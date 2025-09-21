A-Liga DA: FCO ist nun erster Türk-Verfolger

Darmstadt. In der Kreisliga A Darmstadt bleibt Türk Gücü Darmstadt mit den kampflosen Sieg gegen den FC Alsbach II (Mannschaft ist aus dem Spielbetrieb ausgeschieden) weiterhin an der Spitze und hat sieben Punkten Vorsprung auf die Konkurrenz.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.
Mit einem 4:3 (2:1)-Erfolg über GW Darmstadt bestätigte Aufsteiger FTG Pfungstadt seine gute Form und verbesserte sich auf Rang sechs. Die Gäste zeigten ich aber als unangenehmer Gegner und konnten durch Hamza Madroun (58./71.) und Soufina Bairi (11.) dreimal den Rückstand ausgleichen. Den verdienten Dreier für die spielerische besseren Pfungstädter sicherten Jonas Breiner (3./85..), Daniel Houede (19.) und Luis De Nuccio (64.).
Mit dem Treffer durch Emre Yildirim in der zweiten Minuten der Nachspielzeit errang der FC Ober-Ramstadt bei der SKG Roßdorf einen wichtigen Dreier im Aufstiegsrennen und ist erster Verfolger von Spitzenreiter Türk Gücü. Die Gäste waren zunächst besser und führten durch Gordon Choynowski (5.) und Baran Kilic (28.) verdient, ehe Roßdorf immer stärker wurde. Verdienter Lohn waren die Treffer durch David Costantino (38.) und Thorsten Helfmann (81.), ehe Yildirim noch zum Auswärtssieg traf.
TSV Nieder-Ramstadt – SKG Ober-Beerbach 3:2 (1:1). Tore: 1:0 Schreck (19.), 1:1 Heimpold (29.), 1:2 Busse (68.), 2:2 Centarti (72.), 3:2 Schreck (84.).
Croatia Griesheim – SV Traisa II 4:1 (2:0). Tore: 1:0 Eurich (18.), 2:0 Bihorcic (22.), 3:0 Hraster (50.), 3:1 Sturm (80.), 4:1 Eurich (83.,.
FCA Darmstadt II – TSG Wixhausen 0:3 (0:0). Tore: 0:1, 0:2 Do Vale Lopez (77., 90.+4), 0:3 Berger (90.+8).
Viktoria Griesheim II – SG Modau II 3:3 (2:1). Tore: 1:0 Akkilic (1.), 1:1 Reiprich (20.), 2:1 Derin (31./Foulelfmeter), 2:2 Schwerer (62), 2:3 Cvach (70.), 3:3 Petri (75.).
Dönmez rettet der Viktoria noch einen Punkt
Im wichtigen Abstiegsduell in der Kreisliga A Dieburg musste sich Viktoria Klein-Zimmern mit einem 2:2 (1:0)-Unentschieden zufrieden geben. Nach der der Führung durch Hekim Dönmez (27.) verpassten die Gastgeber den zweiten Treffer, was Münster durch die Tore von Eric Popii (47./Fouelfmeter) und Ömer Konakci (69.) bestrafte. Dönmez (83.) rettete in der Endphase noch einen Punkt für die Gastgeber.