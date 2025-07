A-Liga: Concordia Gernsheim will vorne mitspielen

Gernsheim. „Wir haben uns verstärkt und den Kader vergrößert. Wenn wir an die gute Rückrunde anknüpfen, mehr Konstanz reinbringen und nicht wieder die Hinrunde verschlafen, können wir vorne mitmischen“, sagt Trainer Hamza Elezovic vom A-Ligisten Concordia Gernsheim selbstbewusst. „Ich sehe uns unter den ersten Fünf.“

Ganz wichtig ist ihm dabei, Disziplin und Gemeinschaft zu stärken. „Deshalb haben wir gezielt neue Spieler geholt, die unsere Werte teilen“, betont Elezovic. Auch Vereinschef Timo Grommes bekräftigt: „Wir denken langfristig und wollen nachhaltig Stabilität in den Verein bringen.“Dabei sieht es Elezovic als „Hauptziel, unsere jungen Spieler heranzuführen. Bis Oktober wollen wir acht A-Jugendliche in die erste und zweite Mannschaft dazu nehmen.“ Mit Julius Baumgärtner und Lennart Mück wurden schon jetzt zwei Talente ins A-Liga-Team hochgezogen.

Keine Abgänge, viele Neuzugänge

Erfreut kann der Trainer berichten, dass es keine Abgänge gibt, alle Leistungsträger bleiben und dazu starke Neuzugänge gewonnen werden konnten. So kommen aus der Kreisoberliga-Stürmer Marcel Eckhart, der beim 6:4 im Test gegen die FSG Riedrode II zuletzt viermal traf, und Mittelfeldspieler Maxi Menier vom FC Groß-Rohrheim. Zudem wird Falco Eberling von Kreisoberliga-Absteiger TSV Wolfskehlen die Defensive bereichern. Von der SKG Erfelden wechseln Najib El Yazidi sowie Yannik und Nicklas Bert zur Concordia. „Außerdem freuen wir uns, dass sich mit Dominik Nolte und Felix Müller zwei erfahrene Torhüter anschließen“, erklärt Timo Grommes und hebt hervor, dass Müller ebenso wie Eckhardt, Menier und Eberling in früheren Zeiten schon in Gernsheim gespielt haben.