 2025-11-24T08:38:42.177Z

Allgemeines
Tuncay Colak schoss seine Sonnenberger zum Derbysieg.
Tuncay Colak schoss seine Sonnenberger zum Derbysieg. – Foto: Willi Roth - Archiv

A-Liga: Colaks Tolle-Tore-Gala

Routinier der Spvgg. Sonnenberg verwandelt zwei Ecken direkt und trifft noch per Freistoß

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Wiesbaden
Klarenthal
SV Niedernhs II
Bierstadt II
Frauenstein II

Wiesbaden. In der Wiesbadener A-Liga fielen das Heimspiel des SV Erbenheim II gegen den SC Polonia sowie das Duell zwischen dem FC Albania und dem SC Klarenthal den Platzverhältnissen zum Opfer. Beim SV Schierstein 13 hingegen konnte angepfiffen werden, wo nach dem Aus von Dennis Schneider als Coach bei den 13ern die neue Ära ohne den langjährigen Coach begann. Marcel Meudt führte den A-Ligisten als Spielertrainer ins Heimspiel gegen Meso-Nassau, das 0:4 (0:1) verloren ging. Meudt selbst startete in der Innenverteidigung, wechselte sich in der Halbzeit aus und dirigierte fortan von der Linie. „Sie haben uns das Leben schwergemacht, es war kein leichtes Spiel. Marcel Meudt hatte Aleksandr Karapetyan über weite Strecken im Griff“, lobte Markus Bozan. Kurz vor der Halbzeit platzte doch der Knoten und der Meso-Nassau-Stürmer, der in der zweiten Hälfte noch zwei weitere Male treffen sollte, sorgte für die Führung. Ferner traf der eingewechselte Younes Benchallal.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Gestern, 13:00 Uhr
1. FC Naurod
1. FC NaurodNaurod II
SpVgg Sonnenberg
SpVgg SonnenbergSonnenberg II
1
3
Abpfiff

Im kleinen Derby zwischen den Reserven feierte die Spielvereinigung Sonnenberg beim FC Naurod II ein 3:1. Dabei bewies Spitzkippel-Urgestein Tuncay Colak sein Können, das er in der Vergangenheit schon bei zahlreichen heißen Kreisoberliga-Derbys unter Beweis stellte und traf dreifach. Besonders sehenswert: Zwei Tore fielen nach einer direkt verwandelten Ecke sowie einem direkt versenkten Freistoß. Johann Wörsdörfer traf für Naurod.

Weiter spielten:

Gestern, 15:30 Uhr
SV Schierstein 13
SV Schierstein 13Schierst. 13
SC Meso-Nassau Wiesbaden
SC Meso-Nassau WiesbadenMeso-Nassau
0
4
Abpfiff

Gestern, 15:30 Uhr
FC Freudenberg
FC FreudenbergFreudenberg
SV Frauenstein
SV FrauensteinFrauenstein II
3
1
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
SV Erbenheim
SV ErbenheimErbenheim II
SC Polonia Wiesbaden 2018
SC Polonia Wiesbaden 2018SC Polonia
Abgesagt

Gestern, 15:30 Uhr
FC Albania Wiesbaden
FC Albania WiesbadenAlbania
1. SC Klarenthal
1. SC KlarenthalKlarenthal
Abgesagt

Gestern, 13:15 Uhr
DJK Schwarz-Weiss Wiesbaden
DJK Schwarz-Weiss WiesbadenSW Wiesbaden
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb II
3
5
Abpfiff

Gestern, 14:00 Uhr
C.D. Español Wiesbaden
C.D. Español WiesbadenC.D. Español
FSV Hellas Schierstein
FSV Hellas SchiersteinHellas Schi.
1
3
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
FC Bierstadt
FC BierstadtBierstadt II
SV Niedernhausen
SV NiedernhausenSV Niedernhs II
3
1
Abpfiff



Aufrufe: 024.11.2025, 16:00 Uhr
Alexander KnittelAutor