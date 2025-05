A-Liga: C.R.E.U. Höchst schlägt Tabellenführer SC Eschborn

Wiesbaden. Für den SC Eschborn hätte der 26. Spieltag in der Kreisliga A Main-Taunus ein großes Ereignis bereithalten können, denn mit einem Sieg gegen C.R.E.U. Höchst bestand die Chance auf eine vorzeitige Entscheidung im Kampf um die Meisterschaft. Doch während der Tabellenführer nach fünf gewonnenen Partien erstmals patzte, konnte der Zweite BSC Schwalbach bei der SG Oberliederbach II einen deutlichen 7:1-Erfolg einfahren und die Spannung an der Spitze wieder entfachen.

Wie Giuseppe Petrillo, Trainer des SC Eschborn, berichtet, habe er seiner Mannschaft im Vorfeld der Begegnung zu verdeutlichen versucht, dass C.R.E.U. Höchst unabhängig von der Tabellensituation eine nicht zu unterschätzende Mannschaft sei, die gerade durch ihre kämpferische Spielweise überzeuge. Dass C.R.E.U. dem Favoriten aus Eschborn tatsächlich gefährlich werden konnte, zeigte sich dann auch recht früh in der Begegnung. So erzielte Alessio Meyer in der zwölften Minute den Führungstreffer zum 1:0 für die Heimmannschaft. Zwar traf Sora Shimizu in der zweiten Hälfte per Elfmeter zum zwischenzeitlichen Stand von 1:1, dies reichte jedoch aus Sicht des SC nicht, um das Spiel ganz an sich zu reißen. Stattdessen gelang Alessio Meyer ein weiterer Treffer zum 2:1-Endstand. Zur Leistung des Gegners sagt Petrillo: "Kompliment an C.R.E.U., sie haben alles gegeben und sich sehr gut angestellt".

Mit der Leistung seiner Mannschaft könne er insgesamt nicht zufrieden sein. Anders als der effiziente Gegner, der seine zwei Kontersituationen verwertete, hätten seine Spieler ihre vielfachen Möglichkeiten schlicht nicht in Tore umgewandelt. Dies habe auch an der starken Leistung von C.R.E.U.-Schlussmann Sami Benseddiki gelegen. Neben der bitteren Niederlage hat der Trainer nun aber vor allem die Verletzung von Torschütze Sora Shimizu zu beklagen, welcher sich bei einer Aktion im gegnerischen Strafraum schwer verletzt habe und ausgewechselt werden musste. Laut Petrillo sei es ein eindeutiges Foulspiel an seinem Offensivmann gewesen, das der Schiedsrichter jedoch als den Ball gespielt gewertet und deshalb nicht auf Strafstoß entschieden habe. Er wolle dem Unparteiischen, der ansonsten ein guter Spielleiter gewesen sei, keinen Vorwurf machen. Seinem Team sei an dieser Stelle aber die Möglichkeit zu einem eigenen Führungstreffer genommen worden.

"Wenn wir gewinnen, ist es egal, was Schwalbach macht."

Das Ziel für die kommende Begegnung mit dem VfB Unterliederbach II seien ganz klar drei Punkte. "Wir müssen immer nur auf uns schauen und konzentriert spielen. Wenn wir gewinnen, ist es egal, was Schwalbach macht", sagt Petrillo. Diese Woche müsse seine Mannschaft wieder hart arbeiten, denn er erwarte eine Reaktion auf das vergangene Spiel. Bedauerlicherweise müsse die Mannschaft dann aber neben Shimizu zusätzlich auf Leistungsträger Elhanafi El Mimouni verzichten, der sich am Sonntag ebenfalls eine Verletzung zugezogen habe. Unterliederbach schätzt Petrillo als eine Mannschaft ein, die auch fußballerisch überzeugen will. Die Partie gegen C.R.E.U. habe hingegen gezeigt, dass seine Spieler besonders mit körperbetonten und kämpferischen Teams Schwierigkeiten hätten. Hier müsse die Mannschaft noch dazulernen.

Für die kommende Saison stehen nach Angaben von Trainer Petrillo bereits einige Transfers fest. So wechseln Sami Benseddiki und Fabio Grillo vom C.R.E.U. Höchst zum SC. Zudem schließen sich Aurelio Azevedo vom TV Wallau, Giuseppe Taibi von TuRa Niederhöchstadt und Ouassim Al Malqui vom VfB Unterliederbach II dem Kader an. Auch Stürmer Marcel Diaz Aptiev soll der Mannschaft in der kommenden Spielzeit erhalten bleiben. Über weitere Transferoptionen und laufende Gespräche könne er zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Angaben machen.



Die weiteren Ergebnisse im Überblick: