A-Liga: Cem Bakir erlöst Beilstein II Teaser KLA DILLENBURG: +++ Beilstein II feiert im Kellerduell der Fußball-A-Liga einen Dreier gegen Roth/Simmersbach. Neue dritte Kraft der Klasse ist hinter Allendorf und Aartal der TSV Ballersbach +++

DILLENBURG - Keine Veränderungen gab es in der Fußball-A-Liga Dillenburg an der Spitze. Der SSV Allendorf (4:1 in Eisemroth) und die SG Aartal (4:1 gegen Oberscheld) setzten sich Samstag durch. Neue dritte Kraft der Klasse ist der TSV Ballersbach (4:0 gegen Ambach), da der FC Merkenbach am Freitag 1:4 bei der SG Seelbach/Scheld unterlag. Punktgleich mit dem FC sind nun Eschenburg II (6:2 gegen Burg II) und Driedorf (2:0 gegen Niederroßbach). Außerdem gewann Beilstein II das Kellerduell gegen Roth/Simmersbach mit 3:2.