A-Liga DA: FCO ist nun erster Türk-Verfolger

Der FC Ober-Ramstadt liegt nun als erstes dem souveränen Tabellenführer Türk Gücü auf der Lauer. – Foto: Mara Wolf (Archiv)

Darmstadt. In der Kreisliga A Darmstadt bleibt Türk Gücü Darmstadt mit den kampflosen Sieg gegen den FC Alsbach II (Mannschaft ist aus dem Spielbetrieb ausgeschieden) weiterhin an der Spitze und hat sieben Punkten Vorsprung auf die Konkurrenz.

Mit einem 4:3 (2:1)-Erfolg über GW Darmstadt bestätigte Aufsteiger FTG Pfungstadt seine gute Form und verbesserte sich auf Rang sechs. Die Gäste zeigten ich aber als unangenehmer Gegner und konnten durch Hamza Madroun (58./71.) und Soufina Bairi (11.) dreimal den Rückstand ausgleichen. Den verdienten Dreier für die spielerische besseren Pfungstädter sicherten Jonas Breiner (3./85..), Daniel Houede (19.) und Luis De Nuccio (64.).

Mit dem Treffer durch Emre Yildirim in der zweiten Minuten der Nachspielzeit errang der FC Ober-Ramstadt bei der SKG Roßdorf einen wichtigen Dreier im Aufstiegsrennen und ist erster Verfolger von Spitzenreiter Türk Gücü. Die Gäste waren zunächst besser und führten durch Gordon Choynowski (5.) und Baran Kilic (28.) verdient, ehe Roßdorf immer stärker wurde. Verdienter Lohn waren die Treffer durch David Costantino (38.) und Thorsten Helfmann (81.), ehe Yildirim noch zum Auswärtssieg traf. TSV Nieder-Ramstadt – SKG Ober-Beerbach 3:2 (1:1). Tore: 1:0 Schreck (19.), 1:1 Heimpold (29.), 1:2 Busse (68.), 2:2 Centarti (72.), 3:2 Schreck (84.).