A-Liga Darmstadt: Traisa II bleibt erster Verfolger von Türk

Darmstadt. Mit einem 3:2-Erfolg über Croatia Griesheim gelang Grün-Weiß Darmstadt der erste Saisonerfolg in der Kreisliga A. Härtester Verfolger von Spitzenreiter Türk Gücü Darmstadt (6:1 gegen FTG Pfungstadt) bleibt der SV Traisa II (6:1 gegen Viktoria Griesheim II).

Traisa zeigte erneut eine starke Vorstellung und war deutlich überlegen. Nach der Pause wurde die Überlegenheit von Traisa noch deutlicher. Die Hausherren erhöhten nach dem Seitenwechsel nochmals das Tempo und erspielten sich viele gute Torchancen. Mit drei Treffen war Yasin Radar bester Torschütze beim Sieger. Tore: 1:0, 3:0, 4:0 Rahdar (5., 37., 57.), 2:0 Dettelbacher (31.), 4:1 (62.), 5:1 Henkel (73.), 6:1 Reese (75.).

TSG Wixhausen – TSV Nieder-Ramstadt 3:0 (0:0).Tore: 1:0 Dohn (49.), 2:0 Hofmeyer (62.), 3:0 Gümperlein (65.).

SG Modau II - FCA Darmstadt II 3:3 (1:2). Tore: 0:1 Bilal (16.), 0:2, 2:3 Sukhomlynov (25., 70.), 1:2 Reiprich (34.), 2:2, 3:3 Halm (49., 90.+3/Foulelfmeter).

Türk Gücü Darmstadt – FTG Pfungstadt 6:1 (6:0). Tore: 1:0, 2:0 Türk (9., 12.), 3:0, 5:0 Feros (16., 41.), 4:0 Yazici (34.), 6:0 Aghoulad (45.), 6:1 Knauer (71.).

TSV Klein-Umstadt dreht nach der Pause mächtig auf

Mit einem 8:1 (3:1)-Erfolg bei Hassia Dieburg II bleibt der TSV Klein-Umstadt weiterhin in der Spitzengruppe der Dieburger A-Liga. Vor allem nach der Pause spielte Klein-Umstadt stark auf und hätte bei einer besseren Chancenverwertung noch höher siegen können. Vor allem das schnelle Spiel der Gäste stellte Dieburg vor große Probleme. Mit drei Treffern war Eloy Ilgin der bester Torschütze beim TSV. Zudem trafen Janek Dreis (2), Maximilian Heil (2) und Timm Pöppe für die gutspielenden Gäste. Spitzenreiter bliebt Germania Ober-Roden II (4:1 beim TSV Richen).

SV Heubach – Viktoria Klein-Zimmern 3:3 (1:1). Tore: 0:1, 1:2, 2:3 Puls (20., 61., 77.), 1:1 Luft (34.), 2:2 Riehm (63.), 3:3 Luft (79.).

FSV Spachbrücken – FSV Groß-Zimmern 1:4 (1:1). Tore: 1:0 (12.), 1:1 (29.), 1:2 (57.), 1:3 (71.) Garavatti, 1:4 Bravic (81.).

SG Klingen – SG Ueberau 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Hering (73.).





