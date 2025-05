Wie schon im Hinspiel gab es für den abstiegsbedrohten C.R.E.U. Höchst gegen den BSC Schwalbach nichts zu holen. Um in Sachen Klassenerhalt für Klarheit zu sorgen, muss die Mannschaft sich nun in der Relegation beweisen. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

A-Liga: C.R.E.U. Höchst verliert vor der Relegation deutlich BSC Schwalbach schlägt C.R.E.U. Höchst klar mit 6:0 +++ SG 1908 Bad Soden ohne Chance auf den Klassenerhalt +++ FV Alemannia Nied II feiert 2:1-Erfolg über Meister SC Eschborn und schließt ab als Dritter Verlinkte Inhalte KL A Main-Taunus FC Lorsbach SG Bad Soden SV Hofheim Ruppertshain + 15 weitere

Main-Taunus-Kreis. Für den C.R.E.U. Höchst hätte der letzte Spieltag in der Kreisliga A Main-Taunus sicher versöhnlicher enden können als mit einer 0:6-Niederlage beim Zweiten BSC Schwalbach. Das Urteil über die Höchster ist damit aber noch nicht gefällt, denn auch ohne Punkte lebt die Hoffnung auf den Klassenerhalt. So bietet sich der Mannschaft von Trainer Franco Grillo in der Relegation die Möglichkeit, sich gegen den B-Ligisten SV 09 Flörsheim durchzusetzen. Für den Tabellennachbarn von C.R.E.U., die SG 1908 Bad Soden, bestehen dagegen keine Hoffnungen mehr auf einen Verbleib in der A-Liga. Die SG verlor mit 4:2 beim VfB Unterliederbach II und hätte auch durch einen Sieg keine Plätze mehr gutmachen können. Schließlich durfte sich noch der FV Alemannia Nied II über einen 2:1-Sieg gegen Meister SC Eschborn freuen, durch welchen er sich einen Saisonabschluss auf Rang drei sichern konnte.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. C.R.E.U bekommt den Stecker gezogen