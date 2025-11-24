A-Liga: Colaks Tolle-Tore-Gala

Wiesbaden. In der Wiesbadener A-Liga fielen das Heimspiel des SV Erbenheim II gegen den SC Polonia sowie das Duell zwischen dem FC Albania und dem SC Klarenthal den Platzverhältnissen zum Opfer. Beim SV Schierstein 13 hingegen konnte angepfiffen werden, wo nach dem Aus von Dennis Schneider als Coach bei den 13ern die neue Ära ohne den langjährigen Coach begann. Marcel Meudt führte den A-Ligisten als Spielertrainer ins Heimspiel gegen Meso-Nassau, das 0:4 (0:1) verloren ging. Meudt selbst startete in der Innenverteidigung, wechselte sich in der Halbzeit aus und dirigierte fortan von der Linie. „Sie haben uns das Leben schwergemacht, es war kein leichtes Spiel. Marcel Meudt hatte Aleksandr Karapetyan über weite Strecken im Griff“, lobte Markus Bozan. Kurz vor der Halbzeit platzte doch der Knoten und der Meso-Nassau-Stürmer, der in der zweiten Hälfte noch zwei weitere Male treffen sollte, sorgte für die Führung. Ferner traf der eingewechselte Younes Benchallal.