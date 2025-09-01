Der CD Espanol besiegte den SC Polonia am Wochenende, hatte allerdings das Glück auf seiner Seite. – Foto: Willi Roth - Archiv

A-Liga: CD Espanol ehrlich nach Sieg gegen Polonia Nach Erfolg über Polonia räumt Coach Treder „fälschlich aberkanntes Tor" der Gäste ein +++ Klarenthal verliert überraschend

Wiesbaden. Der Aufsteiger C.D. Espanol bleibt der Favoritenschreck der Wiesbadener A-Liga. Nach dem 2:2 vergangene Woche gegen Klarenthal stellte man an diesem Sonntag mit dem SC Polonia dem nächsten ambitionierten Team ein Bein und feierte einen 2:1-Heimsieg.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

„In einer sehr fairen Partie auf hohem Niveau hatten wir das Glück auf unserer Seite, auch wenn der Sieg dennoch nicht unverdient war. Polonia hat sehr starke Spieler, aber wir waren in der Breite besser besetzt. Polonia wurde außerdem ein Tor fälschlicherweise aberkannt und auch der Elfmeter für uns war fraglich. Ein riesiges Dankeschön an die Gäste, dass sie trotzdem extrem fair waren“, lobte Espanol-Trainer Florian Treder den SCP. Julen Kujaw Arenaza erzielte erst in der Nachspielzeit den umjubelten Siegtreffer für den Liga-Neuling, der mit nun sieben Punkten aus vier Spielen einen ordentlichen Saisonstart hinlegte.