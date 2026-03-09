A-Liga: C.D. Espanol Olé

Taher Hatami hatte mit starken Paraden seinen Anteil am Heimsieg des CD Espanol über den 1.SC Klarenthal. – Foto: RSCP Photo

Wiesbaden. Spätestens seit dem Restrundenstart ist Aufsteiger C.D. Espanol in der Wiesbadener A-Liga mehr als ein Favoritenschreck. Nach dem 3:1-Heimerfolg gegen Aufstiegsfavorit SC Klarenthal hat die Mannschaft von Trainer Florian Treder ihren Platz im oberen Drittel gefestigt.

Vorsitzender Carsten Zillmann sah bei bestem Fußballwetter einen brutal effektiven CDE, der nach dem Rückstand durch Ramazan Sakar das Spiel innerhalb von sieben Minuten drehte: „Beim 1:1 nutzt Beniamin Onise clever einen zu kurzen Kopfball zurück zum Torwart. Zur Führung traf Yassine Benaouija El Yousfi dann mit der Pike. Wir machen aus drei Chancen direkt zwei Tore und gehen mit einer Führung in die Halbzeit.“ Nach der Halbzeit kamen die Gäste, die unterm Strich optisch auch mehr vom Spiel haben, gut aus der Kabine und drängten aufs 2:2. In dieser Phase hielt Taher Hatami, der mehrfach überragend parierte, die Führung fest. So war es letztlich wieder der CDE, der jubeln darf. Javier Del Rio Angosto veredelte in der Schlussminute einen Konter zum umjubelten 3:1.