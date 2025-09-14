 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Im Gleichschritt: Tabellenführer Türk Gücü Darmstadt und Verfolger SV Traisa kamen in der Kreisliga A zu 6:1 Erfolgen.
Im Gleichschritt: Tabellenführer Türk Gücü Darmstadt und Verfolger SV Traisa kamen in der Kreisliga A zu 6:1 Erfolgen. – Foto: Dirk Affeldt

A-Liga Darmstadt: Traisa II bleibt erster Verfolger von Türk

Beide Spitzenteams kommen zu deutlichen 6:1-Erfolgen +++ Grün-Weiß siegt

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Darmstadt
Kreisliga A Dieburg
TSG Messel
SKG Roßdorf
Griesheim II

Darmstadt. Mit einem 3:2-Erfolg über Croatia Griesheim gelang Grün-Weiß Darmstadt der erste Saisonerfolg in der Kreisliga A. Härtester Verfolger von Spitzenreiter Türk Gücü Darmstadt (6:1 gegen FTG Pfungstadt) bleibt der SV Traisa II (6:1 gegen Viktoria Griesheim II).

Heute, 13:00 Uhr
SV Traisa
SV TraisaSV Traisa II
SC Viktoria Griesheim
SC Viktoria GriesheimGriesheim II
6
1
Abpfiff

Traisa zeigte erneut eine starke Vorstellung und war deutlich überlegen. Nach der Pause wurde die Überlegenheit von Traisa noch deutlicher. Die Hausherren erhöhten nach dem Seitenwechsel nochmals das Tempo und erspielten sich viele gute Torchancen. Mit drei Treffen war Yasin Radar bester Torschütze beim Sieger. Tore: 1:0, 3:0, 4:0 Rahdar (5., 37., 57.), 2:0 Dettelbacher (31.), 4:1 (62.), 5:1 Henkel (73.), 6:1 Reese (75.).

SKG Ober-Beerbach – SKG Roßdorf 0:2 (0:2). Tore: 0:1 De Falviis (20.), 0:2 Helfmann (38.).

TSG Wixhausen – TSV Nieder-Ramstadt 3:0 (0:0).Tore: 1:0 Dohn (49.), 2:0 Hofmeyer (62.), 3:0 Gümperlein (65.).

Heute, 13:00 Uhr
SG Modau
SG ModauSG Modau II
1. FCA 04 Darmstadt
1. FCA 04 Darmstadt1. FCA II
3
3
Abpfiff

SG Modau II - FCA Darmstadt II 3:3 (1:2). Tore: 0:1 Bilal (16.), 0:2, 2:3 Sukhomlynov (25., 70.), 1:2 Reiprich (34.), 2:2, 3:3 Halm (49., 90.+3/Foulelfmeter).

Türk Gücü Darmstadt – FTG Pfungstadt 6:1 (6:0). Tore: 1:0, 2:0 Türk (9., 12.), 3:0, 5:0 Feros (16., 41.), 4:0 Yazici (34.), 6:0 Aghoulad (45.), 6:1 Knauer (71.).

Heute, 13:00 Uhr
SC Hassia Dieburg
SC Hassia DieburgSC Hassia II
TSV Klein-Umstadt
TSV Klein-UmstadtKl.-Umstadt
1
8
Abpfiff

TSV Klein-Umstadt dreht nach der Pause mächtig auf

Mit einem 8:1 (3:1)-Erfolg bei Hassia Dieburg II bleibt der TSV Klein-Umstadt weiterhin in der Spitzengruppe der Dieburger A-Liga. Vor allem nach der Pause spielte Klein-Umstadt stark auf und hätte bei einer besseren Chancenverwertung noch höher siegen können. Vor allem das schnelle Spiel der Gäste stellte Dieburg vor große Probleme. Mit drei Treffern war Eloy Ilgin der bester Torschütze beim TSV. Zudem trafen Janek Dreis (2), Maximilian Heil (2) und Timm Pöppe für die gutspielenden Gäste. Spitzenreiter bliebt Germania Ober-Roden II (4:1 beim TSV Richen).

SV Heubach – Viktoria Klein-Zimmern 3:3 (1:1). Tore: 0:1, 1:2, 2:3 Puls (20., 61., 77.), 1:1 Luft (34.), 2:2 Riehm (63.), 3:3 Luft (79.).

FSV Spachbrücken – FSV Groß-Zimmern 1:4 (1:1). Tore: 1:0 (12.), 1:1 (29.), 1:2 (57.), 1:3 (71.) Garavatti, 1:4 Bravic (81.).

SG Klingen – SG Ueberau 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Hering (73.).



Aufrufe: 014.9.2025, 21:30 Uhr
Stephan StählerAutor