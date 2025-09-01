A-Liga: CD Espanol ehrlich nach Sieg gegen Polonia

Wiesbaden. Der Aufsteiger C.D. Espanol bleibt der Favoritenschreck der Wiesbadener A-Liga. Nach dem 2:2 vergangene Woche gegen Klarenthal stellte man an diesem Sonntag mit dem SC Polonia dem nächsten ambitionierten Team ein Bein und feierte einen 2:1-Heimsieg.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
„In einer sehr fairen Partie auf hohem Niveau hatten wir das Glück auf unserer Seite, auch wenn der Sieg dennoch nicht unverdient war. Polonia hat sehr starke Spieler, aber wir waren in der Breite besser besetzt. Polonia wurde außerdem ein Tor fälschlicherweise aberkannt und auch der Elfmeter für uns war fraglich. Ein riesiges Dankeschön an die Gäste, dass sie trotzdem extrem fair waren“, lobte Espanol-Trainer Florian Treder den SCP. Julen Kujaw Arenaza erzielte erst in der Nachspielzeit den umjubelten Siegtreffer für den Liga-Neuling, der mit nun sieben Punkten aus vier Spielen einen ordentlichen Saisonstart hinlegte.
Schwerer hat es der andere Aufsteiger FC Albania, der nach dem 1:4 gegen Meso-Nassau weiter auf den ersten Punkt wartet. „Wir haben viele Ausfälle und unser Auftaktprogramm war auch nicht einfach. Wir bleiben dran, glauben an uns und werden da unten auf jeden Fall rauskommen“, ist der Vorsitzende „Naki“ Axhija überzeugt.
Der SC Klarenthal verlor überraschend bei der Reserve des SV Niedernhausen mit 2:4.
Die weiteren Partien im Überblick: