisoberliga-Rückkehr perfekt gemacht. Foto: Frank Heinen

Wiesbaden. „Wenn man zurückblickt, wo wir standen, als ich hier vor zwei Jahren wieder angefangen habe, ist das schon Wahnsinn, wo wir jetzt stehen. Wir haben unser Ziel erreicht und sind sehr erleichtert“, freute sich Meso-Nassau-Spielertrainer Markus Bozan nach der Meisterschaft in der A-Liga. Mit dem 6:1 bei Sonnenbergs Zweiter überzeugte der Spitzenreiter ein letztes Mal in dieser Saison.