Im Flutlichtduell am Donnerstagabend gelingt Concordia Gernsheim der Sprung auf den zweiten Platz in der A-Liga Groß-Gerau. Pascal Sattler (links), hier im Duell mit Mörfeldens Giuliano Meise, sorgt in der neunten Minute der Nachspielzeit mit einem sehenswerten Eckballtor für den 3:2-Endstand. Foto: André Dziemballa

A-Liga: Concordia bleibt weiter ungeschlagen Eckballtor von Pascal Sattler bringt den Gernsheimern den Sieg und damit der SKV Mörfelden die erste Niederlage ein Verlinkte Inhalte KLA Groß-Gerau SG Trebur/Astheim Klein-Gerau SKV Mörfeld. Bauschheim + 13 weitere

Kreis Groß-Gerau. Mit einem herrlichen Eckballtor von Pascal Sattler kam Concordia Gernsheim in der Nachspielzeit noch zum Siegtreffer und entschied das Verfolgerduell bei der SKV Mörfelden mit 3:2 für sich. Für die SKV war es die erste Niederlage. Gernsheim ist dagegen weiter ungeschlagen und schob sich vor Mörfelden auf den zweiten Platz in der A-Liga. Hellas Rüsselsheim fuhr einen 3:1-Erfolg in Bauschheim ein und hält Anschluss nach vorne. Mit einem 4:0 über die noch sieglose SG Leeheim/Wolfskehlen verbesserte sich die SG Trebur-Astheim auf Rang neun und feierte nach ihrem Saisonfehlstart nun den dritten Sieg – pünktlich zur Astheimer Kerb.

SKV Mörfelden macht es nochmal richtig spannend Die SKV musste in der ersten Halbzeit schon dreimal verletzungsbedingt wechseln und lag nach 67 Minuten 0:2 hinten. Doch sie kam wieder ins Spiel. Der eingewechselte Luigi Scollo bereitete das 1:2 für Yunus Kortak vor, der auch für den Ausgleich sorgte (85.). „Wir waren am Drücker“, hoffte SKV-Coach Saha Maau schon fest auf einen Punktgewinn. Nachdem Keeper Batuhan Bilgic in der Nachspielzeit einen Freistoß von Marcel Eckhardt stark parieren konnte, schoss Pascal Sattler mit seiner tollen Schusstechnik die Gernsheimer aber noch zum Sieg. Tore: 0:1 Sierra (35.), 0:2 Sattler (67.), 1:2, 2:2 Kortak (73., 85.), 2:3 Sattler (90.+9). Gelb-Rot: Scollo (SKV/83.), Montino (Concordia/90.+4).

Kahraman-Dreierpack sorgt für Hellas-Sieg Mit seinem dritten Tor baute der starke Ender Kahraman die Führung für Hellas kurz nach der Pause auf 3:0 aus. „Das hat uns den Stecker gezogen“, sah SKG-Coach Thorsten Bohr seine Mannschaft dann den Faden verlieren. Der Anschlusstreffer durch Benjamin Hidic kam zu spät. Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Kahraman (37., 45., 47.), 1:3 Hidic (87.). Gestern, 19:30 Uhr SG Trebur/Astheim SG Trebur/Astheim SG Leeheim/Wolfskehlen SG Leeheim/Wolfskehlen 4 0 Abpfiff Vor über 250 Zuschauern hat Trebur-Astheim die zweite Halbzeit dominiert. Dabei sorgte Bastian Peglow für die befreiende Führung (53.). „Danach ist eine Last von uns abgefallen“, konnte SG-Coach Philipp Jöst nur wenig später auch das 2:0 von Adrian Khang Muders bejubeln. Philipp Traupel schraubte den Sieg noch in die Höhe. Tore: 1:0 Peglow (53.), 2:0 Muders (60.), 3:0, 4:0 Traupel (74., 84.).

SC Opel Rüsselsheim vergibt etliche Torchancen Opel-Trainer Özkan Alik konnte nur den Kopf schütteln: „Wir spielen 90 Minuten auf ein Tor und haben acht, neun hundertprozentige Chancen, gehen aber mit leeren Händen vom Platz. Es ist einfach der Wurm drin.“ Während die Sportfreunde vor knapp 100 Zuschauern durch einen Distanzschuss von Onur Yap in Führung gingen (42.), scheiterte Emre Koc in der zweiten Halbzeit bei einem Foulelfmeter am starken Gästekeeper Muhamed Hajrulahovic (60.). Danach trafen Oguzhan Karabulut und Can Celikkol nur die Latte. So steht der SCO mit erst fünf Punkten weiter im Tabellenkeller. Tore: 0:1 Yap (42.).