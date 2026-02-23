A-Liga: Comeback der SG Kelkheim, SG Hoechst teilt die Punkte

Main-Taunus-Kreis. In der Kreisliga A konnte sich die SG Kelkheim im wichtigen Duell um die Spitzenplätze gegen den SV 09 Hofheim deutlich mit 4:1 durchsetzen. Trotz anfänglichem Rückstand behielt die SG die Nerven und schaffte dank einer taktischen Umstellung die Wende, wodurch sie ihre Erfolgsserie auf nun fünf Siege in Folge ausbaute. Für die SG Hoechst verlief das Auftaktspiel nach der Winterpause hingegen anders als erhofft. Nach einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung musste sich der Tabellenführer mit einem 2:2-Remis gegen den VfB Unterliederbach II begnügen, sieht jedoch keinen Grund, vom Meisterschaftskurs abzuweichen.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Denis Lehmann, Trainer der SG Kelkheim, sagt: "In der ersten Halbzeit haben wir uns bewusst defensiver orientiert, denn wir waren uns sicher, dass der SV Hofheim damit Probleme haben würde." Zwar habe das Team in vergangenen Partien unter Beweis gestellt, dass es diese Herangehensweise gut umsetzen könne, doch gegen den SV sei sie nicht wie gewünscht ausgefallen. So konnten die "Gäste" durch Angreifer Tim Schimmer (26.) mit 1:0 in Führung gehen und diesen Vorsprung mit in die Pause nehmen. "In der Pause habe ich meine Spieler aufgefordert, mutiger aufzutreten", berichtet der Trainer. Zugleich habe er mit Wiederanpfiff taktisch reagiert.
So sei die SG aufgrund der Umstellung auf eine 3-5-2-Formation in der Lage gewesen, deutlich offensiver zu agieren, und kam schließlich durch Louis Hoess (55.) zum 1:1-Ausgleich. In der Folge brachte Verteidiger Till Fillip Pagenkopf die Heimmannschaft zunächst mit einem sehenswerten Freistoß mit 2:1 in Führung (67.) und legte knapp zehn Minuten später per Strafstoß zum zwischenzeitlichen 3:1 (76.) nach. Den Schlusspunkt zum 4:1 setzte kurz vor dem Ende Miguel Davila (89.). Wie Lehmann berichtet, habe der wichtigste Unterschied im Vergleich zum Hinspiel, das der SV Hofheim noch mit 4:2 für sich entscheiden konnte, gerade in der Systemumstellung gelegen.
"Wir wussten vor dem Spiel, dass es ein 6-Punkte-Spiel ist, aber ich habe den Jungs vorab versucht, den Druck zu nehmen", sagt Lehmann. Angesichts des jungen Durchschnittsalters der Mannschaft könne es jedoch sein, dass die Spieler in der ersten Hälfte noch nicht den richtigen Umgang mit ihrer Anspannung gefunden hätten. "Wir müssen weiterhin an unsere Grenzen gehen", betont der Trainer. Um aufzusteigen oder den zweiten Platz zur Relegation zu erreichen, sei es erforderlich, gegen jeden Gegner zu liefern. Der Anspruch der SG sei es deshalb, an die Serie von mittlerweile fünf Siegen in Folge anzuknüpfen. Nun nehme das Team allerdings die Rolle des Gejagten ein und wisse, dass noch schwere Spiele, wie auswärts beim FC Eddersheim III, bevorstehen.
Thomas Gräf, Trainer der SG Hoechst, sagt: "Wir sind super in die Partie gestartet und gerade die ersten 30 Minuten waren stark." So ging die SG nach einem Eigentor von VfB-Verteidiger Hamza Nassar (4.) früh mit 1:0 in Führung und konnte noch in der ersten Halbzeit auf 2:0 (36.) erhöhen. "Schon ab dem 2:0 hat es uns aber an Intensität und Klarheit gefehlt.", ordnet der Trainer ein. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelangte das Spielgerät nach einem Einwurf für die SG Hoechst dann über Umwege zu Angreifer Mustafa Bashiri, der aus Sicht des VfB Unterliederbach II den 1:2-Anschlusstreffer (40.) erzielen konnte. Nach der Pause war es erneut Mustafa Bashiri, der den Abschlagversuch von SG-Schlussmann Mustafa Kara vereitelte und für das Gästeteam zum 2:2-Ausgleich (51.) traf. "Danach sind wir angerannt, konnten uns jedoch keine klaren Torchancen mehr erspielen", fasst Gräf zusammen.
Weshalb die SG nun wie im Hinspiel gegen den VfB Unterliederbach II 2:2 gespielt hat, könne sich der Trainer, trotz des immer zum Tragen kommenden Derby-Charakters, nur schwer erklären. "Wir hatten genug Chancen, das Spiel zu gewinnen, und mir tut das Ergebnis angesichts der guten Vorbereitung weh", ordnet Gräf ein. Ihre offensive Spielweise werde die Mannschaft beibehalten und sie sei vollkommen in Takt. "Wir haben im kommenden Spiel wieder die Chance, einen Dreier einzufahren, und unser Saisonziel Meisterschaft steht fest", bekräftigt Gräf. Neben dem nach einer Gelb-Roten Karte fehlenden Deniz Büyük fällt dann jedoch der seit der Saisonvorbereitung angeschlagene Tayfun Gürsoy aus. Dieser steige allerdings zeitnah wieder ins Training ein.