A-Liga: Comeback der SG Kelkheim, SG Hoechst teilt die Punkte Verfolgerduell: SG Kelkheim besiegt SV 09 Hofheim 4:1 +++ SG Hoechst und VfB Unterliederbach II trennen sich 2:2

Strauchelnd, aber zurückgekommen: Nach 0:1 dreht die SG Kelkheim auf und besiegt den SV 09 Hofheim 4:1. – Foto: Marcel Lorenz

Main-Taunus-Kreis. In der Kreisliga A konnte sich die SG Kelkheim im wichtigen Duell um die Spitzenplätze gegen den SV 09 Hofheim deutlich mit 4:1 durchsetzen. Trotz anfänglichem Rückstand behielt die SG die Nerven und schaffte dank einer taktischen Umstellung die Wende, wodurch sie ihre Erfolgsserie auf nun fünf Siege in Folge ausbaute. Für die SG Hoechst verlief das Auftaktspiel nach der Winterpause hingegen anders als erhofft. Nach einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung musste sich der Tabellenführer mit einem 2:2-Remis gegen den VfB Unterliederbach II begnügen, sieht jedoch keinen Grund, vom Meisterschaftskurs abzuweichen.

Trotz Pausenrückstand: SG Kelkheim reißt das Spiel an sich Denis Lehmann, Trainer der SG Kelkheim, sagt: "In der ersten Halbzeit haben wir uns bewusst defensiver orientiert, denn wir waren uns sicher, dass der SV Hofheim damit Probleme haben würde." Zwar habe das Team in vergangenen Partien unter Beweis gestellt, dass es diese Herangehensweise gut umsetzen könne, doch gegen den SV sei sie nicht wie gewünscht ausgefallen. So konnten die "Gäste" durch Angreifer Tim Schimmer (26.) mit 1:0 in Führung gehen und diesen Vorsprung mit in die Pause nehmen. "In der Pause habe ich meine Spieler aufgefordert, mutiger aufzutreten", berichtet der Trainer. Zugleich habe er mit Wiederanpfiff taktisch reagiert.

So sei die SG aufgrund der Umstellung auf eine 3-5-2-Formation in der Lage gewesen, deutlich offensiver zu agieren, und kam schließlich durch Louis Hoess (55.) zum 1:1-Ausgleich. In der Folge brachte Verteidiger Till Fillip Pagenkopf die Heimmannschaft zunächst mit einem sehenswerten Freistoß mit 2:1 in Führung (67.) und legte knapp zehn Minuten später per Strafstoß zum zwischenzeitlichen 3:1 (76.) nach. Den Schlusspunkt zum 4:1 setzte kurz vor dem Ende Miguel Davila (89.). Wie Lehmann berichtet, habe der wichtigste Unterschied im Vergleich zum Hinspiel, das der SV Hofheim noch mit 4:2 für sich entscheiden konnte, gerade in der Systemumstellung gelegen.

Im Flow bleiben, den Druck meistern "Wir wussten vor dem Spiel, dass es ein 6-Punkte-Spiel ist, aber ich habe den Jungs vorab versucht, den Druck zu nehmen", sagt Lehmann. Angesichts des jungen Durchschnittsalters der Mannschaft könne es jedoch sein, dass die Spieler in der ersten Hälfte noch nicht den richtigen Umgang mit ihrer Anspannung gefunden hätten. "Wir müssen weiterhin an unsere Grenzen gehen", betont der Trainer. Um aufzusteigen oder den zweiten Platz zur Relegation zu erreichen, sei es erforderlich, gegen jeden Gegner zu liefern. Der Anspruch der SG sei es deshalb, an die Serie von mittlerweile fünf Siegen in Folge anzuknüpfen. Nun nehme das Team allerdings die Rolle des Gejagten ein und wisse, dass noch schwere Spiele, wie auswärts beim FC Eddersheim III, bevorstehen.